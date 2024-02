Giornata Mondiale dell'alimentazione, nasce Aletheia: il nuovo think tank italiano su cibo e salute

Le varie attività

I componenti del Comitato scientifico della Fondazione Aletheia

Antonio GASBARRINI – Professore di Medicina Interna e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del S. Cuore, Roma – Presidente Comitato Scientifico

Felice ADINOLFI – Professore di economia e politiche agricole – Università di Bologna

Esmeralda CAPRISTO – Professore in scienze tecniche dietetiche applicate – Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Sandro COCCONCELLI– Professore di microbiologia degli alimenti e Prorettore vicario - Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza

Andrea FABBRI– Professore di Endocrinologia e Diabetologia –Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Claudio FRANCESCHI– Professore Emerito immunologia –Università di Bologna

Luca FRULLONI – Professore di Gastroenterologia – Università di Verona e Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE)

Antonio LIMONE – Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Riccardo MASETTI – Professore di Chirurgia Generale – Università Cattolica del S. Cuore, Roma e Presidente di Komen Italia Race for the cure

Maurizio MUSCARITOLI – Professore di Medicina Interna – Università La Sapienza Roma e Presidente della Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo (SINuC)

Maria RESCIGNO – Professore di Patologia Generale e Prorettore vicario alla ricerca - Humanitas University

Diego SALUZZO – Giurista diritto agroalimentare. Presidente Commission Diritto Agroalimentare Unione

Giorgio SESTI – Professore di Medicina Interna - Università La Sapienza Roma Presidente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)

Marco TREVISAN– Professore di Chimica Agraria e Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. – Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza

Filippo UBERTI– Responsabile dell'Unità Salute ENI e segretario generale ENI foundation

Alberto VILLANI– Professore di Pediatria - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Ospedale Bambin Gesù di Roma

Roberto ZOBOLI– Professore Politica economica e Prorettore –Università Cattolica del S. Cuore, Milano e Direttore Alta Scuola per l'Ambiente (ASA)

"Cibo e salute sono ormai un connubio indissolubile"

per contrastare lo spreco alimentare , l'omologazione dei consumi e la tendenza diffusa, soprattutto nelle nuove generazioni, a preferire cibi ultra-processati rispetto a quelli naturali. E' questo uno degliche unisce il know-how di alcune tra le firme più autorevoli del mondo accademico per approfondire attraverso analisi e ricerche tutte le questioni legate alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e al suo legame con la salute.Ledel neonato think tank spazieranno dalle analisi sulle differenze nei modelli produttivi su scala globale, alla valorizzazione degli scarti e riduzione degli sprechi , fino all'attualità con i cibi a base cellulare, la necessità di fornire tramite etichetta maggiori informazioni al consumatore, e la trasparenza sulle filiere e sull'origine. I lavori della Fondazione Aletheia, presieduta da, Presidente della Robert F. Kennedy Human Rights, e diretta da Riccardo Fargione, saranno ideati e realizzati da un comitato scientifico, guidato dal prof. Antonio Gasbarrini, Presidente della Facoltà di Medicina dell'Università Sacro Cuore. Quest'ultima facoltà vanta al suo interno alcuni tra i volti più prestigiosi del panorama scientifico di ambito medico, agrario, sociale, economico e giuridico italiano.Questi idel Comitato scientifico della Fondazione Aletheia:E sull'iniziativa non poteva mancare il commento del direttore della Fondazione Aletheia,, che ha dichiarato: "Cibo e salute sono ormai un connubio indissolubile. E mentre i primati del nostro cibo si consolidano in tutto il mondo, ci troviamo a fare i conti con modelli nutrizionali spesso sbagliati e con nuovi sentieri ancora troppo incerti". "Pensiamo ad esempio ai cibi a base cellulare, ma non solo. Pensiamo all'esponenziale crescita del consumo di prodotti ultra-processati, soprattutto tra le nuove generazioni, e a tutti i tentativi di minare un modello nutrizionale straordinario come la 'dieta mediterranea'". E ancora: "La Fondazione Aletheia nasce proprio da qui, dalla necessità che è racchiusa nel significato stesso della sua parola: quello di svelare. Raccontare la verità con un team di autorevoli esperti e scienziati a livello nazionale ed internazionale". "Il gruppo di ricerca, presieduto dal Professore Gasbarrini, Professore di medicina interna e Preside della facoltà di medicina e chirurgia Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è composto da esperti, docenti e medici di massimo rilievo sul panorama italiano e internazionale". Poi conclude: "Una ricerca 'autonoma', 'libera' e di altissimo profilo per fare chiarezza su alcuni temi centrali per il nostro futuro. Sono in campo diverse progettualità, lavori, peper e focus di approfondimento per contribuire a consolidare lo straordinario legame che unisce cibo, natura e salute".