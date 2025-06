Chi guadagna davvero nella musica? Spoiler: non le donne

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito parlare di gender pay gap, in italiano “divario retributivo di genere“, che consiste nella differenza media nella retribuzione oraria lorda tra uomini e donne, che risulta essere quasi sempre a svantaggio delle seconde. Un fenomeno multidimensionale radicato nelle società di tutto il mondo, frutto di retaggi antiquati che promuovono modelli culturali basati sulla disparità di genere.

Ora che il rapporto tra donne e denaro sia controverso è sotto gli occhi di tutti. Ma lo è anche nel mondo musicale? Per rispondere a questa domanda ci siamo rifatti alla ricerca “Donne Mu-De: diseguaglianze di genere nel rapporto tra donne, musica e denaro“, condotta dalla ricercatrice Alessandra Micalizzi e presentata il 9 giugno durante la quinta edizione di “Women in Music“ al SAE Institute Milano.

Come è stata strutturata la ricerca

La ricerca ha coinvolto un campione di oltre 100 rispondenti, per lo più under 45, altamente formato, composto in prevalenza da persone che non hanno figli e nel 45,5% implicato in una relazione. Per rispondere alle domande è stato costruito un questionario, organizzato in tre sezioni. La prima dedicata alla profilazione delle rispondenti. La seconda focalizzata sulla ricostruzione del proprio rapporto con il denaro in funzione di variabili psico-sociali. Infine, la terza destinata a raccogliere l'esperienza del rapporto con la negoziazione del compenso e il riconoscimento dello stesso nello specifico ambito del music business. In totale sono stati forniti 28 quesiti.

Il gender pay gap nelle grandi etichette discografiche

Andiamo allora ad analizzare alcuni numeri della disparità retributiva presente nelle grandi etichette discografiche nell'industria musicale. In base alla fotografia dello scorso aprile, Sony Music Entertainment UK ha registrato un gender pay gap mediano del 15,9% (rispetto al 15% nel 2021) e un gender pay gap medio (mean) del 20% (rispetto al 27,9% nel 2021). Le donne inoltre hanno occupato il 38,9% dei ruoli più remunerati e il 62,6% di quelli meno pagati. Tuttavia, più donne hanno ricevuto un bonus (75,3%) rispetto agli uomini (64,1%).

Non se le passano bene nemmeno le donne alla Warner Music UK. Ad aprile 2022 infatti, il gender pay gap mediano era del 13,6% (rispetto al 17,8% nel 2021) e quello medio (mean) del 37,7% (rispetto al 36,7% nel 2021). Il divario retributivo mediano di genere è diminuito rispetto al 21% registrato nel 2017, mentre quello medio è sceso dal 49% dello stesso anno. Sempre secondo i dati del 2022, le donne hanno occupato il 32% dei ruoli più remunerati e il 52% di quelli meno pagati. Per quanto riguarda i bonus, l'83% delle donne e l'88% degli uomini ne ha ricevuto uno.

Un raggio di sole ma è troppo poco

Un raggio di luce potrebbe arrivare dal numero di artiste in classifica per lo meno a livello internazionale (nel 2023 hanno raggiunto il livello più alto mai registrato a partire dal 2012, ovvero il 35%) e da alcune che hanno un peso economico rilevante nell'industria, basti pensare a Taylor Swift. Nonostante questo però continuano a persistere elementi di disparità rispetto al numero di artiste, sia come interpreti che come autrici e produttrici che rimane ancora lontano dal 50% (occorre anche dire nel 2023, il 40,6% dei posti in classifica è stato occupato da artiste donne a livello internazionale) e al peso specifico riconosciuto all'interno del mercato.

L'aspetto più complesso per una donna nel settore musicale? “Vedere riconosciuto il proprio lavoro come di valore“

Dati che fanno indubbiamente riflettere ai quali si aggiunge il fatto che il 61% delle intervistate afferma di sentirsi pagata meno di un professionista uomo aggiungendo che l'aspetto più complesso per una donna impegnata nel settore musicale sia quello di “veder riconosciuto il proprio lavoro come di valore“, seguito da “definire la cifra del compenso in fase di negoziazione“. Inoltre chi è impegnata in una relazione si trova nel 63,8% dei casi in una una situazione di stabilità economica grazie alla posizione del partner che nel 26,1% lavora nel medesimo settore (quello musicale).

Il palco come specchio delle disuguaglianze sociali più radicate

Insomma, in un mondo in cui la musica dovrebbe unire e dare voce a tutti, è sorprendente constatare come anche in questo settore persista un profondo divario retributivo di genere. Il palco, che dovrebbe essere uno spazio di libertà, espressione e meritocrazia, si rivela invece spesso uno specchio delle disuguaglianze sociali più radicate. Il gender pay gap nella musica non è soltanto una questione di numeri o stipendi: è il sintomo di un sistema che riconosce meno valore al lavoro delle donne, anche quando esse raggiungono gli stessi (o superiori) livelli di successo degli uomini.

Ma non è solo una questione di “soldi“: è una questione di potere, rappresentazione e riconoscimento. Quando alle donne viene chiesto di dimostrare di più per ottenere di meno, si crea una cultura in cui il talento femminile è sottovalutato e spesso soffocato. Ridurre il gender pay gap nella musica - come in ogni altro ambito - significa creare un settore più giusto, creativo e ricco di voci diverse. Perché il talento non ha genere, ma purtroppo, troppo spesso, il riconoscimento sì.