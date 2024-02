Il binomio tra istruzione e pace per spezzare il ciclo di povertà: "Riaccendiamo la speranza"

Il problema dei conflitti

Il binomio tra istruzione e pace

I Paesi con tassi di completamento della scuola primaria più elevati sono in generale più pacifici . Al contrario, i Paesi che godono di alti livelli di pace hanno tassi di completamento della scuola secondaria del 99%. D'altro canto, i Paesi che soffrono di bassi livelli di pace (presenza di conflitti, guerre civili ecc.) hanno in media tassi di completamento della scuola secondaria solo del 52%.

. Al contrario, i Paesi che godono di alti livelli di pace hanno tassi di completamento della scuola secondaria del 99%. D'altro canto, i Paesi che soffrono di bassi livelli di pace (presenza di conflitti, guerre civili ecc.) hanno in media tassi di completamento della scuola secondaria solo del 52%. I Paesi con alti livelli di istruzione godono di una maggiore stabilità sociale e politica complessiva , mentre è vero anche il contrario: i Paesi con livelli più bassi tendono a sperimentare una maggiore frequenza e intensità di conflitti interni. In altre parole, un migliore rendimento scolastico può ridurre la gravità e la durata della violenza sociale e salvare vite umane.

, mentre è vero anche il contrario: i Paesi con livelli più bassi tendono a sperimentare una maggiore frequenza e intensità di conflitti interni. In altre parole, un migliore rendimento scolastico può ridurre la gravità e la durata della violenza sociale e salvare vite umane. I miglioramenti degli indicatori di pace sono dovuti a maggiori investimenti nell'istruzione. Ad esempio, nel 2020, la Namibia, uno dei Paesi più pacifici dell'Africa, aveva il sesto tasso più alto di investimenti governativi nell'educazione a livello globale in percentuale del PIL.

vanno di pari passo. E' quello che emerge dallapubblicata il 24 gennaio, in occasione della Giornata internazionale dell'educazione , da Global Partnership for Education (GPE) e dall'Institute for Economics and Peace di Sydney (IEP). L'analisi dimostra infatti come il miglioramento dei livelli di formazione ed educazione sia strettamente legato a società più pacifiche."Quest'anno è iniziato con una situazione globale desolante per quanto riguarda la pace e la stabilità mondiali ma possiamo riaccendere la speranza investendo di più e con urgenza nell'istruzione", ha dichiarato, Amministratore delegato del GPE. "È ora di dare ascolto alle prove sempre più evidenti che l' istruzione e reciprocamenteper la prosperità e la pace".Mentre glisul mondo della scuola, sul settore educativo, sono ampiamente riconosciuti, dello scambio reciproco tra pace e istruzione si parla poco o comunque in maniera obsoleta. Dalla volontà di colmare questa lacuna di conoscenza e fornire prove per guidare politiche valide, nasce la collaborazione tra GPE e l'IEP. L'ultimo decennio è stato segnato da scontri, crisi e guerre letali . In tutto il mondo i conflitti continuano a mietere milioni di vittime, a sfollare i civili dalle loro case e a lasciarne molti altri con un bisogno disperato di assistenza salva-vita. Proprio per questo è urgente ricostruire le fondamenta che possano sostenere una pace duratura. Purtroppo però troppo spesso, una delle più cruciali, la formazione, è relegata a un'attività accessoria.Ecco una sintesi di quello che è emerso dalla ricerca:

Ricordiamo inoltre che la Global Partnership for Education rappresenta un impegno condiviso per porre fine alla crisi dell'apprendimento nel mondo. Quest'ultima mobilita partner e fondi per sostenere quasi 90 Paesi a basso reddito a trasformare i loro sistemi educativi in modo che ogni ragazza e ragazzo possa ricevere formazione di qualità di cui ha bisogno per liberare tutto il suo potenziale e contribuire a costruire un mondo migliore.

I dati sulla Giornata internazionale dell'educazione

L'ultima parola spetta infine all'che sul proprio sito ha affermato: "Senza un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e senza opportunità permanenti per tutti, i Paesi non riusciranno a raggiungere l'uguaglianza di genere e a spezzare il ciclo di povertà che lascia indietro milioni di bambini, giovani e adulti". E ha concluso: "Oggi, 250 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 763 milioni di adulti sono analfabeti. Il loro diritto all'educazione viene violato ed è inaccettabile.". Dati che fanno riflettere e che per forza di cosa hanno bisogno di un'inversione di rotta.