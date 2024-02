Gran Bretagna, Carlo III compie 75 anni: il compleanno del re "green"

i 75 anni, e celebra il

compleanno in un appuntamento come solito privato, ma che non manca di celebrazioni pubbliche e iniziative simboliche tra i cittadini.

Due compleanni del Re

La cena... di campagna

La festa di compleanno era già iniziata nella serata di ieri, in tono familiare, con il gala

e candeline insieme ad altri coetanei 75enne, che si sono distinti per il loro impegno per le comunità locali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The King’s Foundation (@theprincesfoundation)

contee

vicine, in cui sono stati serviti piatti pregiati di un

menù curato dall’ex ristoratore reale Damien Clarkson, che punta molto sui prodotti tradizionali della zona e rigorosamente di stagione.

in linea con l'impegno preso dai Reali inglesi nei confronti della cura del territorio, della beneficenza e della solidarietà, è

curato dalla Prince’s Foundation e prevede musica dal vivo ( con un coro rock del posto) in un'ambientazione bucolica ma elegantissima.

Il monarca "green"

Il primo discorso al Parlamento e le divergenze con il Primo Ministro

La lotta allo spreco alimentare

Tanti auguri! Il monarca britannico compie oggSi tratta, in effetti, deldalla sua ascesa al trono, avvenuta l'8 settembre del 2022, alla morte di sua madre Elisabetta II dopo 70 anni di regno. Il primo dall'incoronazione solenne del maggio scorso al fianco della consorte, la regina Camilla.Il primo è stato lo scorso, una data fissata quando il monarca è stato incoronato (il 6 maggio scorso) da celebrare tradizionalmente nel periodo estivo, con una rassegna equestre nella Horse Guard Parade, vicino a Buckingham Palace. Una tradizione istituita a fine XVIII secolo da Giorgio II, proprio perché anche lui era nato in novembre, così da poter celebrare con il popolo e la corte in un periodo metereologicamente più favorevole., nel Doughton (Gloucestershire) in cui il sovrano ha spento lUn'attenzione al territorio riservata anche durante la cena, a cui hanno partecipato ospiti provenienti dalleL’evento di Highgrove House,La tenuta di campagna ha infatti dei bellissimi giardini, che vengono curati con(banditi pesticidi e concimi chimici), un orgoglio che lo stesso King permette al pubblico di visitare, tra aprile e ottobre.Privato o meno, il compleanno (anagrafico) di Carlo è evento carico di significati e appuntamenti per il 75enne, moltosulla scena pubblica e ancora in buon forma malgrado l'età non più verde, come notano alcuni commentatori dell'isola evocando un rafforzamento della sua immagine rispetto alle aspettative iniziali. E in un ipotetico ritratto del sovrano non può non essere citato il suo lato 'ambientalista' . Già prima di salire al trono, infatti, l'allora Principe di Galles si era distinto in più occasioni per l'impegno "green". Una sensibilità nata fin dall’infanzia, in particolare a Balmoral, il castello scozzese tanto amato dalla madre, dove il rampollo di casa Windsor ha sviluppato una vera passione per la vita all’aria aperta e un interesse per l’agricoltura.Tanto che, negli anni Ottanta, ha creato la sua, proprio quella Highgrove House dove sta celebrando il 75esimo compleanno, seguendo il modello dell’agricoltura biologica rigenerativa, che ha portato alla fondazione del. Ha inoltre istituito il “Prince of Wales Corporate Leaders Group”, che riunisce i leader aziendali per sottoscrivere impegni ecologici. Certo, la maggior discrezione richiesta dal nuovo ruolo gli impone di evitare dichiarazioni forti, pubbliche, sulla minaccia della crisi climatica . Ma ciò non significa che questo impegno venga meno, anzi! Invece ora avrà ancor più rilievo, soprattutto per quanto riguarda la consulenza al Primo Ministro.Carlo III, ad esempio, pur nella sacralità del momento, nel primo discorso da Re al Parlamento ha dato voce al programma del Governo britannico, senza assolutamente commentare o dar voce a perplessità personali. Un testo, quello pronunciato a inizio novembre, da leggere con tono assolutamente neutrale, anche nei passaggi che potrebbero evidenziaretra il Capo di Stato – da sempre sensibile all’ambiente – e il premier, che annuncia nuove trivellazioni nel mare del Nord. Inutilmente le telecamere hanno cercato sul volto del sovrano un moto di disappunto o una smorfia. Nulla è trasparito, come voleva il cerimoniale, ma questo non significa che gli approcci sul tema non siano (quasi) diametralmente opposti.Anche in tema alimentazione l'impronta è quella al minor impatto possibile sulla natura: il motto del re è che. Sembra infatti che king Charles, che a colazione beve té e mangia dolci alla frutta, chieda tutte le mattine sempre la stessa torta, anche per una settimana di seguito, finché questa non è finita. Non importa se gli viene a noia o una volta gli andrebbe magari qualcosa di diverso: la parola presa vale più di una voglia. Infatti la vera crociata del monarca non è soltanto quella di non lasciare briciole nel piatto di casa sua, ma di, che è il Paese d'Europa che butta via più cibo. E così oggi, 14 novembre, in occasione del suo 75esimo compleanno, ha svelato il " Coronation food project ", un’iniziativa anti-spreco che riflette le sue crescenti preoccupazioni sulla fame in Gran Bretagna. Dopo aver effettuato unanon divulgata per avviare l'impresa - scrive il Daily Mail - saranno 8, per adesso, gli hub alimentari che lanciati in tutta la nazione, con i primi quattro a Londra, Liverpool, Glasgow e Irlanda del Nord.E altri seguiranno presto a Cardiff, Leeds, Birmingham e Milton Keynes. A supervisionare il progetto, Carlo ha chiamato, che ha appena terminato il suo mandato come amministratrice delegata del Prince's Trust, l'organizzazione benefica fondata dal re per aiutare i giovani. A lei, Sua Maestà ha chiesto, all’inizio di quest’anno, di esploraredi cibo sprecate ogni anno nel Regno Unito e aiutare i circa 14 milioni di britannici che vivono in povertà alimentare. Il Coronation Food Project dovrebbe durare cinque anni e mira a fornire 200 milioni di pasti all'anno.