Raccontava storie di disperazione e riscatto: muore Gaetano Di Vaio, grande cantore di Napoli

Lutto per la cultura e per il cinema: è morto Gaetano Di Vaio, attore e produttore cinematografico napoletano. L’uomo, 56 anni, era in ospedale per un incidente con la moto accaduto il 16 maggio.

Napoli perde un suo cantore, un suo punto di riferimento. Un passato turbolento per Di Vaio da giovane, poi il riscatto e la voglia di raccontare una città dai mille volti, con tante storie di chi, come lui, era finito all’inferno per poi risalire.

Gli ultimi quindici anni sono stati particolarmente produttivi. Di Vaio aveva ideato documentari su Napoli come “Largo Baracche”, in cui ha raccontato sette ragazzi dei Quartieri Spagnoli, tra i quali Carmine Monaco, volto conosciutissimo della serie Gomorra in cui ha interpretato magistralmente “O’ Track”, uno dei giovani poi stritolati dagli ingranaggi tragici della camorra. Un altro documentario che lascia è “Il loro Natale”, che racconta le donne detenute nel carcere di Pozzuoli.

Nelle sue opere Di Vaio raccontava con pennellate uniche la città, come solo chi la conosceva bene avrebbe potuto fare.