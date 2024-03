Questo koala commuove il mondo: veglia sul corpo del suo simile morto

Adelaide, 15 marzo 2024 – E’ una scena che commuove il mondo e che dimostra il grado di empatia di alcuni animali. Koala Rescue, associazione australiana che difende i koala dai rischi che affliggono questi animali, ha diffuso le immagini di un esemplare che sembra piangere sul corpo di un suo simile.

Una storia che nasce dalla chiamata di soccorso fatta all’associazione da madre e figlia ad Adelaide. Le due, contattando i veterinari di Koala Rescue, hanno riferito di un koala morto alla base di un albero e di un altro koala che, sopra di lui, sembrava stordito.

Due momenti del video che ha fatto il giro del mondo

Come se avesse capito cosa era successo. Le donne sono rimaste con i koala fino all’arrivo dei sanitari. Per il koala trovato esanime, una femmina, non c’era più niente da fare. Mentre l’altro koala, una volta verificate le buone condizioni di salute, è stato rilasciato nei boschi dei dintorni.

Il video è diventato virale. “Questo tipo di comportamento – dice Koala Rescue in riferimento all’animale che vegliava il suo simile – viene visto raramente dai nostri soccorritori. Ma conferma la natura empatica dei koala. Questa reazione del koala maschio rispetto alla morte, rispecchia la ciò che i koala possono dimostrare”.

Koala Rescue, che opera nell’area metropolitana di Adelaide, ringrazia le due donne che hanno chiamato il pronto intervento. “E’ grazie alla responsabilità di persone come loro che possiamo condurre la nostra attività in difesa dei koala”.

La storia ha fatto il giro delle tv australiane e non solo. Tantissimi i commenti sui social. “Possiamo imparare molte cose dagli animali”. E ancora: “E’ una scena che fa piangere il cuore”. Mentre si chiede anche la massima protezione per questi animali: “Dobbiamo fare di più per proteggerli”.