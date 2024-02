Gran Bretagna, sospeso il primo volo che avrebbe portato gli immigrati in Ruanda

Il piano del governo britannico contro l'immigrazione

Preoccupate le organizzazioni internazionali

Le cause in tribunale

Londra rinvia partenza del primo volo per trasferire i, su istanza. Un primo smacco alla controversa pratica adottata dal governo britannico arriva a pochi minuti dal decollo, grazie a una sentenza serale da parte della CEDU.L'aereo infatti doveva partire nella serata di ieri, martedì 14 giugno, nell'ambito del contestato accordo raggiunto dall'esecutivo di Boris Johnson con Kigali, che prevede di rimandare nel Paese africano una parte dei "clandestini"sull'isola. A bordo ci sarebbero stati solorimasti nella lista iniziale dell'Home Office. Ma il velivolo è stato stato fermato sulla base di unaaccordata dalla Corte europea dei Diritti Umani di fronte a ricorsi dell'ultimo minuto. La stessa sospensiva che, invece, i giudici britannici avevano negato. La ministra dell'Interno Priti Patel si è detta "delusa" ma ha aggiunto: "I". Tuttavia, secondo James Wilson dell'associazione Detention Action, il raro intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo "dimostra quanto siano potenzialmente pericolosi" questi confinamenti in Ruanda. Secondo lui la Cedu ha riconosciuto che nessuno dovrebbe essere costretto a salire su un aereo fino a quando la procedura non sarà esaminata a fondo in un'udienza della Corte Suprema il mese prossimo.Per contrastare ilche sta attraversando la Gran Bretagna, con oltre 5mila sbarchi registrati fino ad aprile, il governo Johnson ha approvato proprio due mesi fa un piano per trasferire i, unsimile a quello adottato dalla 'cugina' Australia. Il progetto, concordato da Downey Street con l'esecutivo del Paese di accoglienza, vede lo Stato africano come una sorta di 'parcheggio' temporaneo dei migranti sbarcati illegalmente nel Regno Unito dopo aver attraversato il canale della Manica. Qui si prevede che persone restino tutto il tempo necessario alle autorità di Londra per stabilire se concedere loro lo status di rifugiati e, di conseguenza, un accesso regolare sull'Isola. Il che vuol dire che si va da una permanenza di circa 6 mesi, secondo le stime, a quella pressoché perenne. Il meccanismo viene giustificato dall'esecutivo inglese come uno strumento destinato a scoraggiare il traffico dei clandestini attraverso la Manica, nell'ambito dell'annunciataGià a partire da aprile, dall'approvazione del piano, si erano scatenate le proteste -anche di piazza- da parte di importanti organizzazioni internazionali. Sel'ha descritto come "" sollecitando un ripensamento del governo conservatore, perfinolo ha bollato come "". Ma le contestazioni sono arrivate perfino dall', che ha espresso preoccupazione e ha sollecitato l'esecutivo al, oltre che a favorire canali di arrivo sicuri per le persone. a lanciare l'allarme è anche l'avvocata dell' Unhcr Laura Dubinksy che denuncia il rischio di "danni gravi, irreparabili" per i richiedenti asilo se spediti in Ruanda.riguardo alla capacità del Paese africano di gestire il flusso di persona in arrivo, in particolare per quanto riguarda le salvaguardie legali e la possibile. "Queste preoccupazioni sono state comunicate alle autorità britannica e nondimeno la posizione del ministro (Priti Patel, ndr) è che", ha concluso l'avvocato.La cancellazione del primo volo diretto in Ruanda ha fatto seguito a giorni di, che però si eranoal trasporto di alcuni richiedenti asilo. Ad avviare il ricorso contro l'iniziativa di Johnson sono stati(tra quelli che il Regno Unito intende inviare nel paese africano) sostenuti dalle associazioni per i diritti dei migranti e il sindacato degli agenti di frontiera, che riguardo l'accordo siglato ad aprile tra Londra e Kigali, hanno. Tra questi ha fatto scalpore in particolare il caso diche afferma di aver lasciato la sua nazione per le minacce di morte ricevute per essersi dichiarato. Questi temeva che il 'soggiorno' temporaneo in Ruanda possa essere altrettanto pericoloso a causa della normativa restrittiva sull'omosessualità in vigore in quello Stato. L'Alta Corte di Londra aveva stabilito che il migrante iracheno, noto come KN, avrebbe potuto essere rimpatriato presto nel Regno Unito se la sua richiesta di asilo fosse andata a buon fine, mentre la Corte europea dei diritti umani ha affermato che non esiste un meccanismo legalmente applicabile per garantire che egli possa tornare dall'Africa orientale. La- che fa parte del Consiglio d'Europa, di cui il Regno Unito è ancora membro - ha dichiarato che, invece,se fosse rimasto sul volo e spedito in Ruanda. Così il, che sarebbe dovuto decollare alle 22.30 da un aeroporto militare nel Wiltshire alla volta dell'Africa è invece tornato in Spagna. Una sentenza della Corte di Strasburgo, arrivata poco dopo le 19.30, ha infattidi uno degli uomini a bordo, innescando una serie di ricorsi legali nei tribunali di Londra e alle 22.15 tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo.- perché i migranti e i richiedenti asilo sono innanzitutto persone in difficoltà in cerca di speranza. Ma a quanto sembra