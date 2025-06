Dopo anni, l’Italia ha finalmente una bozza di legge sul fine vita. Ma scontenta quasi tutti

Ci sono voluti sei anni, svariati governi, episodi eclatanti di disobbedienza civile, contenziosi Stato-Regioni e polemiche a non finire, ma l’Italia ha ora un disegno di legge sul fine vita, dopo le sollecitazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza del 22 novembre 2019, in cui si chiedeva un intervento legislativo in materia da parte del Parlamento. La bozza, tuttavia, ha già fatto sollevare un coro di detrattoti che va dalle opposizioni all’associazione Luca Coscioni. La segretaria Filomena Gallo ha già detto che il disegno di legge “già vecchio e va contro quanto già deciso dalla Corte costituzionale”.

In particolare, ha aggiunto Gallo, “l’idea di escludere il Servizio sanitario nazionale, al quale la Consulta ha dato un compito specifico di verifica e assistenza, rientra nei motivi per cui un testo di legge di questo tipo sarebbe immediatamente impugnabile”.

La Consulta aveva delineato i confini della materia, fissandone i pilastri: il richiedente doveva essere una persona maggiorenne, affetta da una patologia irreversibile, causa di sofferenze fisiche e psicologiche insopportabili; doveva essere inserita in un percorso di cure palliative, tenuta in vita con trattamenti sostitutivi e pienamente capace di intendere e di volere.

Oggi, la bozza di legge proposta dalla maggioranza – in discussione nella riunione del comitato ristretto al Senato – introduce un ulteriore elemento: “spetterà al Comitato nazionale di valutazione etica esaminare le richieste delle persone che chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito”. Il Comitato avrà 60 giorni per esprimersi, prorogabili di altri 60. Qualora si accertasse che non sussistono i requisiti previsti, la persona non potrà presentare ulteriori richieste nei successivi 48 mesi, in quanto dichiarate “inammissibili”. In altre parole senza il via libera di questa Commissione, la richiesta di fine vita viene congelata per quattro anni.

Sempre secondo la bozza, il Comitato nazionale di valutazione etica – che diventa così l’organo centrale nel procedimento – sarà composto da sette membri: un giurista scelto tra professori universitari di materie giuridiche o avvocati abilitati al patrocinio, un esperto di bioetica, uno specialista in anestesia e rianimazione, un medico esperto in cure palliative, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio, che designerà anche il presidente, il vicepresidente e il segretario.

I membri del Comitato rimarranno in carica cinque anni e potranno essere riconfermati per altre due volte, anche non consecutive.

Per quanto riguarda le cure palliative, il disegno di legge prevede l’istituzione di un osservatorio presso l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), incaricato di inviare una relazione annuale al Presidente del Consiglio, al Ministero della Salute e ai Presidenti di Camera e Senato. Tale relazione conterrà l’analisi dei progetti regionali, segnalando quelle Regioni che “non hanno presentato il progetto di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia”.

Le Regioni, da parte loro, saranno tenute a raggiungere gli obiettivi previsti per le cure palliative entro il 2028, con riferimento al 90% della popolazione interessata. Eventuali residui delle somme destinate alle Regioni per tali cure non potranno essere utilizzati per altri scopi e dovranno essere restituiti allo Stato.

Vedremo che sorte avrà la proposta di legge, ma per ora le opposizioni restano molto critiche. Per Marilina Castellone e Anna Bilotti, senatrici del Movimento 5 Stelle nel comitato ristretto, i problemi iniziano già dal primo articolo, laddove si fa riferimento alla “tutela della vita a partire dal concepimento”. Inaccettabile, inoltre, "la previsione di un comitato etico di nomina governativa, che apre a uno scenario inquietante nel quale, in base al governo di turno, la posizione su temi così delicati sarà più o meno permissiva". Senza contare che "in merito alle cure palliative, il percorso in cui la maggioranza vorrebbe inserire i pazienti non è previsto dalla sentenza della Consulta, finendo per mettere in discussione alcuni diritti".

Parere negativo, sebbene più sfumato, anche da parte del Partito democratico. Per il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo dem al Senato, “c’è ancora molto da fare per una larga condivisione”. In particolare, risultano carenti i punti relativi a “composizione e compiti del Comitato etico nazionale, al ruolo del Servizio sanitario nazionale e dei medici curanti, ed eccessivamente restrittive alcune condizioni di accesso all’aiuto al suicidio”. E aggiunge: “Come abbiamo segnalato ai relatori, che si sono impegnati a presentare un testo emendato e integrato la prossima settimana in vista della commissione, mi auguro sia ancora possibile arrivare a un testo accettabile. Vedremo cosa ci proporranno la prossima settimana”.

La maggioranza, ovviamente, si dichiara soddisfatta: “Secondo me, si tratta di una bozza di testo con un buon equilibrio, non è schierata dalla parte di nessuno. Tiene conto dei principi della Corte Costituzionale e nel testo le cure palliative sono oggetto di grande attenzione, non più solo sulla carta”, afferma in merito la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno.