La grande crisi dei concerti. Qualcosa si è rotto nel mondo della musica

C’è un momento preciso, nella storia, in cui qualcosa si rompe. Non si tratta di un crepitio lento o di un’incrinatura impercettibile. No. È un tonfo. Un rumore assordante. Un evento netto, definitivo. Poi, quando la polvere si posa, ci si guarda intorno e si prova a capire. A posteriori, certo, si dirà che i segnali c’erano tutti. Che forse, con un po’ più di attenzione, la frattura si sarebbe potuta prevedere. Magari anche evitare. Ma, come spesso accade, le cose si comprendono solo quando è troppo tardi. Il coccio è rotto e rimettere insieme i pezzi, ora, serve a poco.

Qualcosa si è rotto nel mondo della musica

Questa sensazione – di qualcosa che si è spezzato in modo irreparabile – è esattamente ciò che si respira oggi nel mondo della musica. Un mondo che, per anni, abbiamo idealizzato, coccolato, vissuto con trasporto emotivo, con dedizione, con sogni. Ma che oggi appare sempre più in crisi, più confuso, più stanco. Provate a chiudere gli occhi e ricordare i concerti sotto i cieli d’estate. Quelli che si aspettavano per mesi, che sembravano lontanissimi e che diventavano il cuore di un’intera stagione. Quegli eventi che si portavano nel cuore per anni, perché non erano solo concerti: erano esperienze, riti collettivi, emozioni in forma pura. Teneteli stretti, quei ricordi. Custoditeli come si fa con qualcosa di prezioso. Perché, a giudicare da come si stanno mettendo le cose, rischiamo di non viverne più molti di simili.

Il fenomeno degli artisti che decidono di fermarsi, di prendersi una pausa, di fuggire dai riflettori per affrontare il burnout, è in costante crescita. E non può essere solo una coincidenza. C’è una stanchezza profonda che serpeggia, un malessere sistemico che non può più essere ignorato. Perché dietro questa fuga dal palco – che un tempo era sogno, meta, casa – c’è un meccanismo perverso. Una macchina che produce, consuma e brucia talenti a una velocità impressionante. La fruizione musicale è cambiata. I tempi dell’attesa, della crescita, della gavetta, sembrano roba da preistoria. Oggi, si pubblica un singolo e, da un giorno all’altro, ci si aspetta che si riempiano stadi. Come se bastasse una canzone, una manciata di numeri su Spotify, per creare un fenomeno vero. Ma la realtà è molto più complessa, e meno accomodante.

Il costo dei concerti

Pinguini Tattici a San Siro

C’è poi il tema economico. I concerti costano. E tanto. Il pubblico ha risorse limitate e ogni scelta comporta una rinuncia. Pensare che ogni artista possa sostenere tour infiniti, con date ovunque e sold-out garantiti, è un’illusione pericolosa. Che, oltre a non reggere alla prova dei fatti, rischia di diventare un boomerang devastante. Il nodo della faccenda è semplice: con lo streaming, i guadagni degli artisti si sono drasticamente ridotti. La musica, intesa come prodotto vendibile, rende sempre meno. Così, l’unica vera fonte di reddito restano i live. Che, però, vengono organizzati in maniera forsennata. Date su date, senza respiro. Biglietti a prezzi esorbitanti e una bulimia organizzativa che, spesso, porta più perdite che guadagni.

I sold out sono veri?

I sold out sono sempre più spesso il frutto di strategie opache: biglietti regalati, promozioni last-minute, vendite gonfiate ad arte. Tutto per mantenere una narrazione che non corrisponde più alla realtà. E il paradosso è che, dopo la pandemia, si era pensato che i live sarebbero stati la salvezza dell’industria musicale. La chiave per ripartire, per ritrovare una connessione col pubblico. E invece si stanno rivelando un’arma a doppio taglio. Una soluzione che, alla lunga, ha mostrato tutte le sue crepe. Perché per riempire uno stadio serve molto più di una canzone virale. Servono un repertorio solido, anni di presenza costante, un pubblico affezionato, una relazione vera. Serve l’amore delle persone, quello che non si misura in visualizzazioni o cuoricini su Instagram.

Se il concerto diventa routine

In questo scenario già fragile, c’è un altro elemento che complica tutto: l’inflazione dell’esperienza live. Un tempo, i concerti negli stadi erano eventi eccezionali. Traguardi di carriera, momenti storici. Oggi, sembrano essere diventati quasi un passaggio obbligato per chiunque riesca a mettere insieme qualche milione di stream. Ma così facendo si perde qualcosa. Il concerto smette di essere desiderio, conquista, esclusività. Diventa routine. E la routine, si sa, uccide l’incanto.

Forse il problema sta proprio qui: chi gestisce le carriere artistiche, oggi, sembra non avere più una visione a lungo termine. Si naviga a vista, si improvvisa, si punta al tutto e subito. Ma in questo modo si brucia terreno, si stancano gli artisti, si allontana il pubblico. Ed è un peccato. Davvero. Perché la musica – italiana e non solo – non merita questa deriva. Non merita l’impoverimento di senso, di valore, di autenticità.

Siamo finiti in un vicolo cieco. E l’unica strada possibile sembra quella di tornare indietro. Ammettere che si è sbagliato e provare a ripartire da ciò che, un tempo, rendeva tutto speciale: l’attesa, la qualità, la crescita lenta ma autentica, il contatto umano, la musica, quella vera, che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare. E magari, mettere da parte – almeno un po’ – l’enfasi da social.