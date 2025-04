Perché l’Eurovision 2025 ha vietato tutti i simboli LGBTQ+ e la solidarietà verso Ucraina e Palestina

Si inaspriscono le regole per i partecipanti all’Eurovision Song Contest per l’edizione 2025: agli artisti e alle loro delegazioni sarà consentito portare sul palco - e a qualsiasi evento collegato al contest - solo ed esclusivamente la bandiera ufficiale del proprio paese, pena delle “conseguenze”, ancora non specificate dall'European Broadcasting Union (EBU), sulla gara. Questo significa nessuna bandiera del Pride, ovvero legata alla comunità LGBTQ+. E non si potrà manifestare solidarietà ad altri Paesi in situazioni di conflitto, come l’Ucraina o la Palestina.

La nuova regola

La prima emittente a dare la notizia è stata la danese DR, a cui l’EBU ha dichiarato: “Sebbene siano previste sanzioni per le violazioni delle regole del concorso, ci aspettiamo che tutte le delegazioni affrontino la politica sulle bandiere in buona fede e comprendano che è stata concepita per creare chiarezza ed equilibrio nell’espressione delle identità nazionali e di altro tipo“. Lo scopo della nuova norma sarebbe quello di “trovare un equilibrio che garantisca al pubblico e ai partecipanti di esprimere il proprio entusiasmo e la propria identità, ma allo stesso tempo di creare maggiore chiarezza per le delegazioni in occasione degli eventi ufficiali“.

Jamala ha rappresentato l'Ucraina nel 2016

Il divieto esplicito di esporre bandiere diverse da quella del Paese che si rappresenta si applicherà anche durante la cerimonia di apertura dell’Eurovision, sul palco dell’Eurovision Village, nella Green Room e sul palco principale dell’Eurovision. Il regolamento stabilisce espressamente che i partecipanti alla sfilata delle bandiere che ogni anno apre la manifestazione possono portare solo "una bandiera fornita dalla SRG SSR" (la stazione televisiva svizzera).

I precedenti: le bandiere di Nemo e Marco Mengoni

Fu proprio in occasione della sfilata iniziale che, lo scorso anno, la presenza di una bandiera queer provocò scalpore: Nemo - artista non binary svizzer* - sventolò durante la cerimonia di apertura la bandiera della comunità non binaria, ma raccontò poi che gli organizzatori gli avevano comunicato che non era permesso farlo e che dovette portarla con sé di nascosto per poterla mostrare al pubblico.

Ma anche l’anno precedente, durante l’edizione di Liverpool del 2023, una bandiera del Progress Pride è stata fatta sventolare sul palco: Marco Mengoni riuscì a nasconderla all’interno di quella dell’Italia e a mostrarla orgogliosamente al pubblico una volta salito sul palco.

Marco Mengoni sul palco con la bandiera LGBTQ+ e la bandiera italiana

Quest’anno al contest parteciperanno diversi artisti appartenenti alla comunità LGBTQ+: Miriana Conte da Malta, Red Sebastian del Belgio, Adonxs della Repubblica Ceca e Erika Vikman dalla Finlandia. Ma nessuno di loro potrà esprimere la sua vicinanza alla propria comunità con le bandiere del Pride.

Libertà per il pubblico

Al pubblico presente all’Arena di Basilea sarà invece permesso di sventolare qualsiasi bandiera, purché non illegale per la legge svizzera o pericolosa per la sicurezza. La bandiera palestinese – nel 2024 vietata anche tra il pubblico – sarà ammessa, così come le varie bandiere legate alla comunità LGBTQIA+. Le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 si terranno a Basilea, in Svizzera, il 13 e 15 maggio e la finale andrà in scena il 17 maggio.