L'attore sordo di "The Last of Us" riceve una nomination agli Emmy Awards

L'di "The Last of Us", che interpreta la parte di Sam Burrell ha ricevuto una nomination storica agli Emmy Awards. Keivonn Montreal Woodard, 10 anni, è il più giovane nella storia in lizza per questo prestigioso riconoscimento per la sua comparsa nel film. L'attore, inoltre, è il primo afroamericano sordo ad essere candidato per un Emmy . Nella serie firmata HBO, Keivonn ha interpretato il ruolo del bambino, sopravvissuto all'apocalisse.Woodard ha raccontato alla platea di essere rimasto "scioccato" da questo traguardo. E ha dispensato alcuni consigli agli altri attori con la sua stessa condizione: "Date il massimo quando recitate e non abbiate paura di fare provini", ha detto il giovane interprete."All'inizio è stato complicato con le espressioni facciali e imparare come interpretare il copione nella lingua dei segni, ma penso che sia molto importante imparare e ascoltare il team della produzione e collaborare con loro. Io ce l'ho fatta e potete farcela anche voi!", ha aggiunto il ragazzo, consapevole dell'che la sua nomination agli Emmy ha in quanto attore afroamericano sordo.Woodard ha ricevuto anche i complimenti sui social dall'attrice, che è diventata sorda a causa di una malattia che l'ha colpita a soli 18 mesi."Congratulazioni - ha scritto Matlin - Keivonn è il primo attore sordo e il più giovane ad aver ottenuto la nomination all'Emmy nella sua categoria". In quanto più giovane miglior attrice vincitrice di un Oscar "muovo le mani in aria per te!", aggiunge facendo riferimento al gesto in lingua dei segni che traduce l'applauso. Matlin infatti ha vintonel 1987 a 21 anni. Al tempo fu la prima persona sorda a vincere questo prestigioso riconoscimento.April Jackson-Woodard, la mamma di Keivonn, ha raccontato a Deadline di essere statadopo l'annuncio della nomination del figlio, anche da Bella Ramsey , la sua collega sul set di Last of Us."La gente continuava a mandare messaggi e io ho pianto all'istante perché non avrei mai pensato o sognato che sarebbe successo a mio figlio", ha raccontato. "Sapete, non l'ho mai nemmeno preso in considerazione. Dopo che Keivonn ha ottenuto il ruolo, mi sono chiesta: 'Come posso organizzare la mia vita?'. Non è stato facile, soprattutto come. Cercavo di occuparmi di tutto da sola, ma lui mi diceva: 'Mamma, ci penso io'. E così è stato".