“Quando potevamo ancora essere tutto”. Storie di riscatto di ragazzi condannati a stare ai margini

“Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là, sarà per aver quindici anni in meno o avere tutto per possibilità... Perché a vent'anni è tutto ancora intero, perché a vent'anni è tutto chi lo sa, a vent'anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età, oppure allora si era solo noi non c'entra o meno quella gioventù: di discussioni, caroselli, eroi, quel ch'è rimasto dimmelo un po' tu...”.

I versi di “Eskimo” di Francesco Guccini sono probabilmente ignoti alle nuove generazioni, eppure sanno cogliere almeno in parte il senso di un libro che sfugge a ogni definizione di genere. “Quando potevamo ancora essere tutto” (appena uscito per i tipi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) è vita vissuta, saggio, testimonianza di quanto un progetto appassionato e condiviso possa fare la differenza nella vita di tanti “ragazzi a perdere”, nati in famiglie scassate di periferia e destinati altrimenti all'emarginazione, al disagio psichico, al carcere, alla tossicodipendenza o a un'esistenza di mera sopravvivenza.

E invece l'impegno senza risparmio degli educatori, in particolare di Luca e Judie, ha permesso di ricombinare le carte, di far deragliare il treno della frustrata rassegnazione e di riattivare l'ascensore sociale. Non solo: nella sede del Cde Creta, al confine tra i quartieri milanesi Giambellino, Lorenteggio, Baggio e San Siro e a pochi chilometri da Corsico, si è realizzato il piccolo miracolo dell'incontro e dell'integrazione tra i “tamarri” (come si definiscono con autoironia) e i “marconiani”, gli studenti del liceo Marconi, appartenenti a una classe sociale ben diversa.

Le origini del libro

“Questo pensare ai ragazzi e alle ragazze, il fare con loro, la relazione di fiducia che costruiamo con ciascuno e con il gruppo contraddistinguono il nostro lavoro sempre difficile da raccontare – spiegano Luca e Judie – un lavoro che sa spesso di asfalto, sangue e merda. Sa di silenzi e non detti, di ingiustizie, di fatiche e di identità negate. Ma sa anche di rivincita e di possibilità di prendere in mano la propria vita, di sapere che qualcuno è lì per loro, ad aspettarli, per stimolarli a ragionare, a sviluppare una coscienza critca, a volte anche per aiutarli a non pensare a una vita che sta loro un po' stretta. Questo libro nasce per raccontare il senso e il valore delle relazioni educative, e narra l’esperienza di un gruppo di adolescenti e giovani dai quindici ai ventidue anni che dal 2015 al 2021 si sono incontrati ogni settimana – anche più volte a settimana per molti anni – al Cde Creta, per decidere e organizzare insieme le attività da realizzare durante l’anno: viaggi, approfondimenti su temi differenti, vacanze, laboratori, feste, attività sportive, ludoteche, cene e volontariato”.

La storia di Ilaria

Per riuscire a dare il senso di un'esperienza che può diventare un modello per tante altre realtà simili, la scommessa è stata quella di dare voce ai ragazzi invece di parlare di loro, con l'aiuto della scrittrice Nicoletta Bortolotti che ha aiutato 25 di loro a scrivere la propria testimonianza. Ecco allora la storia di Ilaria, italo-brasiliana oggi 23enne, investita da un pirata della strada a fine 2019, proprio nel periodo in cui sua madre, unica fonte di reddito, era appena rimasta disoccupata. Luca e Judie e i compagni del Cde non l'hanno mai lasciata sola nei due mesi di degenza e hanno organizzato eventi e raccolto fondi per aiutare lei e la madre. Un dramma che diventa una svolta esistenziale.

“Sono scampata alla morte e ho dato la vita. Con il risarcimento ho potuto comprarmi la casa. Una casa per mio figlio. Prima. Che tristezza la scuola, non ce la facevo. Fra i quattordici e i diciannove anni ero bevuta. Imbevuta. Di alcol e cannette fino ai diciassette. Mi sono bevuta il mondo. Un mondo senza padre. Il peso di un’assenza sempre presente nella mia vita. Una continua ricerca per capire chi cazzo sono io. E perché cazzo lui non c’è stato. Un pezzo alla volta, ho scoperto e compreso mio padre, una persona provata dalla vita, con un passato drammatico, di violenza, isolamento e solitudine. Di rabbia e dipendenze. Forse ci assomigliamo. CAZZO. Un passato di alcol che è stata la sua eredità per riempire gli spazi vuoti. A quella malsana eredità, ora, ho rinunciato. Io non bevo più”. E si è rimessa a studiare.

La storia di Saverio

Un'altra vita segnata dall'assenza del padre è quella di Saverio. “Alla sorpresa è seguita la paura. Dov’è, ci chiedevamo io, mia madre, mia zia, mia sorella... dov’è finito? Erano giorni che papà non si faceva né vedere né sentire. I giorni diventano mesi”. E la sorella scopre per caso che si trova al carcere San Vittore. Dopo due bocciature e il rischio di perdersi, Saverio trova la sua strada: “Avevo perso interesse nello studio. (…) Intanto giravo dei video musicali per gli amici, e succede che ho le chiavi della saletta prove del Cde Olmi, ci trovavamo alle undici di sera, passavamo tutta la notte in sala e alle sette andavamo via. In terza superiore ho cambiato scuola e sono andato a finire al Marelli, Istituto d’istruzione superiore, indirizzo audiovisivo. Lì era richiesto un impegno più pratico che teorico. E così sono arrivato alla quinta. Due anni in ritardo, però ce l’ho fatta! Una volta conseguito il diploma, la proposta di Luca: alla Bauer, una delle migliori e storiche scuole di Milano di fotografia e video, posti limitatissimi, erano disponibili a farmi un colloquio e un test. Sono riuscito a entrare, sempre grazie a Luca”.

