Israele, Hamas, Palestina, il conflitto passa anche dalla tv: da Fauda alla serie made in Gaza

A più di cento giorni dalla guerra che Israele ha sferrato contro Hamas in terra di Palestina all’indomani degli attacchi del 7 ottobre, le riflessioni in merito al conflitto e al riaccendersi di focolai in tutto il Medio Oriente - e oltre - risultano sempre più complesse e legate a scenari geopolitici alle volte difficilmente afferrabili.

La guerra in Medio Oriente

Gli attacchi degli Houthi in Mar Rosso, la strage in Iran per mano dell’ISIS, la recente risposta che ha messo nel mirino la sede del Mossad in Iraq, a Erbil, e il quartier generale dell’ISIS in Siria, il raid iraniano in Pakistan, la ormai conclamata emergenza umanitaria sono solo alcuni dei più recenti pezzi di un mosaico che racconta la storia di un assai difficile presente da decifrare se non letto con gli occhi della storia (e degli analisti).

Alcune delle cronache dai teatri di guerra aiutano molto più delle altre a farsi un’idea. Sul finire del 2023, ad esempio, abbiamo intervistato Elia Milani, corrispondente per Mediaset da Gerusalemme, che, tra le altre e gli altri, da anni fornisce a telespettatrici e telespettatori elementi utili per comprendere e non solo prendere atto del bilancio di morti e feriti.

Oltre a quelli dei corrispondenti, molti, nel tempo, sono stati i contributi che hanno avuto l’ambizione - più o meno giustificata - di mettere a disposizione letture di una pagina di storia contemporanea che affonda le radici in un passato noto ma ancora troppo poco praticato nelle sue più profonde piegature.

Il punto di vista di "Fauda"

Approfondimenti, studi, ricerche, reportage e addirittura prodotti di fantasia: una collezione di parziali verità che, se utilizzate con intelligenza e capacità critica, possono rivelarsi estremamente utili. Tra questi c’è un prodotto audiovisivo israeliano di qualche tempo fa a dir poco profetico: “Fauda”, una serie televisiva del 2015 (l’ultima stagione è del 2022), trasmessa dal 15 febbraio 2015 sul canale Yes Oh e arrivata in Italia (su Netflix) il 2 dicembre 2016.

La premessa è d’obbligo: chi deciderà di guardarlo dovrà tenere conto del fatto che si tratta di una lettura parziale del conflitto e che, come tale, non può essere intesa come verità. Di sicuro, si tratta di un documento interessante, da maneggiare con cura e sapiente distacco.

Universalmente considerata la serie di maggior successo made in Israele, “Fauda”, parola araba per indicare il caos, ha saputo catturare l’interesse di centinaia di migliaia di spettatori sparsi per il mondo con la storia di un’unità di combattimento ebrea che, sotto copertura, si occupa di dare la caccia ai terroristi in Cisgiordania, Libano, nella città israeliana di Ramla, a Gaza e, nell’ultima stagione, persino a Bruxelles.

Una finzione particolarmente realistica, che fa ben capire come e quanto il conflitto sia strisciato nella quotidianità di palestinesi e israeliani, entrando a far parte del loro DNA di cittadine e cittadini di una parte e dell’altra.

Chiariamolo subito: il punto di vista della Palestina è totalmente assente così come manca una narrazione fedele della quotidiana condizione di ogni singolo cittadino palestinese prima del 7 ottobre. Il ruolo di Hamas è in primo piano. Neanche troppo sullo sfondo compare nitidamente la longa manus dell’Autorità Nazionale Palestinese. A fare da corollario i rapporti con Giordania, Libano e Iran.

Un’omissione sapientemente ben compensata dal sangue nelle mani di Israele niente affatto celato. A mancare pressoché totalmente è il racconto dell’influenza del governo di Gerusalemme sulle iniziative dell’unità operativa sotto l’ala di Mossad e Shin Bet. Poche comparse nella prima stagione. Nel prosieguo, un’apparente distanza che assume nitidamente le sembianze di un palese laissez faire pur di far trionfare la causa.

La serie "firmata" Hamas