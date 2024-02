"Giù le mani dall'ex Civis", l'appello di Daniele Silvestri e colleghi. Tajani rassicura: "E' solo un trasloco"

Il grido di allarme è inequivocabile: Officina Pasolini a Roma rischia di scomparire. Ad averlo lanciato sono stati gli studenti dell’hub centrale, un laboratorio di alta formazione artistica del teatro, della canzone e del multimediale. Una realtà che ha visto la luce nel 2014 grazie all’intuizione della Regione Lazio a guida Nicola Zingaretti e ai fondi della Comunità europea. Nei locali dell’hub aule, posti letto e il teatro “Eduardo De Filippo”.

Uno dei tanti cuori pulsanti culturali della capitale che trova casa nell’Ex Civis, di fronte al Ministero degli Esteri. Proprio dal dicastero è arrivato l’aut aut: la Farnesina, proprietaria degli stabili, pretende di rientrarne in possesso per trasformarli in foresterie per i funzionari e parcheggi. In molti, tra docenti e artisti, sono scesi in campo per tentare di bloccare la procedura. In prima fila anche Daniele Silvestri che, senza mezze parole, sui suoi social ha fatto presente che, qualora l’operazione andasse in porto, “Roma perderebbe una delle poche cose di cui andare orgogliosi”.

L'appello di Daniele Silvestri al ministro

Un video di una manciata di secondi rivolto al ministro Tajani a cui il cantautore rammenta l’importanza di un luogo in cui lo stesso De Filippo ha insegnato, “un bel posto in cui andare”, con spazi verdi e posti letto per studentesse e studenti. Aspetto, quello dell’ospitalità, su cui Silvestri insiste, spiegando a Tajani - qualora ce ne fosse stato bisogno - che, data la crisi abitativa e la bolla del “caro affitti” che travolge studentesse e studenti da Nord a Sud, appare quantomeno fuori luogo e fuori tempo intraprendere un simile percorso.

Ma c’è di più: nei pressi di Officina Pasolini c’è una palazzina in disuso su cui la Farnesina pare non avere intenzione di poggiare lo sguardo. Optare per questa alternativa sarebbe sicuramente la via migliore. Daniele Silvestri teme “un’Odissea” e c’è da scommettere che la sua lettura della questione non sia così diversa dal reale.

Un centro di formazione gratuito, che negli ultimi anni ha permesso di vedere la luce a moltissimi professionisti delle arti, rischia di chiudere per una ragione non del tutto chiara. “Non credo sia una battaglia contro la cultura. Piuttosto - ha spiegato Silvestri - penso sia una battaglia per l’ignoranza. Le istituzioni ignorano l’utilità di un posto del genere, non ne sono proprio informate.”

La petizione e l'occupazione dell'Ex Civis

Nel dubbio che sia questa la ragione, da parte dell’artista e degli studenti è arrivato all’indirizzo del ministro Tajani l’invito a una visita conoscitiva. E se nulla dovesse muoversi? Su questo Silvestri non ha dubbi: l’occupazione pacifica sarebbe l’unica soluzione. Ai suoi fan, ad ascoltare queste parole, sarà subito venuto in mente il video di “Scusate se non piango” girato all’Angelo Mai, altro teatro romano di occupazioni e sgomberi. Una bella metafora che apre a possibili scenari esclusivamente nelle mani della politica.

A prendere posizione è stata anche Concita De Gregorio dalle colonne de La Repubblica che chiede di non mettere da parte ancora una volta la cultura, di consentire a ragazze e ragazzi di continuare a formarsi, sognare, sperare in un qualsivoglia futuro, di investire le proprie energie nell’arte, di non buttare via il proprio talento. Nell’elenco dei sostenitori della battaglia anche Tosca, Paolo Fresu, Rocco Papaleo, Beppe Servillo, Raiz e molti altri.