Germania in piazza contro l'estrema destra. Dissenso anche in Italia (ma solo sui social)

Se in Italia, la scorsa settimana la Corte di Cassazione ha stabilito chein realtà(ma viola la Legge Mancino o la Scelba? O entrambe? o nessuna delle due?), mentre in altre è solo commemorazione, rendendo il dibattito sul tema ancora più confuso e polarizzato, inil clima che si respira è ben diverso. Tanto che nel weekend appena trascorso circasono scesi in piazza, per le strade delle principali città, per manifestaredi Alternative für Deutschland (), salutati anche dal presidente Frank-Walter Steinmeier, che li ha ringraziati per il loro impegno a favore della democrazia.Non esattamente la stessa la reazione dei vertici politici italiani dopo il raduno di Acca Larentia di inizio gennaio: se nel nostro Paese si continua a interrogarci sul significato del braccio teso, i cugini nord europei sembrano invece intenzionati a mettere a tacere il prima possibile un possibile ritorno di fiamma degli ultra conservatori, magari nostalgici.Italia e Germania, ancora un volta una accanto all'altra. Come ai tempi delle dittature, fascista e nazista appunto. Oggi le cose sono ben diverse, è vero, i due Stati hanno costruito sulle ceneri dei regimi totalitari repubbliche democratiche ben consolidate anche se diverse (soprattutto a livello di potenza europea) tra loro. Ad accomunare le politiche odierne dei due Paesi c'è però il. Se nel Belpaese in queste ore di lunedì 22 gennaio si discute alla Camera sull’accordo Italia-Albania (per aprire due centri per persone soccorse in acque italiane sul suolo albanese), criticato dall'opposizione e da molte associazioni umanitarie, in tutta la Germania centinaia di migliaia di persone da venerdì hanno manifestato pubblicamente a favore della democrazia e contro l'estremismo di destra e le ipotesi avanzate dall'Afd di. Una pratica che, la scorsa settimana, è stata istituzionalizzata in un altro Paese dell'area europea anche se ormai uscito da anni, il Regno Unito. Alla Camera bassa è infatti passata una legge fortemente voluta dal Primo Ministro Rishi Sunak , che prevede diarrivati sulle coste britannichein appositi centri, in attesa che l a loro richiesta sia valutata e approvata.Provvedimento che ha ispirato quello del governo Meloni e che, pare, sia preso ad esempio anche nella proposta che sarebbe stata avanzata dall'ala di estrema destra in Germania. Dopo che sono emersi dettagli su discussioni relative a un, in tutto lo Stato sonos tate organizzate manifestazioni di massa che hanno coinvoltodurante il fine settimana. "Solo oggi (domenica 21 gennaio, ndr) le proteste hanno avuto luogo in circa 40 città uncontro l'AfD e la deriva a destra della società tedesca", hanno dichiarato in un comunicato congiunto la rete organizzativa Campact e il gruppo di campagna Fridays for Future. La reazione all'accordo stretto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier Edi Rama, o quella alla commemorazione - con tanto di saluto romano e "presente" alla chiamata dei "camerata" - di Acca Larentia, per quanto si tratti di argomenti molto diversi ma strettamente collegati, era stata di indignazione e critica, ma certo non aveva portato migliaia e migliaia di persone in strada per esprimere il dissenso.Un dissenso, in Rete, perché in Italia funziona così. Sicontro politiche estremiste o retrograde, che fanno fare passi indietro in termini di diritti umani e civili, tutto però rigorosamente seduti davanti a uno schermo e con sotto mano una tastiera, invece che un cartello. Fuori dalla stanza digitale in cui ci si sente manifestanti di prima linea, padroni della piazza web, nulla si muove, se non a cose già fatte. Le folle, semmai, sono quelle femministe per il diritto all'aborto, sono quelle delle famiglie arcobaleno per il riconoscimento dei propri diritti, sono quelle contro la violenza di genere e i femminicidi . E per fortuna che ancora queste 'reggono botta', verrebbe da dire.Ma si sa, il tema dei migranti - e abbiamo capito anche quello del fascismo - in Italia sono temi divisivi, e quindi tanto vale dire la propria al massimo nascosti dietro a un nickname, per non dare adito a scontri che non siano verbali, per non prendere posizione su questioni che sì, ci riguardano, ma poi nemmeno troppo. Finché il migrante di turno non 'ci ruba il lavoro', finché il fascista del momento non viene ad alzare il braccio sotto la nostra finestra. Ainvece, secondo le stime della polizia, fino a 100mila persone hanno manifestato davanti al Bundestag (il Parlamento) semplicemente per schierarsi contro l'ascesa di partiti di estrema destra, per difendere un ideale, quello della democrazia, messo sempre più spesso in discussione. Ae venerdì adla protesta ha raggiunto una dimensione tale che le forze dell'ordine e gli organizzatori hanno dovuto sospenderla perché la sicurezza dei partecipanti non poteva essere garantita. Domenica nella capitale bavarese si sarebbero radunate almeno 80.000 manifestanti, mentre gli organizzatori hanno parlato di 250.000. Venerdì ad Amburgo c'erano in strada tra le 50.000 e le 80.000 persone. A, l'alleanza "Köln stellt sich quer", composta da più di 50 partiti, organizzazioni e iniziative, ha radunato circa 70.000 aderenti. A, tra le 45.000 e le 50.000 persone hanno partecipato a una manifestazione con lo slogan "".La, Katrin Göring-Eckardt, originaria della Thüringen, sulle manifestazioni ha scritto: "! Sono felice per tutti quelli che sono venuti allo scoperto, ma soprattutto nell'Est". Nei Länder orientali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo quest'anno si terranno le elezioni regionali e gli ultimi sondaggi attribuiscono all'AfD un'intenzione di voto di oltre il 20%. Le proteste fanno seguito alle indiscrezioni pubblicate da Correctiv che ha rivelato che i politici dell'AfD hanno tenuto un incontro con altri esponenti di estrema destra a novembre a Potsdam, vicino a Berlino, in cui hanno discusso di temi come la "", eufemismo spesso usato per l'espulsione degli immigrati e delle minoranze, compresi i cittadini tedeschi naturalizzati.Il luogo dell'incontro si trova a poco meno di 10 chilometri dal, esattamente 82 anni fa. Lì coordinarono l'attuazione della "Soluzione Finale della Questione Ebraica" e discussero l'assassinio sistematico di fino a 11 milioni di ebrei in Europa. "Queste persone danno coraggio a tutti noi" ha commentato a margine delle manifestazioni del fine settimana il capo di Stato in un videomessaggio diffuso da Berlino come riporta l'agenzia Dpa. "Stanno difendendo la nostra Repubblica e la nostra Costituzione contro i suoi nemici.", ha aggiunto Steinmeier. In piazza c'erano persone molto diverse tra loro "ma tutti hanno una cosa in comune: si stannoper l'altro e all'estremismo di destra. Vogliono vivere insieme liberamente e pacificamente", ha detto il presidente auspicando un'alleanza di tutti i democratici. "Il futuro della nostra democrazia non dipende dalla forza dei suoi oppositori, ma dalla forza di coloro che difendono la democrazia. Dimostriamo che insieme siamo più forti".