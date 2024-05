Disabilità, “Cara Arena di Verona non ci siamo. Quelle rampe non sono a norma”

Ci risiamo. Dopo la bella vittoria della battaglia legale della giornalista e attivista Valentina Tomirott i e dell'atleta paralimpica Sofia Righetti nel giugno dell'anno scorso nei confronti dell' Arena di Verona , che aveva portato all'installazione di due pedane per le persone con disabilità , oggi sembra di essere tornati alle difficoltà precedenti, come se quella controversa non avesse insegnato nulla.

Ho soliti problemi

Il luogo è lo stesso. E i problemi sono puri. Persone con disabilità da una parte, persone non disabili dall'altra . Almeno a questo giro il concerto lo vedi, ma in solitudine.

E sui social le due attiviste non le hanno mandato a dire denunciando l'ennesima discriminazione: "Non sono più andata in Arena da quando ho vinto la causa in tribunale per discriminazione delle persone disabili. Sono stati quattro anni lunghi e dolorosi – scrive Righetti - in cui non solo ho messo la faccia, soldi, tempo e salute mentale, ma in cui ho fatto da consulente per la costruzione delle due rampe (che parevano essere l'unica soluzione, anche se non auspicata), per le quali ho espressamente asserito al CTU e ai periti che gli spettatori disabili dovevano salire con i propri accompagnatori, disposizione che è stata messa scritta legalmente in Tribunale".

"Se ora vai all'Arena e sei disabile ti trovi su una rampa da sola con degli sconosciuti"

Poi rincara la dose: "Ora, se vai in Arena e sei disabile, ti trovi su una rampa da sola in mezzo ad altri disabili sconosciuti , con gli accompagnatori seduti nelle file davanti, da soli anche loro, separati da griglie di ferro. Disabili da una parte, non disabili dall'altra. Mi ricorda tanto una vecchia, orribile storia. Quelle rampe non sono legali e non sono a norma Il concerto lo vedi, ma sei da sola, isolata e lontano dai tuoi cari e dalla persona che ti accompagna. Ghettizzati, ancora una volta ». A lei fa eco anche Valentina Tomirotti: “Non possono impedire all'accompagnatore di stare sulla pedana, è discriminatorio, il Tribunale e la CTU dicono una cosa diversa. Trovo tutto ciò di una violenza estrema e di una mancata professionalità reiterata”.

I messaggi di solidarietà

Tanti i commenti su Instagram a sostegno della sportiva. "Una vergogna, ma chi gestisce queste cose?", "Assistere ad un concerto con l'accompagnatore lontano da te è una cosa che non sta né in cielo né in terra", "Io non ho parole. Quanto ancora dobbiamo andare avanti con questa ghettizzazione? Basta!", sono solo alcuni dei tanti messaggi di solidarietà sotto al post dell'atleta.