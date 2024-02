Giulia Salemi, il discorso alla Camera dei Deputati: "La violenza sulle donne va combattuta ogni giorno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Il discorso di Giulia Salemi

"Chiunque fa comunicazione, informazione, politica o intrattenimento ha il compito, e in alcuni casi il dovere, di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. Io nel mio piccolo cerco di mettere la mia 'influenza' al servizio di qualcosa di socialmente utile.

Ho lanciato per i miei compleanni delle raccolte fondi e la settimana scorsa ho consegnato personalmente tre macchinari al reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico 'Bambin Gesù'. Inoltre, con la Fondazione Francesca Rava , abbiamo donato un ecografo al dottor Oleg Bodnar, chirurgo ucraino impegnato nell' ospedale pediatrico di Chernivtsi . Infine abbiamo aiutato la famiglia di Luana D'Orazio , una delle tante donne che purtroppo ancora oggi sono vittime di un incidente sul lavoro.

Quello che noi facciamo oggi, qui, è tenere accesa la luce sulla data del 25 novembre , per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta, non solo in questa giornata ma nella vita di tutti i giorni. A voi, ora, mi rivolgo con un appello a cui tengo davvero tanto: qualche mese fa sono stata invitata a una trasmissione televisiva, 'Le Iene', per rivolgere nella lingua di mia madre, il farsi, un messaggio alle donne iraniane. Ho detto loro che in tantissime donne sono vicine qua in Italia alla loro battaglia culturale; quindi vi prego, ora, con tutto il cuore, di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran, perché lì le donne subiscono da tantissimi anni, ogni giorno, una violenza inaudita ed oggi più che mai hanno bisogno d'aiuto.

La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani e probabilmente la più pervasiva; non conosce confini geografici, culturali o economici. Finché continuerà non potremo affermare di portare avanti un vero progresso di uguaglianza, sviluppo e pace".

"Nel mio piccolo cerco di". La tematica urgente, in questo caso, ha un nome ben preciso: violenza contro le donne . E quando lo si fa da un 'palcoscenico' istituzionale come Montecitorio la valenza dell'appello è ancora più forte. Giulia Salemi , 29enne conduttrice televisiva e modella italiana di origini iraniane, martedì 22 novembre è stata invitata al Palazzo romano per affrontare appunto la questione, che le sta particolarmente a cuore, della violenza di genere, in vista della. L'influencer ha condiviso su Instagram il video del suo intervento, in cui invita la platea presente ma soprattutto quella mediatica a "" di fronte a quello che le donne sono costrette a subire in tutto il mondo, ma riferendosi anche in particolare a quello che accade nel 'suo' Iran Salemi, che per l'occasione ha scelto un look particolarmente elegante, in tailleur beige con una camicia bianca sotto, ha spiegato di essere da molti anni, spaziando con le sue iniziative dalla questione dei bambini a quella femminile.In questi mesi, in particolare, la modella e conduttrice televisiva, che su Instagram ha 1,8 milioni di followers, si è spesa in prima persona per tenere alta l'attenzione sullache le donne iraniane stanno subendo. La madre di Giulia è iraniana e quello che sta accadendo nella Repubblica Islamica da metà settembre, dalla morte violenta di Mahsa Amini per mano della polizia morale, la tocca profondamente da vicino.In conclusione del suo discorso alla sede della Camera dei Deputati, la 29enne lancia una sorta di, forte ma inequivocabile, che non lascia spazio ad interpretazione e andrebbe utilizzata quasi come un mantra, un messaggio scritto col fuoco, o col sangue. Quello di tante, troppe donne