La storia di Josuè

Josuè, 23 anni anche lui e di professione cuoco, non si fa sconti: “Chi sarei, mi chiedi? Piuttosto chiedimi dove... Di sicuro in galera. Per tutti il 31 maggio è un giorno di primavera. Per me fu il giorno dell’ultimo processo. Due anni fa… Ma prima dobbiamo fare un lungo viaggio nel tempo. Giambellino. Alloggio popolare. Interno giorno. Ma qui è notte. La notte delle nostre speranze di una vita migliore. Ho undici anni e sono arrivato in Italia da un piccolo paese dell’Ecuador. Mia madre era già in Italia da molti anni, e da molti anni io non la vedevo, in Ecuador vivevo con mio padre. Appena arrivati a Milano, mio fratello più grande, mia sorella e io siamo stati ospitati da amici a Cuggiono. Quando non potevamo più vivere a Cuggiono siamo entrati in un alloggio popolare. Un signore ci apre la porta. Si prende duemilacinque cento euro, ci dice di stare in silenzio e al buio per dieci giorni, così nessuno ci può far sgomberare. Entriamo nella più completa oscurità, tapparelle abbassate, quattro sacchetti di vestiti, cibo per dieci giorni. Nessun arredo, non un letto, non un armadio. Dormiamo per terra. E per dieci giorni mangiamo scatolette, terrorizzati dall’arrivo di qualcuno che può scoprirci e buttarci fuori. Un alloggio distrutto, non c’è neanche il water".

"Poi, piano piano, l’abbiamo sistemata, la casa. La nostra casa. Ce ne siamo presi cura. Una delle migliaia che a Milano sono ancora vuote, riscaldate, e gridano ingiustizia per le tante famiglie che un appartamento lo aspettano da anni. Una Milano che lascia sempre più indietro chi è fragile e meno abbiente. Per me è stato un trauma, voglio dimenticare quel momento, voglio dimenticare quelle stronze che, qualche mese più tardi, mentre a dodici anni giocavo spensierato nel cortile del condominio popolare, mi urlavano dal balcone, andate via abusivi, occupanti di merda! Quanta rabbia e impotenza mi esplodeva nello stomaco. Tornavo a casa, la nostra casa, e piangevo al buio, in silenzio. A quindici anni volevo mollare la scuola, mi ero iscritto all’alberghiero, mi piaceva ma mi stressava, ascoltavo i cattivi consigli, ero fuso di testa, sbandato, prime denunce, ruba questo, ruba l’altro, ero una testa di cazzo che si faceva trascinare. Non concludevo le cose”. Alla fine però “mi è arrivata l’assoluzione. (Un sorriso leggero.) Caso chiuso e archiviato. L’avvocato è riuscito a mostrare al giudice tutte le cose che ho fatto dopo”.

I numeri dei minori stranieri a Milano

Tre storie tra le tante raccontate nel libro, equilibri precari ancor più compromessi dalla pandemia. Vicende individuali che si inscrivono in uno spaccato sociale delineato dall'educatore Dario Anzani, che insieme alla formatrice Barbara Di Tommaso, all'urbanista Jacopo Lareno Faccini e al sociologo Stefano Laffi firma quattro illuminanti postfazioni. “La globalizzazione ha comportato l’arrivo dall’estero di tantissime famiglie: tra il 1991 e il 2001 il numero degli stranieri nel Nil 49 (tra piazza Napoli e il confine con Corsico) è aumentato del 470%, senza che alcun provvedimento sia venuto a recepire le istanze e i bisogni di questa nuova popolazione, né ad attenuarne l’impatto sulla situazione precedenti e che già non era priva di problemi. Vent’anni dopo l’emersione del dato, senza che i processi migratori si siano interrotti, il 42% dei bambini e ragazzi in età dell’obbligo residenti in quartiere sono privi della nazionalità italiana. Se a questi uniamo quelli che già ce l’hanno e quelli che, abitando in una casa occupata, non risultano all’anagrafe, in un’ipotetica categoria di minori con background migratorio possiamo stimare una percentuale ben al di là del 50%. In strada e nei cortili, la presenza straniera – soprattutto araba e rom – si è fatta evidente, ma soprattutto vive in zona, attraverso le occupazioni delle centinaia di alloggi lasciati sfitti dai disinvestimenti della politica sulla casa pubblica, una popolazione di passaggio, fragilissima, priva di garanzie e supporti e quindi dedita alla sopravvivenza, in un clima continuo di emergenza: mors tua vita mea”.

Ecco allora che tra tante parole vuote e “decreti” che mirano solo alla repressione come risposta al disagio, emerge come un faro di luce l'esempio di chi vive l'aiuto come una vocazione, lavora fino alle due del mattino e si mette in discussione ogni giorno per dare ai ragazzi l'opportunità di svoltare e smentire un destino segnato.