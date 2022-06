Eleonora Sepe racconta la sua storia, riportata da Luce!, in Tv, sabato 11 giugno, su Raiuno. Le cronache italiane ci riportano spesso storie disarmanti di donne costrette a lasciare il lavoro oppure scartate nelle selezioni perché incinte o già mamme. La polemica sulle frasi shock dell’imprenditrice Elisabetta Franchi sono solo una delle ultime gocce in un vaso sempre più ricolmo. Ma non sempre la realtà ci restituisce un quadro così triste: esistono anche esempi virtuosi, storie edificanti e belle che vanno raccontate. Anche per dare speranza e spronare le donne a lottare per la propria affermazione e per vedere riconosciuti i propri diritti e le proprie qualità.

La storia di Eleonora Sepe, ad esempio: una giovane donna di 40anni che è stata assunta al nono mese di gravidanza. Le abbiamo chiesto di raccontarci come è andata.

“La mia è una gravidanza voluta, ricercata e finalmente avuta. Lavoravo per un’azienda, occupandomi di promuovere servizi legati alla formazione e la valorizzazione del personale. Ero responsabile di due Regioni, la Toscana e l’Umbria e il mio lavoro mi portava a viaggiare molto: ero sempre fuori casa. Una volta rimasta incinta, inevitabilmente, ho iniziato a pensare a come avrei potuto conciliare la mia vita professionale quando fosse nata mia figlia Bianca, senza rinunciare alla mia carriera”.

E…?

“E lì sono nate le paure. Voglio seguire mia figlia, ma anche le mie ambizioni professionali. Ma come faccio a conciliare tutto se non c’è flessibilità da parte di molte aziende? Quindi dentro di me ho pensato di cercare qualcosa che mi desse la possibilità di seguire i mei due più grandi sogni, quello di madre e di donna che ama il suo lavoro, che vuole migliorasi continuamente nella vita privata e nel suo lavoro. Mentre continuavo a lavorare per la mia azienda, stranamente, quasi fosse un segno del destino, su LinkedIn cominciavano arrivarmi tante proposte di lavoro, almeno una al mese. Solo che la dinamica era sempre la stessa: primo colloquio on line ok, secondo colloquio on line pure. Poi però, quando si parlava di concretizzare la proposta e dicevo che ero incinta calava il gelo. Risposte spesso pessime, se non irripetibili”.

Tipo?

“Ad esempio una nota azienda che gestisce personale mi ha detto il problema non era tanto che fossi incinta, ma quello che sarebbe accaduto dopo, una volta diventata mamma: le malattie dei bambini, la gestione del nido e dell’asilo, ecc”.

La sua reazione?

“Rabbia lì per lì. La sensazione di essere discriminata in quanto mamma. Un senso di emarginazione. È accaduto anche in altri casi. ‘Ci sentiamo poi’ è stata frase la frase che ho sentito ripetermi più spesso”.

Tutto perfetto tranne il pancione insomma?

“Esatto. Ed invece io credo che la gravidanza vada valorizzata anche nel mondo del lavoro, perché è una condizione in cui ti vengono fuori delle energie che nemmeno pensavi di avere. Una forza che non conoscevi. Non è vero che la donna, durante la gravidanza, o dopo, sta male. In realtà ci miglioriamo, e migliorano anche le nostre competenze”.

In che senso?

“Beh, per esempio, io sono migliorata nella gestione delle cose, ad essere problem solving a livelli impensabili. Ho sviluppato una velocità di pensiero che non avevo. E un’energia incredibile: faccio anche 5 cose contemporaneamente con tempi ridotti. Poi una migliore gestione dello stress, una capacità di resistenza straordinaria, basti solo pensare alle ore di sonno che si perdono, mentre non si perde lucidità, alla gestione del tempo. Sono tutte qualità che un’azienda, a mio parere, dovrebbe apprezzare e valorizzare. Ed invece ancora oggi la gravidanza viene paradossalmente ritenuta alla stregua di un handicap. È pazzesco”.

Poi però, una specie di ‘miracolo’. Ce lo racconta?

“Al nono mese e mezzo, quando ormai pensavo solo a portare a termine la mia gravidanza, poco prima di Natale, mi contatta per un colloquio la Soges spa di Torino, una società guidata dal dottor Luigi Marconi che si occupa di consulenza aziendale e servizi dedicati alla formazione del personale. Lo sostengo, va bene, e mi rimandano ad un secondo colloquio con la responsabile. Allora, memore di quanto accadutomi, metto le mani avanti in maniera abbastanza rassegnata. Gli dico che sono incinta, convinta che, una volta appresa la notizia, scattasse da parte del mio interlocutore la solita reazione che avevo ben conosciuto fino ad allora. Ed invece lui mi dice solo che, essendo una situazione particolare, doveva confrontarsi con i suoi referenti per capire meglio. E che mi avrebbe fatto sapere”.

Lei cosa ha pensato a quel punto?

“Che chiaramente non mi avrebbe mai richiamato…”.

Ed invece…

“Invece, dopo una settimana, letteralmente a poche ore dal ricovero per il parto, quando nemmeno ci pensavo più e ritenevo la cosa archiviata, mi chiama la dottoressa Giovanna De Nicolo e mi chiede se potessi sostenere un ulteriore colloquio. Lo faccio e prima di chiudere la telefonata mi dice: ‘Sappi che per me la maternità è un plus. Sono una donna, una madre di tre bambini, so cosa significa, a me piaci come profilo e dunque procediamo con un terzo colloquio'”.

Cosa ha pensato a quel punto?

