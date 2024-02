Donna omosessuale, negato il vaccino gratuito contro il papilloma virus

La motivazione

Donna omosessuale chiede di effettuare il vaccino per il papilloma virus gratuitamente a La Spezia - pensando di rientrare nelle categorie a rischio - ma le viene rifiutato. Alla 38enne è stato detto infatti che vengono considerati soggetti a rischio "solo gli uomini che fanno sesso con uomini" e non le donne. La vicenda è accaduta nella città ligure ed è emersa da una denuncia dell’associazione GiustItalia , che ha annunciato di voler andare avanti "perché il regolamento a livello nazionale sia modificato".La donna nei giorni scorsi durante ilcon il medico vaccinatore ha dichiarato di, con regolare unione civile : il medico le ha risposto che il regolamento ministeriale recepito dall’Asl prevede tra i soggetti a rischio "uomini che hanno rapporti sessuali con uomini". La donna quindi non rientrava nella casistica, ma ha deciso di effettuare comunque il vaccino, che con i richiami le costerà oltre 226 euro. Per l’associazione la disposizione applicata dalla Regione Liguria nelle sue Asl è "illegittima in relazione ai criteri di eguaglianza sanciti nella nostra Costituzione e appare come una disposizione sessista ed". Lafa presente di "aver recepito e applicato le linee ministeriali espresse nell’attualmente vigente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/19, come è doveroso da un punto di vista istituzionale". "Secondo il documento, infatti, la signora non aveva diritto alla gratuità della prestazione - spiegano dalla Asl - , in quanto a pagina 74 si consiglia l’effettuazione del vaccino per l’HPV solo agli 'uomini che fanno sesso con uomini' indicando questa come unica categoria a rischio per la quale non è prevista alcuna spesa da parte dell’utenza".Si chiama papilloma virus, noto anche come HPV , ed è responsabile della più diffusa infezione a trasmissione sessuale conosciuta: otto persone su dieci entrano in contatto, nell’intimità, con questo agente eziologico.Perché questo virus provoca infiammazioni, condilomi (creste di gallo a livello genitale o anale con rapporti sessuali dolorosi) e alla lunga favorisce l’insorgenza di tumori del collo dell’utero, preceduti da displasia. Incidenza Nel sesso femminile si verifica un picco di incidenza di contagi intorno ai 25 anni, trasmissione sostenuta appunto dai primi rapporti intimi. Occorre tenere a mente che anche gli uomini contraggono l’HPV, che si ripercuote nelle età successive in parallelo a quanto accade nella donna.L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia globale, acquisita anche dall’Unione Europea, con l’obiettivo di eradicare il tumore del collo dell’utero entro il 2030. Interessante, a questo proposito, la strategia adottata dalla Regione Piemonte contro l’HPV, che prevede non solo l’offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodicesimo anno di età, ma anche l’estensione della gratuità della vaccinazione a: donne di 25 anni di età – in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (PAP test); ma estesa anche agli uomini, ai soggetti con infezione da HIV; alle donne con lesione pre-cancerosa, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità è garantito senza limiti di età.Nell’80% dei casi, l’infezione da HPV decorre in maniera asintomatica, spiega Giancarlo Icardi, direttore della scuola di specializzazione in Igiene all’ Università di Genova, già coordinatore del Gruppo vaccini della Società Italiana di Igiene e medicina preventiva (SITI) – perché l’organismo ha la capacità di eliminare il virus. In altri casi, il sistema immunitario fallisce, con conseguenze gravi. Generalmente, il tempo che intercorre tra l’infezione e l’insorgenza delle lesioni precancerose è di circa cinque anni, mentre la latenza per l’insorgenza del carcinoma della cevice può essere di decenni. L'arma più potente è la vaccinazione, in grado di prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati in uomini e donne”.La campagna legata al portale informativo www.haiprenotatovero.it al fine di offrire a tutti gli utenti la più ampia panoramica sul Papillomavirus e le possibilità di prevenzione. Una specifica sezione, denominata, riporta tutte le informazioni necessarie per accedere alle offerte di vaccinazione anti-HPV presso le strutture sanitarie del territorio di residenza dato che in molte Regioni la vaccinazione è estesa in gratuità alle ragazze 25enni e alle donne con lesioni pre-cancerose.