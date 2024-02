Dubbi sull'età di Bobi: il Guinness World Records sospende il primato del cane morto a 31 anni

Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! 🥰️ pic.twitter.com/xeTflsWTat — Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023

Primato sospeso

I dubbi su Bobi

I record precedenti

Il primato di, ilincoronato comedal Guinness World Records, è statoda alcuni veterinari che hanno contestato la sua reale età. L'animale è morto l'anno scorso all'età ufficiale dibattendo un precedente primato che ha resistito per un secolo (il Bluey australiano, morto nel 1939 all'età di 29 anni). Ma ora che il GWRavviando un'indagine, come andrà a finire questa storia?Bobi, in Portogallo ma non solo, era diventatotanto da meritare, a febbraio dello scorso anno, l'ingresso nel Guinness dei primati come cane più longevo di sempre dopo la sua morte. Adesso però il riconoscimento è stato messo in discussione, come testimonia la dichiarazione di un portavoce dell'organizzazione: "Mentre la nostra revisione è in corso, abbiamo deciso dientrambi i titoli dei primati per i cani più anziani viventi e di sempre fino a quando tutti i nostri risultati non saranno a posto".In particolare alcuni veterinari si sono definiticirca l'età di questo cane di una razza, Rafeiro do Alentejo, che di solito, esperto del Royal College of Veterinary Surgeons, ha spiegato al Guardian che "non c'è neanche uno dei suoi colleghi veterinari che crede che l'animale avesse davvero 31 anni" e che fosse nato nel maggio del 1992. Questo, sebbene il sito dell'associazione internazionale abbia riportato che è proprio in quell'anno che il cane èdel municipio di Leiria, "che ha confermato la sua data di nascita", anche "verificata dal Siac", un'anagrafe autorizzata dal governo portoghese e gestita dal Sindacato nazionale dei medici veterinari.Inoltre, si parla anche didel cane con "macchie" diverse sul pelo. Alcuni osservatori, infatti, hanno notato che le immagini dell'animale nel 1999 mostravano che aveva zampe di colore diverso rispetto al cane morto in Portogallo lo scorso anno. A prendere però le sue difese ci ha pensato il, che ha rivelato che l'elisir di lunga vita del cane sarebbe statodella casa in cui ha sempre vissuto, in combinazione con una dieta fatta di cibo fresco, senza prodotti in scatola, e un forte patrimonio genetico, considerando che la madre era morta a 18 anni.A farne le spese di questa decisione però non è stato solo il cagnolone, ma anche, un chihuahua che era stato dichiarato l'esemplare vivente più anziano del mondo a gennaio 2023, quando aveva 23 anni e sette giorni, poco prima che l'animale di Costa gli rubasse la scena. Una decisione per evitare di prendere abbagli da parte dell'organizzazione, visto che determinare l'esatta età di un cane è molto complesso anche per la possibilità di manomissione dei dati sul microchip, potrebbe essere quella di unaQuel che è certo è che Bobi aveva battuto, un cane da bestiame australiano morto a 29 anni e cinque mesi nel lontanissimo 1939. Ma anche in questo caso, i dubbi non sono mai mancati. Com'è certo il fatto che dopo questa revisione, il nome di entrambi i cani potrebbe essere totalmente depennato dalla speciale classifica del GWR.