Ghali, Mahmood, Pinguini, Marracash: gli artisti hanno iniziato a fare politica dal palco

Mentre un mese fa l’Eurovision chiedeva ai propri partecipanti “neutralità politica”, sui palchi italiani, dove sono iniziati i tour estivi di moltissimi artisti e artiste, non mancano messaggi, più o meno espliciti, riguardanti temi di grande importanza: dalla violenza di genere, all’invito al voto, alla Palestina, i cantanti nel nostro Paese non sembrano avere paura di esporsi. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi appelli, durante i concerti ma anche attraverso le interviste e i seguitissimi canali social degli artisti, riguardanti temi politici e sociali. Perché succede? E questi gesti riescono ad avere un impatto reale?

Gli ultimi esempi: da Ghali, ai Pinguini Tattici Nucleari, a Marracash

Ghali, Mahmood e Malika Ayane hanno lanciato messaggi espliciti sui loro profili social, invitando i fan a esercitare un diritto fondamentale come il voto. Marco Mengoni, ospite di Che Tempo Che Fa, ha ribadito la necessità di partecipazione attiva in un momento storico segnato da indifferenza e polarizzazione. Giorgia e Brunori Sas, invece, avevano già aderito alla campagna di sensibilizzazione elettorale all’inizio dell’anno, durante il Festival di Sanremo, sottolineando come anche contesti pop e apparentemente leggeri possano essere spazi per il confronto civico.

A San Siro i Pinguini Tattici Nucleari hanno mostrato un video messaggio di Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, vittima di femminicidio a cui la band ha dedicato il brano ‘Migliore’. “Questa canzone non è un ricordo – ha detto Chiara – è piuttosto un passaggio, è un varco verso un mondo che forse non abbiamo avuto, ma che possiamo ancora immaginare. Un mondo migliore”.

Mamhood ha sostenuto la campagna referendaria per il "sì"

Sia Elodie che Marracash hanno manifestato la loro vicinanza a Gaza durante i loro concerti. La cantante romana ha sventolato, alla fine del suo live a San Siro, la bandiera palestinese: un messaggio simbolico, ma rimasto silenzioso, dal momento che Elodie non ha detto nulla in proposito nel corso dell’esibizione. Molto critico invece il discorso del rapper, che allo Stadio Diego Maradona di Napoli ha parlato di impotenza ma anche della necessità di far sentire la propria voce: “Fermeremo davvero le stragi scrivendo i post? Gridando dal palco 'Free Gaza' o qualche altro slogan? Serve davvero questa cosa? Certo, tutto serve, no? Ma quando uno esprime la propria voce e non viene ascoltato, dopo un po’ si sente impotente”, ha detto Marracash. “Io dico che far sentire la propria voce è importante, ma sentirci impotenti vuol dire essere privi di potere e questa è una bugia. Noi non siamo privi di potere. Quando noi alziamo la voce e non viene ascoltata, forse è arrivato il momento non di far sentire la nostra voce, ma di far sentire il nostro potere. Perché il potere capisce soltanto il potere”, ha aggiunto l’artista.

Perché ora? Un vuoto da colmare

L’attivismo sul palco – o sui social – non nasce dal nulla. Il ritorno al governo delle destre in molti Paesi europei, Italia compresa, e la crisi dei partiti progressisti hanno creato un ampio spazio di rappresentanza non presidiato, soprattutto sui temi civili e sociali. Diritti LGBTQ+, giustizia climatica, violenza di genere, diritti dei migranti o posizioni sul conflitto israelo-palestinese: molti di questi temi sono oggi trattati in modo marginale o strumentale dal dibattito politico-istituzionale e parlamentare. È probabilmente anche per questo che sempre più artisti scelgono di portare questi argomenti davanti al loro pubblico, usando concerti, interviste e piattaforme digitali per riempire un vuoto. Ed è per lo stesso motivo che trovano spesso un pubblico che approva e apprezza questo tipo di gesti e di messaggi.

L’impatto reale: gesti simbolici, atti politici o virtue signaling?

“Sono contento che sempre più artisti e personaggi famosi si espongano contro le guerre, contro il massacro di civili che vediamo succedere nel mondo. Ovviamente sono d’accordo, ma intanto mi chiedo: è abbastanza?”. Le parole con cui Marracash ha aperto il suo discorso a Napoli pone una questione di grande rilevanza: questi gesti, per quanto possano essere considerati politici, possono avere un impatto reale?

Il palco è un megafono e i messaggi che gli artisti lanciano da esso raggiungono sicuramente un pubblico ampio – anche poco esposto all’informazione politica tradizionale – e possono avere una funzione di sensibilizzazione potente. Ma l’impatto reale dipende da molti fattori: dalla coerenza dell’artista nel tempo, dalla chiarezza del messaggio, dal contesto in cui viene pronunciato e dalla sua capacità di tradursi in azioni. Ci sono artisti che portano avanti queste battaglie in modo concreto – Elodie, ad esempio, è ambasciatrice di Save the Children –, oppure attraverso la coerenza nel proprio repertorio, nel quale dimostrano di portare avanti questi temi attraverso la pratica artistica.

Elodie e i ragazzi di Save The Children sul red carpet

A volte il palco è davvero un punto di partenza: uno spazio che accende una miccia culturale, un primo momento di contatto con temi importanti che poi gli spettatori possono approfondire in autonomia. Tuttavia, questi gesti possono anche rimanere un momento autoreferenziale, che si esaurisce nella logica dell’evento.

Non si può ignorare il rischio che alcuni di questi gesti rientrino in una logica di virtue signaling: prese di posizione simboliche, spesso molto visibili, ma non sempre accompagnate da un impegno reale o duraturo. In un sistema mediatico che premia la visibilità e la reputazione morale, dichiararsi a favore di una causa può diventare una forma di autopromozione più che un atto politico autentico. Il confine tra coscienza civile e costruzione dell’immagine pubblica è sottile, soprattutto quando si tratta di artisti che operano in un mercato culturale dove l’identità - anche quella etica - è parte integrante del brand.

Tuttavia, liquidare ogni gesto come performativo significherebbe sottovalutare il valore che certe dichiarazioni possono avere, soprattutto per un pubblico giovane che fatica a ritrovarsi nei canali tradizionali del dibattito politico. Anche quando simbolico, un messaggio può aprire una possibilità di confronto, generare attenzione, far emergere questioni altrimenti rimosse.