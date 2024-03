Alle radici del gesto di Jorit: la foto con Putin e l’indignazione. “Stai abbracciando un dittatore”

Sochi, 7 marzo 2024 – E’ un gesto che in queste ore sta lasciando interdetta l’opinione pubblica italiana. Con l’intervento anche del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato proprio di quanto accaduto a Sochi.

Il gesto è quello di Jorit, al secolo Ciro Cerullo, street artisti famosissimo in Italia per aver realizzato una serie di murales già iconici, come quello di Diego Armando Maradona e di San Gennaro, per citarne due, o quello dedicato a Ilaria Cucchi.

Jorit era a Sochi, in Russia, a un evento molto conosciuto a livello internazionale, il Festival della Gioventù. A cui era invitato anche il presidente russo Vladimir Putin. Che come accaduto alcuni giorni fa a Mosca al forum “Idee forti per tempi nuovi” ha dialogato con una platea composta prevalentemente da giovani.

E se a Mosca la domanda, che suscitò anche in questo caso polemiche, le fu rivolta da una giovane ragazza italiana, Irene Cecchini, 22 anni a Sochi è il turno di Jorit , 34 anni, molto conosciuto in Italia appunto per la sua corposa produzione artistica di gigantografie sulle facciate dei palazzi italiani.

Jorit con Putin

L’antefatto: Jorit anche in passato non ha nascosto la sua equidistanza rispetto al tragico conflitto tra Russia e Ucraina invocando la pace ma soprattuto credendo al ruolo degli artisti per unire i popoli. “L’umanità è sul crinale – le sue frasi a Piazza Pulita, sottolineando il pericolo della guerra – Camminiamo su 14mila ordigni nucleari. Il mondo è sull’orlo di un baratro. Io dipingo per la pace e cerco di fare il mio compito. Cito Dalla, che diceva che dovevamo parlare con tutti, russi e americani. Non ci sono più artisti così, perché devo essere io a dire questo?”.

"Vorrei tanto andare in Russia e poter parlare, poter capire”, disse ancora. Era il luglio 2023. Jorit ora in Russia ci è andato davvero ed è riuscito a parlare durante l’incontro pubblico con Putin. Poche ore prima del forum aveva inaugurato un murales dedicato a Ornella Muti, nell’ambito di un incontro tra street artisti di tutto il mondo.

E già qui Jorit aveva mostrato le sue intenzioni: “Dipingo Ornella Muti come strumento di dialogo tra Italia e Russia”. La Muti, celeberrima in Italia e all’estero, aveva una nonna russa e ha conoscenze e connessioni in Russia. E’ popolare, si reca spesso a Mosca.

E’ in questo contesto che durante il forum Jorit ha potuto fare la sua domanda. Prima ha chiesto a Putin “cosa pensa del ruolo dell’arte per il dialogo tra i popoli”. Poi ha chiesto un selfie al leader del Cremilno "Per dimostrare che lei è reale e non finto e che la propaganda italiana è falsa. Siamo tutti umani, facciamo tutti parte della razza umana”.

“Farò la foto con te – ha sorriso il leader del Cremlino – ma nel frattempo non darmi un pizzicotto per capire se sono reale o meno”. Lo scatto poi è realmente avvenuto e ha fatto il giro dei media italiani non senza polemiche. Anche il profilo Instagram di Jorit è stato invaso da commenti negativi. “Ti fai la foto con un dittatore che ha le mani sporche di sangue”, il tenore dei centinaia di commenti.

Cosa ha voluto realmente dimostrare Jorit con questo intervento? Vuole davvero costruire, dalla sua posizione di artista, un dialogo? O c’è la propaganda russa dietro al siparietto? Da considerare che l’artista era già finito nell’occhio del ciclone mesi fa per il murales realizzato a Mariupol di una bambina del Donbass, murlaes con cui Jorit voleva sottolineare “le tante migliaia di morti russe avvenute in quelle terre prima della guerra Russia-Ucraina”.

"La propaganda era l'arte del Kgb, la disinformatia era arte dell'Urss – dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani bollando la vicenda – ed evidentemente c'è ancora qualcuno in Russia che usa questa arte per cercare di mettere altri in difficoltà. L'Italia è dalla parte dell'Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolo italiano è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l'esercito russo invada l'Ucraina".

Se i dubbi restano, sorgono altre domande. Domande difficili in tempi molto difficili. Domande più volte affiorate in questi due anni di guerra. E che hanno provocato polemiche, a partire dalle proteste per spettacoli ed eventi pubblici in cui gli ospiti erano artisti russi.

Dobbiamo continuare ad abbracciare la cultura, la produzione letteraria, i prodotti russi? Dobbiamo essere idealmente in guerra con tutto il popolo russo o solo con Putin per le atrocità avvenute in Ucraina? Domande difficili in tempi difficili.