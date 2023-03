Germania sotto shock, dodicenne uccisa da due coetanee: le ragazzine avrebbero confessato il delitto portato a termine sferrando numerose coltellate. Il corpo di Luise è stato ritrovato in un bosco, su un terrapieno vicino a una pista ciclabile vicino a Wildenburg, nella Renania-Palatinato. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, ma alcuni media tedeschi parlano di una vendetta dopo una lite. A causa della loro età, le due ragazzine non sarebbero incriminabili.

Il fatto

Luise, 12 anni, era scomparsa sabato scorso. Il suo corpo senza vita, “con numerose ferite da taglio“, è stato ritrovato domenica scorsa in un bosco in Germania. Due giorni dopo, gli inquirenti hanno annunciato che a confessare il delitto sono state due coetanee della bambina, 12 e 13 anni. Il caso sta scioccando l’intero Paese e la comunità di Freudenberg, cittadina sul confine tra il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. Non una parola sul motivo del crimine, da parte della polizia: “Quello che può essere un movente per dei bambini, potrebbe non essere comprensibile per degli adulti“, ha detto il procuratore di Coblenza, Mario Mannweiler. “Quanto è successo ti toglie il terreno da sotto ai piedi“, ha commentato il ministro presidente del Land, Hendrik Wuest. Ancora più emblematiche le parole di Juergen Sues, vicepresidente della questura locale: “Dopo oltre 40 anni di servizio, questo caso mi lascia senza parole“.

Le compagne omicide

Le ragazzine accusate sono così giovani che non potranno neanche essere incriminate. E durante la conferenza stampa degli inquirenti che conducono le indagini sono state date pochissime informazioni. Il procuratore ha sottolineato più volte la delicatezza del caso, proprio a causa dell’età della vittima e delle colpevoli. L’unica cosa confermata finora è che le due giovanissime hanno confessato l’assassinio dopo essere state interrogate ed essere entrate in contraddizione rispetto alle testimonianze di altri abitanti della zona.

Il movente

Secondo un’indiscrezione riportata in serata da Focus, il movente del delitto potrebbe essere una vendetta per una presa in giro di Luise nei confronti di una delle altre bambine. Ma l’unica cosa confermata finora è che le due giovanissime hanno confessato l’assassinio dopo essere state interrogate ed essere entrate in contraddizione rispetto alle testimonianze di altri abitanti della zona. Luise era scomparsa sabato pomeriggio nei pressi della sua città, Freudenberg, non rientrando a casa dopo aver fatto visita a un’amichetta.

Dopo un giorno di ricerche, il cadavere è stato ritrovato in un bosco vicino ad un sentiero per biciclette, al di là del confine con la Renania-Palatinato. Il cadavere è stato scoperto a due chilometri dalla casa della compagna, ma in direzione opposta alla strada che Luise avrebbe dovuto percorrere per tornare dai suoi genitori. Non è chiaro perché le tre bambine si siano trovate in quel bosco e se siano giunte sul posto insieme. L’arma del delitto non è stata ancora rinvenuta, ma solo ipotizzata tramite l’autopsia. Per gli inquirenti non ci sono altre persone sospettate per la morte di Luise e, soprattutto, non si ipotizza alcun coinvolgimento di adulti. Indizi di un delitto sessuale erano stati esclusi dalla polizia già nella giornata di ieri.

Cosa succederà alle giovanissime assassine?

Secondo l’ufficio del pubblico ministero di Coblenza, i bambini di età inferiore ai 14 anni sono generalmente sotto responsabilità penale. La Procura della Repubblica non può sporgere denuncia e non si applicano le consuete sanzioni. Competenti sono invece gli uffici di assistenza ai giovani. Se necessario, possono ordinare misure per l’assistenza educativa. È possibile per le presunte responsabili anche l’alloggio in una struttura psichiatrica infantile e adolescenziale.

La legge tedesca prevede la possibilità di incriminare un minore a partire dai 14 anni. È quindi già certo che la magistratura non potrà procedere nei confronti delle due bambine accusate di aver ucciso Luise.

Questo non significa, tuttavia, “che ora non verrà fatto nulla“ ha sottolineato il procuratore. “Stiamo mettendo il caso nelle mani delle autorità per i minori“, ha aggiunto il magistrato, spiegando che sono stati mobilitati anche psicologi, psichiatri ed esperti. Le due bambine si troverebbero attualmente in una struttura protetta dell’Ufficio per i minori.

Le due ragazzine conoscevano la vittima

Le due ragazzine – interrogate lunedì scorso alla presenza dei genitori e dei supervisori psicologici dopo dichiarazioni contraddittorie – conoscevano la vittima. Florian Locker, della questura di Coblenza, ha spiegato che si è arrivati a indicarle come possibili autrici del delitto dopo che, durante gli interrogatori, svolti sotto la supervisione psicologica e alla presenza dei genitori, sono emerse diverse contraddizioni. Le due ragazzine hanno, alla fine, ammesso l’omicidio e le loro dichiarazioni sono state confermate da alcune prove. Le autorità hanno spiegato che, in considerazione dell’età delle due giovani, non possono essere forniti dettagli ulteriori sulla modalità dell’omicidio. Le ricerche, anche riguardo all’arma del delitto, proseguono.

Il corpo senza vita di Luise è stato trovato durante una perquisizione su un terrapieno vicino a una pista ciclabile vicino a Wildenburg, nella Renania-Palatinato. Il pubblico ministero ha confermato che il luogo del ritrovamento del cadavere è stato anche teatro del delitto. Secondo la commissione omicidi, l’arma del delitto non è stata ancora trovata. La polizia ha nuovamente perquisito l’area intorno alla scena del crimine con un numeroso contingente. L’ufficio del pubblico ministero di Siegen si occuperà delle ulteriori indagini.