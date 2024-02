Iran, Samira Sabzian è stata giustiziata: l'ex sposa bambina vittima della 'macchina di morte'

La sposa bambina vittima del regime

norvegese Iran Human Rights (IHR)

,

all'alba di mercoledì 20 dicembre è stata eseguita la condanna a morte della giovane, ex sposa bambina e da circa dieci anni

in carcere

a Teheran per "l'omicidio deliberato del marito", ha dichiarato il 20 dicembre il gruppo.

The Islamic Republic hanged #SamiraSabzian today with the whole world as witnesses. Samira was a victim of years of gender apartheid, child marriage, and domestic violence, and today she fell victim to the incompetent and corrupt regime’s killing machine. A regime that has… pic.twitter.com/QUrvIbJVJI — Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) December 20, 2023

La condizione delle donne in Iran

La condanna a morte

Morire per la libertà negata questa mattina in Iran, tramite impiccagione.Come riferisce il gruppo per i diritti umani"Samira ha sopportato anni di segregazione di genere, di matrimonio minorile e di violenza domestica. Oggi è diventata una vittima dei meccanismi di esecuzione di un governo inefficiente e corrotto che si sostiene con la violenza e la paura", ha scritto su X il direttore dell'IHR Mahmood Amiry-Moghaddam. Sabzian si erae quattro anni dopo,. Da allora si trovava in carcere. Il leader supremo Ali Khamenei e altri funzionari della Repubblica islamica "devono essere chiamati a rispondere di questo crimine efferato", ha aggiunto.Vittima di un sistema che vede, che non hanno diritto di replica quando viene negato ogni loro diritto, che non hanno libertà di espressione, di scelta, di rifiuto. Non hanno possibilità di scelta su chi sposare, su cosa indossare, su come gestire i loro beni e persino il loro corpo . Che l'unico modo che hanno per rivendicare un briciolo di dignità è attraverso. La Repubblica islamica è il Paese in cui vengono giustiziate più donne al mondo, avendone impiccate almeno 16 nel 2022. E quest'anno in Iran ne sono state uccise almeno 17.Secondo le leggi locali, le donne, nemmeno in caso di violenza domestica. I suoi figli avevano sette anni e sei mesi al momento dell'assassinio. L'organizzazione ha citato fonti informate secondo le quali Sabzian si sarebbe inizialmente rifiutata di incontrarli in carcere, sperando di ottenere il perdono dei genitori del marito. Infatti laè stata affidataSecondo il, le persone accusate di omicidio vengono tutte, indipendentemente dalle motivazioni e dalle circostanze del crimine. La famiglia della vittima può scegliere se accettare la pena di morte o optare per un risarcimento economico. Come l'afghana, romanzo di Khaled Hosseini, anche Samira Sabzian è stata doppiamente vittima: prima di un matrimonio forzato, poi delle conseguenze delle sue azioni per liberarsi da quelle catene. Pagano a caro prezzo un alito di libertà.Nel caso di Sabzian, però, i nonni dei suoi figli erano gli stessi querelanti e hanno quindi chiesto l'esecuzione della pena capitale. "Come altre vittime della 'macchina della morte' del regime, Samira era tra i membri più vulnerabili di una società senza voce - prosegue Mahmood Amiry-Moghaddam -. Una campagna di una settimana non è stata sufficiente per salvarla. Dobbiamo lottare ogni giorno per salvare le migliaia di altre persone che rischiano di diventareper preservare la sopravvivenza del regime. "Samira è stata vittima della pratica dei matrimoni precoci e ho visto quanto ha sofferto in carcere per il fatto che le è stato negato l'accesso ai suoi figli", ha aggiunto, sempre sul social network,, che è stata sua compagna di cella e che ha trascorso quasi tre anni dietro le sbarre, per lo più nella famigerata prigione di Evin nella provincia di Teheran.