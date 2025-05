Cos’è “Effetto Palla”? La passione dei volontari che aggiusta i “rottami” a quattro zampe

Se bussate alla porta della clinica Duemari di Oristano all’ora di chiusura, può capitare che qualcuno vi apra con indosso ancora i guanti sporchi di disinfettante. Spesso è Monica Pais, cinquantaquattro anni, chirurga oncologica veterinaria, capelli cortissimi perché “finisce sempre che li taglio per infilarmi più in fretta la cuffia della sala operatoria”, autrice di bestseller animalisti e da poco Ambasciatrice del Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto. Con il marito Paolo Briguglio e una squadra di medici volontari, Monica ha trasformato un caso disperato in un movimento solidale: “Effetto Palla” Onlus, l’organizzazione che dal 2016 prende in carico i randagi considerati irrecuperabili – lei li chiama “rottami”, con un’ironia che addolcisce la tragedia – e li rimette in piedi finché possono correre verso un’adozione.

La miccia si è accesa nove anni fa, quando sul tavolo operatorio arrivò una pitbull con il collo strangolato da un cordino di nylon mai tolto fin da quando era una cucciola. Monica la salvò, la battezzò Palla e, raccontando l’impresa sui social della clinica, scoprì di aver toccato una leva collettiva: migliaia di utenti iniziarono a offrire donazioni, stalli, perfino furgoni. Da allora, ogni anno, la Onlus investe più di duecentomila euro – tutti raccolti con 5×Mille e piccoli versamenti privati – per curare oltre duecento animali “di nessuno”, spesso travolti dalle auto o ridotti pelle e ossa da parassiti e fame. La parola “bilancio”, per loro, coincide con il tempo: quello da strappar via all’emorragia, all’infezione, alla peritonite; quello da regalare al cane che ancora prova ad alzare la testa nonostante il femore spezzato.

Monica non è il tipo da lacrima facile. “Abbiamo rinunciato al pietismo: la compassione deve produrre soluzioni, non like”, ripete nelle dirette Instagram che aggiornano la comunità – oltre trecentomila follower sommando i profili Effetto Palla, Duemari e Animali come noi – sulle storie cliniche in corso. In decine di video la si vede sdraiata a terra accanto a un meticcio paralizzato, a dettare la terapia come fosse la scaletta di un talk-show: antibiosi, radiografie, fisioterapia in acqua. Nel frattempo risponde ai commenti, invita a spulciare le procedure di adozione, ringrazia, puntualizza. Una regia simultanea di bisturi e smartphone.

Il cuore operativo dell’associazione resta in Sardegna, regione dove il randagismo è emergenza cronica. A Oristano, dentro un ex magazzino comunale rinato come “Regno di Palla”, i cani dimessi dalla sala operatoria imparano cos’è un divano grazie agli educatori cinofili e ai ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto “Re-Life”. Uno scambio di fragilità che giova a entrambi: i primi ritrovano fiducia negli umani, i secondi scoprono un ruolo da protagonisti nel percorso di guarigione altrui.

Intanto il format esportabile si moltiplica: sterilizzazioni feline su tutta l’isola, recupero di cavalli anziani destinati alla pet-therapy, corsi per assistenti veterinari nelle favelas di San Paolo, clinica mobile nei disastri naturali dalla Romagna all’Abruzzo. Ogni intervento è firmato da medici che, fuori dall’orario di studio, diventano volontari: camici privi di brand, stivali di gomma, tasche piene solo di garze.

Gli animali arrivano spesso di notte, sanguinanti, infilati in scatole di cartone o legati a un palo fuori dalla porta. “La fretta è dimensione quotidiana: un minuto in meno di anestesia può valere una vita in più”, confessa Monica, che negli intervalli tra un turno e l’altro scrive libri per Longanesi. I proventi finiscono nelle casse della Onlus, a coprire fatture di risonanze e protesi. Nessun rimborso spese personale, neppure quando l’ambulanza deve macinare chilometri per un setter investito. “Mi paga il sorriso di chi lo porta via guarito”, liquida lei con una scrollata di spalle.

L’urgenza resta drammatica: nel solo 2024 i volontari di Effetto Palla hanno soccorso dozzine di cani con fratture multiple, ustioni da incendi boschivi, tumori esplosi per mancanza di cure. Ogni caso si chiude solo quando l’animale valica la soglia di una nuova casa. Chi entra nel “Regno di Palla” capisce in fretta perché: basta ascoltare l’abbaio rauco di chi ha ancora la trachea segnata da un cappio, o l’eco di zampette di plastica che reclamano dignità di passo. Qui il tempo è un lusso che nessun randagio possiede e che i volontari tentano di acquistargli giorno per giorno, operando cuori e ossa con la stessa perizia con cui Monica ricuce fiducia in chi aveva smesso di credere negli uomini.

“Salvando loro, salviamo la parte di noi che non si arrende all’indifferenza”, ama dire la fondatrice prima di rientrare in sala operatoria. E a giudicare dal suono dei trapani ortopedici che riprende subito dopo, il turno dei volontari non è ancora finito.