"Educare significa stimolare in ciascuno la formazione della versione migliore di sé"

Dottoressa Giacomini, qual è a suo parere uno dei nemici da combattere nell’ambito del nostro sistema scolastico? “Una forma mentis fin troppo radicata - vuoi per retaggio culturale e religioso - che vede nell’errore un nemico da combattere a tutti i costi. La visione delle performance è individualistica, una sorta di 'sono io contro tutti' che limita la capacità di lavorare e far lavorare in gruppo. L’attenzione è focalizzata sui successi del singolo, mentre se ne presta ben poca all’intelligenza emotiva.

Nell’educazione vediamo ancora un eccesso di nozionismo. È invece auspicabile sviluppare una cultura educativa che metta al centro le competenze, integrando i programmi dei sistemi educativi con materie più creative, come ad esempio l’arte, la musica e il teatro. Occorre portare l’attenzione su altre skills capaci di agevolare i bambini e i ragazzi nello sviluppo di un pensiero critico e analitico, in modo da guidarli nella ricerca della propria strada.

Dobbiamo prendere atto che i sistemi scolastici odierni sono obsoleti, non rispondenti ai risultati emersi dagli studi in neuroscienza degli ultimi 15 anni".

Può spiegarci meglio? "In Italia oggi ci basiamo molto più sulla ripetizione di modelli (il classico impara l’esempio e ripeti 100 volte) che sullo sviluppo di uno spirito critico che porterebbe ad apprendere in maniera naturale. È quindi innegabile che il sistema educativo, in previsione del futuro, debba essere rivisto per poter far fronte alle sfide che ci troviamo ad affrontare.

Tra le più importanti la formazione di una coscienza collettiva che guardi il domani. Non possiamo continuare a ragionare come singoli ma dobbiamo farlo con la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande: il mondo in cui viviamo.

Inoltre dobbiamo pensare a un’educazione nella libertà e verso la libertà, sempre comunque nel rispetto di tutti. Libertà di essere chi sono avendo però ben chiaro di dove arriva la mia e dove inizia quella dell’altro".

Può farci qualche esempio pratico di intervento? "È necessario potenziare per esempio l’intervento pedagogico a sostegno delle famiglie, dei neo genitori e delle scuole; c’è bisogno di avere più risorse economiche per poter trasformare le strutture scolastiche e renderle realmente ambienti di apprendimento, investire in questo settore in maniera significativa anche a livello politico.

C’è sicuramente bisogno di fare una riflessione generazionale: i genitori devono mettersi in discussione, riflettere su quali valori vogliono trasmettere ai figli e, perché no, recuperare alcuni valori dal passato che si sono persi strada facendo".