La guerra d'estate, i social, le foto di vacanze e quelle dei morti. Se vi sentite in un mondo distopico, non siete i soli

Le immagini dell’estate italiana hanno iniziato a viaggiare sui social, nelle storie di tutti e tutte. Foto di famiglie e amici al mare, sulla spiaggia. Oppure in montagna. O in qualche città d’arte. Scorriamo queste immagini sul telefono, ma tra una storia e l’altra c’è un’altra estate che si racconta sui social.

Dall’Ucraina a Gaza, dal Sudan al Congo

Con un gesto automatico, passiamo alla foto successiva: Gaza. Bambini in una tenda surriscaldata, i visi coperti di polvere, gli occhi fissi in camera. La guerra non ha stagione, ma quest’estate sembra più vicina. Più evidente. E più difficile da ignorare. In un’altra parte del mondo, sotto un altro cielo infuocato, madri fuggono con i figli in braccio in Sudan, uomini scavano tra le rovine in Ucraina, interi villaggi si spostano nel Nord Kivu, in Congo, inseguiti dalla fame e dalla violenza. Sono anche loro dentro l’estate del 2025, ma senza valigie né infradito. È un’estate che divide: chi la vive, chi sopravvive.

Per noi, in Occidente, l’estate è sempre stata una promessa: la pausa, la possibilità di fermarsi, il diritto al sollievo. È uno spazio leggero, quasi sospeso, in cui tutto si può rimandare. Ma oggi, questa leggerezza non sembra più così innocente, perché mentre ci concediamo il lusso di distrarci, la realtà continua a bussare con immagini troppo forti per essere ignorate. Sono ovunque: nei feed dei social, nei titoli dei giornali, nei commenti indignati o rassegnati sotto i post. Di sicuro, non possiamo più dire “non sapevamo”.

Un bambino palestinese davanti a quel che resta della classe di una scuola usata come rifugio ad Al-Iskandar, nord di Gaza City, colpita da un attacco israeliano

Il senso di colpa del privilegio

E allora qualcosa dentro di noi si incrina. Un piccolo senso di colpa si insinua tra un aperitivo e una notifica. Non ci impedisce di vivere, ma accompagna. È un peso che non sappiamo dove mettere, perché non basta spegnere il telefono per farlo sparire. È il cortocircuito di un tempo doppio: il nostro tempo libero contro il tempo sospeso di chi vive sotto le bombe. C’è chi chiama questo disagio “privilegio”: la libertà di annoiarsi, di non pensare, di scegliere il silenzio. Ma quando la guerra è così vicina - non solo geograficamente, ma anche per l’onnipresenza di queste immagini - il privilegio si carica di una nuova responsabilità. Ma questa pervasività rischia di portare anche all’insensibilità. La guerra è diventata contenuto, content. Ogni nuovo bombardamento diventa virale, ogni sfollamento una breaking news che dura un paio d’ore. È il paradosso dell’iper-visibilità: vediamo così tanto da non riuscire più a distinguere cosa ci tocca davvero.

Il dolore degli altri

Bambini camminano tra le macerie a Jabalia, nord della Striscia di Gaza (Omar AL-QATTAA / AFP)

Susan Sontag scriveva, a proposito della fotografia di guerra, che il dolore degli altri, quando viene mostrato troppo spesso, rischia di non insegnarci nulla. “Inondati da immagini che in passato ci avrebbero scioccato e indignato, stiamo perdendo la capacità di reagire. La compassione, forzata fino all’estremo, si intorpidisce”, scrive la filosofa statunitense ne ‘Il dolore degli altri’. Nonostante si tratti di un libro del 2003, le sue parole risuonano con la nostra esperienza quotidiana: “Non riusciamo a immaginare davvero come è stato. Non possiamo immaginare quanto sia terribile e terrificante la guerra; e quanto normale diventi. Non capiamo, non immaginiamo”, si legge nel testo. E forse questo sintetizza quello che ci inquieta: vedere, ma non sapere cosa fare con ciò che sappiamo.

Non c’è una soluzione semplice - lo spiega anche Sontag. Ma forse possiamo cominciare da una consapevolezza più onesta: non smettere di guardare, ma guardare meglio. Chiederci cosa fare con questa consapevolezza. Usarla per restare vigili, attenti, presenti. Aggiungere alla nostra quotidianità - anche estiva - dei gesti che possono in qualche modo tenere alta l’attenzione e, perché no, contribuire a uno di queste cause.

L’estate resta - e resterà sempre - una stagione felice solo per chi può permettersela. Ma se non possiamo cambiare il destino di chi vive la guerra, possiamo almeno evitare di fingere che non ci riguardi. Anche l’empatia, se non è messa in scena, è una forma di azione.