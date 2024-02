"Manganellata dalla polizia", attiviste denunciano violenza durante lo sgombero del collettivo

Il racconto di quel giorno

L'episodio precedente sempre a Bologna

La replica del sindacato di polizia

Una manganellata in testa. Sei punti di sutura. Diciassette giorni di prognosi.è una delle ragazze rimaste coinvolte negli scontri con la polizia a seguito dello s gombero dell'occupazione "In-Out" del collettivo Luna, il 17 ottobre scorso, all'ex istituto Santa Giuliana di via Mazzini, a Bologna. L’altro giorno, Martina, seguita da altre compagne, è scesa in piazza per una denuncia, formale e 'politica', sul colpo ricevuto da un agente quella mattina e non solo."La manganellata – spiega la giovane – non è stata l'unica violenza di quel giorno, a partire dallo sgombero diche consideravano un vero e proprio tetto quello spazio. All'interno dell'edificio, mentre io venivo accompagnata in ospedale, c'erano altre compagne che stavano subendo violenze, su cui hanno avuto difficoltà a denunciare. Erano violenze psicologiche, infatti, che possono fare comunque tanto maleche chiedeva giustamente informazioni sulla situazione, perché non parlava bene l'italiano. È stataad esempio".Un episodio confermato dalla stessa ragazza straniera, presente anche lei in piazza. Accanto a Martina, anche la legale che la assiste,"La denuncia – le sue parole – che abbiamo presentato per le lesioni personali subite da Martina è molto importante, diamole atto di grande coraggio e grande forza. Vogliamo far emergere tutti i profili illegittimi che riguardano queste lesioni personali e più in generale valutare il comportamento delle forze dell'ordine in quell'occasione". Legalmente, continua l'avvocata, l'utilizzo e il ricorso alla forza e alle armi da parte delle forze dell'ordine può avvenire nell'ordinamento italiano solo quando vengono rispettate determinate garanzie, "quando ci si muove in un perimetro di requisiti di necessarietà e proporzionalità richiesti dalla legge. Nel caso specifico, questi requisiti sono mancati assolutamente. Si trattava di un presidio di solidarietà per uno sgombero, che stava avvenendo nei confronti di oltre 40 persone che si trovavano in emergenza abitativa. Questo presidio è stato represso in quel modo, con le conseguenze che abbiamo visto sul volto di Martina".L’episodio dell’ex istituto Santa Giuliana arriva a distanza di poche settimane dall’altro caso di denuncia nei confronti di un poliziotto. In quell’occasione la vittima era stata Ilaria Cauzzi, vicina al collettivo Cua e studentessa dell’Alma Mater, colpita nelle parti intime da un agente durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in seguito allo sgombero di due diverse occupazioni abitative a Bologna.Due diverse denunce, ma per lo stesso motivo nel giro di un mese. "Tutto questo – ha detto Martina –Siamo qui per dire basta. Sappiamo bene quello che rappresentano le forze dell'ordine, sappiamo bene che la violenza dello Stato èÈ l'origine del problema., non siamo più sole". A questo si aggiunge un altro problema, sollevato dalla legale Cancellaro: "Gli agenti intervenuti quel giorno – spiega – compreso quello che ha colpito Martina, non erano identificabili attraverso segno distintivo o numerazione: lo sappiamo, è un tema vecchio, ma questi episodi lo riportano alla stretta attualità, per stabilire chi ha fatto cosa, accertando ogni responsabilità".Dura la replica del segretario generale del Sap (Sindacato autonomo di polizia),, che si è schierato dalla parte degli agenti: "La polizia italiana – ha sottolineato – è una delle migliori al mondo ed è. Le accuse di violenza patriarcale e machista ledono l'onore e la dignità di ogni appartenente. Proprio per questo motivo, abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare se tali epiteti possano essere considerati diffamatori e, nel caso, di agire tal senso. La polizia non deve essere tirata per la giacchetta su questioni di carattere politico, il nostro dovere è quello dele di consentire che le manifestazioni si svolgano pacificamente, senza armi e nel limite delle prescrizioni previste dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica". E ancora: "L'ennesima voltain modo che il nostro agire possa essere sempre trasparente e svelare le denunce strumentali. È ormai indispensabile che siano previste regole chiare anche nello svolgimento delle manifestazioni e che venga previsto un limite di sicurezza di almeno due metri tra manifestanti e forze dell'ordine, al fine di evitare inutili contatti e garantire un cuscinetto di sicurezza agli operatori".