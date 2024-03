Grecia, il primo matrimonio di una coppia gay: “Siamo una famiglia con due cognomi”

Due settimane fa il voto che ha reso legali i matrimoni egualitari in Grecia, ultimo Paese di una lunga serie ad aver riconosciuto per legge questa possibilità. Lasciando, anche in questo contesto, l’Italia a fare da traino del carrozzone dei diritti, visto che da noi questa possibilità è ben lungi dall’essere concessa: la comunità Lgbtq+ si accontenti delle unioni civili e tanto basti. Purtroppo.

Ma torniamo dall’altra parte del Mar Ionio, dove appunto i legislatori (anche lì a maggioranza conservatrice, ma sono evidenti le differenze di pensiero) hanno deciso di fare un passo avanti fondamentale per il riconoscimento – anche all’altare civile – di altri tipi di legami e relazioni amorose che non siano quelli eterosessuali.

Due settimane dopo l’entrata in vigore della legge Stavros Gavriliadis e Dimitris Elefsiniotis, attivisti per i diritti Lgbtq+ sono diventati i primi a sposarsi. La coppia omosessuale ha detto sì sabato 3 marzo nel municipio di Nea Smyrni, un sobborgo di Atene, e a celebrare il matrimonio civile è stato il vicesindaco della capitale Konstantinos Anagnostopoulos.

Il funzionario, parlando a una tv locale, spiega che la nuova legge è andata a riempire finalmente un vuoto giuridico e crede che altre coppie dello stesso sesso d’ora in poi seguiranno l'esempio dei due attivisti. Stavros Gavriliadis, da sempre schierato per la modifica legislativa, dopo la sua approvazione ha dichiarato ai microfoni di Bloomberg che questa “onora la libertà, l'uguaglianza, l'amore, la nostra dignità e garantisce i diritti dei nostri figli”. E ha aggiunto: “Finalmente saremo una famiglia con due cognomi”.

Lui e il marito stanno insieme da 20 anni e hanno tre ragazzi, ma fino alle nozze non potevano essere riconosciuti entrambi come loro genitori. Ora invece il partner assume il ruolo di padre dei figli del coniuge, un cambiamento significativo e assolto con favore, anche se alcuni dei membri delle organizzazioni per i diritti Lgbtq+ sostengono che la norma aggiornata non si spinga abbastanza in là, in quanto esclude ancora la possibilità per le coppie dello stesso sesso di avere figli attraverso la maternità surrogata.

Un tema, quello della gestazione per altri, che non riguarda solo la Grecia ma l’intera Unione europea, che sta cercando di “armonizzare la legislazione” nei suoi Stati membri per affrontare l'incoerenza tra le loro leggi, stando a quanto afferma il Greek Reporter. Tuttavia questa manovra si sta rivelando particolarmente difficile a causa della resistenza di Paesi conservatori come l'Italia e l'Ungheria.

Che nel Vecchio Continente si assista a un’ascesa dell’estrema destra è evidente, anche perché l’aumento di questo tipo di politiche porta con sé sentimenti anti-Lgbtq+, soprattutto nei confronti delle persone trans. Sebbene la Grecia riconoscesse legalmente le unioni tra persone dello stesso sesso dal 2015, la modifica, approvata dal Parlamento il 15 febbraio 2024, conferisce il pieno riconoscimento matrimoniale alle coppie omosessuali, rendendola così il primo Paese cristiano-ortodosso a concedere tali diritti alla comunità. E portando così a 16 su 27 il numero di Stati membri dell'Ue che riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.