Licei occupati, punito il dissenso degli studenti: 5 in condotta, niente gita e lavoretti socialmente utili

A Natale siamo tutti più buoni, o forse no. Da qualche ora, la notizia delle pene inflitte alle studentesse e agli studenti dei licei romani che lo scorso dicembre hanno occupato stanno facendo discutere. Da una parte i giustizialisti, dall’altra gli innocentisti. Al centro, un grande caos che, tra buon senso e chiacchiere da bar, a poco serve se non a inasprire la spaccatura sociale tra giovani e istituzioni.

Le "pene" inflitte agli studenti che hanno occupato i licei

La linea è durissima: chi ha occupato non andrà gita, si troverà in pagella 5 in condotta, dovrà svolgere lavoretti socialmente utili, sarà sospeso per qualche giorno e avrà l’obbligo di leggere qualche libro sulla democrazia e scriverne un elaborato. Sanzioni destinate non a uno ma a centinaia tra studentesse e studenti. Una scelta su cui Cesare Beccaria di “Dei delitti e delle pene” avrebbe più di qualcosa su cui dibattere.

Una decisione che, a ben vedere, porta con sé la narrazione secondo la quale la repressione è sempre la scelta migliore, sia che si abbia a che fare con crimini che con manifestazioni di dissenso nei confronti dell’ordine costituito.

Agli studenti - autodenunciatisi - che lo scorso 5 dicembre hanno dato il via alla catena di occupazioni con la presentazione di un manifesto, mettendo al centro transfemminismo e salute mentale, fondi per l’istruzione e la lotta contro la scuola autoritaria del 5 in condotta, la risposta da parte dei presidi e la netta chiusura al dibattito non è andata giù.

La posizione dei presidi

Dal canto loro, i presidi fanno sapere che la decisione non è altro che l’applicazione del regolamento degli istituti e non ha nulla a che fare con ogni qualsivoglia forma di repressione. Tesi che fa a pugni con la decisione di convocare, uno dopo l’altro, durante le vacanze, studenti e famiglie che hanno prontamente giustificato le azioni, appellandosi a due principi inequivocabilmente sacri: libertà di protesta e di espressione.

Non sono mancati, addirittura, genitori che, a sostegno delle battaglie dei loro figli, hanno presentato una lettera di protesta contro le decisioni a loro giudizio del tutto non commisurate.

Una questione politica più che di punti di vista, che vede due pensieri andare in collisione. La libertà professata da genitori e studenti va a sbattere contro il diritto allo studio negato e i danni materiali palesati dai presidi. Il punto, però, è sempre il solito: può una pena essere utile a risolvere i problemi per i quali le ragazze e i ragazzi hanno manifestato? Evidentemente no.

Come, del resto, è evidente la pressoché totale inutilità di un atteggiamento di estrema rigidità in una società in cui i giovani e giovanissimi non chiedono altro che essere ascoltati. La conseguenza di simili decisioni non sarà altro che la fuga dai licei che presto passeranno alla storia come i luoghi della repressione. I numeri degli abbandoni parlano chiaro e pare non siano solo legati alle ultime decisioni dei presidi. Ad essere messo in discussione è anche il metodo di insegnamento.

Cancellare le gite, appioppare 5 in condotta e comminare pene che scimmiottano quelle dei tribunali ha tutta l’aria di essere la soluzione sbagliata in una società che i giovani deve recuperarli, non perderli. Alla luce di ciò, appare abbastanza inutile e retorico elogiare fenomeni mediatici come quello di “Mare fuori” in cui il carcere minorile diventa luogo di crescita e speranza se poi, nei fatti, si risponde a una occupazione - peraltro piena zeppa di contenuti e riflessioni politiche - con la punizione.