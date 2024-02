Il figlio è gay ma i genitori lo costringono a "essere maschio": condannati per maltrattamenti

La scoperta del diario del figlio

La denuncia del ragazzo e la condanna per i genitori

Il precedente

che il figlio fosse gay e per questo hanno fatto di tutto. Dalle corse punitive nel cuore della notte alle umiliazioni davanti ai membri della famiglia per mostrare la propria "virilità" passando al tentativo di fargli avere un rapporto sessuale con una ragazza. E' l'incredibile, quasi un complimento definirla così, storia, accaduta aad un ragazzo, tra poco 18enne, che ha avuto il coraggio di denunciare tutte queste pressioni e tutti questi maltrattamenti. I genitori, finiti a processo, hanno poi patteggiato: due anni per il padre e un anno e 4 mesi per la madre.Tutto ha inizio nell'agosto del 2014 quando il padre, senza autorizzazione del figlio,che il 14enne aveva affidato al suo diario segreto andando su tutte le furie. Da lì in poi è iniziato ilcon il padre che si era messo in testa un solo obiettivo: quello dia suon di divieti e punizioni. Come per esempio ilper essere più virile, l'nel cuore della notte come i militari,e ancora di rileggere ad alta voce le pagine di diarioe di amare la moda e il disegno. Ma non è finita qui. L'uomo si era fatto dare le credenziali di accesso ai profili social del figlio in modo da avere il controllo sui suoi contatti e sulle sue frequentazioni. E non contento di ciò, che però aveva rifiutato di prendere in carico il ragazzo e spiegato ai genitori che l'omosessualità non è una malattia. Poi nel gennaio 2021 l'ultimatum: entro un mese avrebbe dovuto dimostrargliIl giovane, esausto delle vessazioni,, che ha avvertito le autorità. I genitori sono finiti a processo e hanno patteggiato: due anni al padre per aver messo in pratica i maltrattamenti, un anno e 4 mesi alla madre per aver assistito senza intervenire. Dovranno poi affrontare un programma di recupero al termine del quale, in caso di esito positivo, potranno avere la condizionale. Nel frattempo gli imputati hanno risarcito il giovane che per ora (fra pochi mesi sarà maggiorenne) continua a vivere lontano dalla casa familiare. Risarcimento che però non potrà mai guarire tutto il dolore passato dal minorenne in questi anni.Quest'ultimo episodio di omofobia ci rimanda, purtroppo, a quello accaduto acirca 4 mesi fa. Anche in quel caso la vittima era un ragazzo di 20 anni che aveva fatto coming out coi suoi cari e in risposta si era sentito insultare eincapace di accettare il suo orientamento sessuale. "Tu sei un gay. Pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook., aveva detto il 57enne macedone al figlio dopo il suo coming out. Sono solo alcune delle frasi rivolte al 20enne, maltrattato per anni dal papà per la sola "colpa" di essere gay. Fatto che l'ha reso vittima di continue vessazioni, violenze fisiche e psicologiche, fino addirittura a sentirsi minacciare di morte da chi, quella vita gliel'ha data. "", aveva continuato ancora l'uomo rivolgendosi al giovane. La moglie, nel tentativo disperato di proteggere il ragazzo, è stata anch'essa presa di mira e minacciata di morte. "Non vali niente – le disse. Ti uccido, ti taglio la testa". Il 57enne è stato poi inevitabilmente arrestato. Ma non è questo il punto. Queste due vicende ci dimostrano infatti come la. Foggia e Torino, città diverse, ma con gli stessi problemi culturali.