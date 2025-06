I nativi digitali l’hanno capito prima di noi: per stare meglio bisogna vivere offline

Se anche voi, come chi sta scrivendo, siete convinti che il tempo sia alleato delle soluzioni migliori – quelle che maturano, si sedimentano e prendono forma nella lentezza del pensiero – siete alle prese con la lettura giusta. Perché anche un tema complesso come quello delle dipendenze digitali e dell’iper-connessione sembra finalmente conoscere una contro-narrazione. Ed è una narrazione che parte proprio da chi, in teoria, avrebbe dovuto esserne più assuefatto: giovani e giovanissimi.

Sempre più ragazze e ragazzi scelgono consapevolmente di allontanarsi da social network, videogiochi, piattaforme di streaming e dispositivi digitali. Un gesto che non ha nulla di nostalgico, anzi. È un’espressione di autonomia, una forma di resistenza silenziosa, ma potente, che rivendica la necessità di relazioni autentiche, concrete, fisiche. La virtualità mostra le sue crepe: non solo è sostituibile, ma in molti casi è diventata stancante, ansiogena, perfino tossica.

Lo studio

Secondo uno studio condotto nel Regno Unito, il 46% dei giovani tra i 16 e i 21 anni preferirebbe vivere in un mondo completamente disconnesso. Non è una provocazione. È un segnale preciso, un campanello d’allarme che chi ha il compito di educare, governare, comunicare, non può più permettersi di ignorare. I giovani non stanno solo rifiutando un certo tipo di tecnologia: stanno opponendosi a un modello di vita che sentono distante, alienante, spesso dannoso. Il 68% degli intervistati afferma che stare online peggiora sensibilmente la propria salute mentale. Il 70% confessa di sentirsi a disagio con se stesso dopo l’utilizzo dei social. E uno su due desidererebbe un coprifuoco digitale dopo le 22. Non si tratta solo di stanchezza: è un bisogno profondo di riappropriarsi del proprio tempo e del proprio spazio mentale.

Basta scroll infinito: le soluzioni

Lo scroll infinito, che inizialmente sembrava una meraviglia tecnologica, si sta rivelando per quello che è: un ingranaggio progettato per non farci uscire dalla ruota del confronto, della dipendenza, dell’insoddisfazione. Un meccanismo che alimenta ansia, solitudine e confronto costante con vite patinate, costruite ad arte, spesso irraggiungibili.

Ma c’è anche una buona notizia. I giovani non si stanno solo accorgendo del problema: stanno costruendo le soluzioni. Ad Amsterdam, ad esempio, è nata la tendenza degli incontri offline, il cui scopo è la disconnessione condivisa. Si inizia con momenti individuali di lettura, scrittura o meditazione e si prosegue con relazioni autentiche, fatte di parole, sguardi, gesti reali. Un format già sbarcato anche in Italia, a Milano, e destinato a diffondersi altrove.

Utenti esperti ma cittadini fragili

Quello che emerge, però, è qualcosa di più profondo. La sensazione è che la tecnologia abbia corso troppo in fretta, lasciando indietro tutto il resto: l’educazione, l’etica, la consapevolezza. Siamo diventati abilissimi nell’uso degli strumenti, ma impreparati a gestirne le conseguenze. Un paradosso che ci ha trasformati in utenti esperti ma cittadini fragili, spesso incapaci di distinguere il benessere dal bombardamento digitale.

Forse, se si fosse investito per tempo in formazione nelle scuole – non solo alfabetizzazione digitale, ma anche educazione all’uso critico e consapevole della rete – si sarebbe potuto evitare questo Medioevo mentale in cui rischiamo di sprofondare. Un'epoca in cui la luce degli schermi ha oscurato quella del pensiero.

Oggi serve più che mai una riflessione collettiva. Serve coinvolgere media, istituzioni, famiglie e comunità. Serve, soprattutto, restituire tempo e spazio ai più giovani, permettendo loro di respirare fuori dal perimetro del digitale. Chissà che, prima o poi, qualcuno non decida davvero di farsene carico. Magari partendo da chi ha meno voce, ma più lucidità.