“Mi sono sciolta. Letteralmente. Mi sono sentita sostenuta per la prima volta da una donna. E del resto, dopo tutto quello che avevo passato, le porte sbattute in faccia, la disillusione, la frustrazione per vedersi trattata come un problema invece che come una risorsa, sentire una persona del genere è stata come un’illuminazione. E non solo: faccio un terzo colloquio col direttore commerciale Italia, va bene anche questo e mi dicono che sono d’accordo ad assumermi. A quel punto Giovanna in persona mi fa sapere che, siccome io sarei stata ricoverata da lì a poco per il parto, sarebbe venuta lei stessa da Torino a portarmi l’impegnativa di assunzione per farmela vedere. ‘Vengo sotto casa se hai problemi a camminare’ mi dice. Lì ho capito di avere di fronte una persona speciale, a capo di un’azienda speciale, e che lavorare con loro sarebbe stato fantastico. Perché se curavano così il loro personale, per il tipo di servizi che offrono, sarebbe stato un biglietto da visita straordinario anche verso i potenziali clienti”.

Poi che è successo?

“Ci siano comunque incontrate in ufficio, ovviamente abbiamo parlato di lavoro in maniera estremamente professionale, ma ci siamo anche confrontate come donne, come madri. Ed è stato bellissimo, perché mi trovavo di fronte una persona che stava avanti a me in termini di conoscenza della realtà della maternità. Ho trovato anche una confidente, perché quando arrivi agli sgoccioli del parto una donna cerca anche consiglio, conforto. Alla fine l’impegnativa l’ho inviata, firmata, dall’ospedale Careggi. E lei mi è stata sempre vicino, facendosi viva regolarmente per sapere come stavo come andava. E questo è un fatto importantissimo, dovrebbe essere sempre così, perché certo c’è il lavoro, ma poi c’è anche il lato umano che è fondamentale”.

Quando comincerà a lavorare?

“A giugno. E sono stati loro a chiedermi quando volessi cominciare, quando me la sentissi. Anche questa è una cosa che mi piace rimarcare. Il contratto, tuttavia, è già attivo con tutte le garanzie del caso, legate appunto alla maternità”.

Con che spirito affronterà la nuova avventura?

“Sono felicissima. Tra l’altro ci siamo incontrate (con Giovanna De Nicolo, ndr) per la consegna dei dispositivi, io ho portato mia figlia e lei l’ha subito presa in braccio, mi ha dato consigli per le baby sitter… È il posto giusto per me. Mi sono sentita accolta. A casa”.

Cosa direbbe alle altre donne che magari non sono state fortunate come lei?

“Mi piacerebbe essere presa come un esempio di speranza. Perché le donne spesso perdono speranza. Ed invece io vorrei che quello che è accaduto a me sproni tutte ad essere sempre determinate, a continuare a lottare per affermarsi anche professionalmente nonostante tutte le difficoltà. Crederci. Se vogliamo una cosa ce la possiamo fare. Perché è vero che di fronte a me avevo delle persone straordinarie, ma è altrettanto vero che io a quel colloquio ci sono andata, nonostante gli ostacoli, e nonostante dovessi partorire dopo appena qualche giorno. C’ho creduto, al nono mese, anche per la mia volontà di lavorare. Una donna non può rinunciare alla propria crescita professionale per essere madre. Non è giusto. La maternità non può essere un handicap. Il lavoro e la maternità devono andare di pari passo. La mia storia vorrei fosse un esempio di speranza e di determinazione. Certo, gli ostacoli ci sono. Ti scontri con i problemi legati alla carenza dei servizi, con la mancanza di sostegno. Si pensi al fatto che l’uomo ha solo 10 giorni di permessi per la ‘paternità’. Ed invece i bambini devono essere cresciuti insieme. In ogni caso le donne non devono mettere da parte loro stesse. Oggi non è più come una volta. Io non vedo l’ora di ricominciare a lavorare: mi dispiacerà allontanarmi da mia figlia, ma so che sarà una cosa bella, naturale. Come deve essere. Lavoro e maternità non sono in antitesi, uno non esclude l’altro. Anzi”.

La datrice di lavoro

Dare lavoro ad una donna in gravidanza, e al nono mese, è una cosa che non capita tutti i giorni, anzi. Ne abbiamo parlato con chi, questa scelta, l’ha fatta con grande entusiasmo, la dottoressa Giovanna De Nicolo.

Come mai questa scelta?

“La scelta di assumere Eleonora è stata dettata dalla sua esperienza maturata nel settore e dalle sue competenze. Dopo un primo screening della nostra società Soges Search, è stata selezionata per un colloquio con la sottoscritta e poi con la Direzione commerciale, durante il quale abbiamo avuto modo di approfondire le sue capacità. Una persona valida e con skills riconosciute non deve avere nessun vincolo di assunzione. Come Soges Spa non ci siamo mai messi nessun paletto a riguardo. In accordo con il CEO Luigi Marconi, terminato il percorso di selezione, abbiamo deciso di assumerla al nono mese di gravidanza. Oltretutto nella storia di Soges non è il primo caso di assunzione in gravidanza… Risorse felici e gratificate sono un valore e generano valore in azienda”.

Cosa si sente di dire ai suoi colleghi che hanno remore nel fare la stessa cosa?

“Sinceramente nessuno ha avuto remore a riguardo, anzi, lo hanno ritenuto un bel gesto di inclusione. L’attenzione alle persone e ai loro bisogni è sempre stato un valore riconosciuto in Soges. Al nostro interno l’aria che si respira non è mai stata ne di rivalità ne di gelosia”.