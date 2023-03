Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita

Quale miglior modo di celebrare la Giornata Mondiale della Poesia se non con le indelebili parole del Sommo Poeta? Per questo le testate giornalistiche del Gruppo FS celebrano la ricorrenza, istituita dall’Unesco nel 1999 nel giorno del 21 marzo, con video inclusivo in cui i versi di Dante sono declamati e raccontati con la lingua dei segni, e attraverso una serie di podcast su FSNews e sui social network selezionati da chi, ogni mese, cura la rubrica di poesia su La Freccia.

 

Una bella iniziativa a conferma dell’attenzione e del sostegno di Ferrovie dello Stato Italiane al mondo della cultura e dell’arte, che non si esaurisce soltanto nell’assicurare la libera circolazione di persone, idee e creatività e nel favorire la mobilità verso i luoghi dove si celebra la cultura. Per questa occasione la stazione di Roma Termini diventa la scenografia di una clip che racconta il cammino di Dante, iniziato pochi giorni dopo l’equinozio di primavera, che giunge fino in Paradiso a incontrare Beatrice. Un viaggio di purificazione e di salvezza, un viaggio verso la luce e nella poesia.

Il video è ambientato integralmente nella stazione, tra il dinamismo dei binari e la velocità dei treni fino al silenzio di luoghi sconosciuti ai più, lungo il suggestivo corridoio mazzoniano. Come per Dante, da un vortice di incontri all’intimo silenzio della contemplazione. I versi trovano corpo nell’interpretazione in linguaggio visivo gestuale sperimentale su base LIS di Valeria Spagnuolo e riecheggiano nella voce del poeta contemporaneo Davide Rondoni. Un’immersione totale e inclusiva nell’opera pilastro della letteratura italiana che fonda le sue radici nella narrazione poetica di un viaggio. Obiettivo, promuovere l’espressione artistica e la creatività per rendere i versi accessibili a tutti coloro che desiderano lasciarsi avvolgere dalla bellezza della poesia.