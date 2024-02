Iran, Anahita Amiripour uccisa a sangue freddo in auto da agenti in borghese

L'omicidio di Anahita Amiripour

il 3 gennaio scorso, durante la quarta commemorazione della morte dell'ex comandante dell'IRGC Qasem Soleimani,

attacco suicida ha causato 89 morti ed è stato rivendicato dallo Stato islamico (Isis/Daesh).

Unanei giorni scorsi. Un'altra vittima giovanissima, un'altra donna vittima del regime. L'organizzazione curda per i diritti umani Hengaw ha reso noto cheè stata assassinata venerdì sera, 19 gennaio, con colpi di arma da fuoco dadel Dipartimento di Intelligence, nella città di Borujerd, nella provincia occidentale del Lorestan. Iran International a raccontare l'accaduto. La ventenne, originaria di Kuhdasht, al primo anno del corso di educazione fisica all'Università Azad di Borujerd, eraquando un gruppo di poliziotti in incognito hanno. Nonha cercato di fuggire e a quel punto gli agenti hanno iniziato a sparare. Lui è rimasto gravemente ferito mentre Anahita è morta sul colpo. Negli ultimi due giorni, le forze governative hanno fatto pressione sulla sua famiglia e sui suoi amici perché non rivelassero l'omicidio.Gli attivisti sostengono inoltre che la polizia vuol far passare questo incidente come un caso di sicurezza, collegandolo alle recenti vicende a Kerman, dovedomenica 21 gennaio 2024, due membri del personale sanitario sono stati convocati al Dipartimento di Intelligence e minacciati pesantemente.per cui gli agenti iraniani abbiano cercato di fermare l'auto a bordo della quale c'erano i due ragazzi, anche se alcuni ipotizzano che potrebbe essere legato alla mancata applicazione della legge sull'hijab . Ma soprattutto non è la prima volta che le forze di sicurezza uccidono a sangue freddo persone innocenti,dei cittadini. Ne è ad esempio una terribile testimonianza la vicenda di Soha Etebari, 12 anni , che è stata colpita e ammazzata all'interno del veicolo sui cui viaggiava con la sua famiglia dalle forze armate del regime il 25 dicembre 2022.Etebari e i suoi genitori stavano percorrendo la strada da Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, ad Ahvaz, la capitale del Khuzestan, quando gli agenti della polizia iraniana un posto di blocco a Bastak hanno aperto il fuoco sulla loro auto. Ferita gravemente, Soha ha perso la vita nel tragitto verso l'ospedale. L'assassinio della dodicenne è avvenuta nella notte del 40° giorno di commemorazione di, ucciso in un incidente simile a Izeh, nel Khuzestan, il 16 novembre 2022, durante una feroce repressione delle proteste nella città. Il bambino e la sua famiglia stavano transitando sulla strada quando sono stati presi di mira da agenti in borghese e dalle forze di sicurezza a Izeh. Kian è stato ucciso all'istante e suo padre è stato ferito da un proiettile.