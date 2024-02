Maratona Telethon, obiettivo 60 milioni di euro per la ricerca di oltre 6mila malattie genetiche rare

La maratona televisiva

L’importanza della ricerca

Il numero solidale di Telethon

” è il galà di apertura della tradizionale: l’obiettivo del 2022 è raccogliere tra idi euro da investire nella ricerca sulle malattie genetiche rare . Come accade ogni anno dal 1990, sulle reti Rai (tv e radio)inizia la maratona televisiva per sostenere la ricerca medica e cambiare l’esistenza per tante persone. Rai anche quest’anno è accanto allasostenendo la raccolta fondi sulle malattie genetiche rare: trasmissioni, programmi di intrattenimento e di approfondimento, fino, spiegheranno il lavoro della Fondazione e ricorderanno il, con il quale donare mandando un sms o chiamando da rete fissa, per permettere ai ricercatori di continuare a studiare e migliorare la vita dei pazienti, soprattutto i giovanissimi. E’ proprio pensando a loro che è stato coniato il claimche caratterizza la 33esima Maratona Telethon.L’impegno Rai vede il coinvolgimento di. Il, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderàdurante la puntata di “Unomattina in famiglia” e in prima serata, sempre su Raiuno, va in onda la puntata dedicata “” condotta da Carlo Conti, ovvero ildella maratona. A chiuderla, invece, sarà Amadeus con la puntata di “” domenicain prima serata su Raiuno. Durante la settimana andrà in onda sulle reti Rai e su RaiPlay anche il diciassettesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo “” di Mauro Mancini. Tutti gli spazi della programmazione Rai dedicati alla maratona Telethon saranno disponibili suall’interno della sezione https://www.raiplay.it/programmi/telethon in cui sono anche pubblicate in esclusiva le brevi clip divulgative “”.Non ci sono limiti alla generosità ma l’obiettivo degli organizzatori è arrivare a, fondi che da investire nella ricerca sulle oltre malattie genetiche rare . “Indi ricerca sulle malattie genetiche rare, si è allargata notevolmente la platea di persone che possono accedere a, terapie innovative e strumenti di supporto alla qualità della vita” sono le parole di, direttore generale di Fondazione Telethon, durante la prensentazione della 33esima edizione della maratona Telethon sulle reti Rai. La ricerca va avanti su due binari. “Oggi ci troviamo di fronte a una duplice sfida: estendere i risultati raggiunti alleche sonoe impegnarci per garantire che tutti i pazienti possanoche la ricerca ha reso disponibili. Costi quel che costi. Confidiamo che anche questa volta gli italiani saranno al nostro fianco” è il pensiero di Pasinelli."La maratona televisiva è importante per diffondere. “La pandemia ha dimostrato, una volta di più, l’importanza della ricerca: senza i vaccini saremmo tutti in grande difficoltà. Noi facciamo una ricerca difficile perché riguarda, cerchiamo di dare una risposta alla speranza di tante famiglie” osserva il presidente di Telethon, Luca Cordero di Montezemolo ricordando che “, vuol dire mettere a lavorare tanti fantastici ricercatori, ma siamo molto sodddisfatti perché stiamo vedendo anno dopo anno l’avvicinamento a delle terapie che stanno dando risposta. Il nostro obiettivo rimane”.Fino alsarà possibile donare chiamando dao inviando unal numero solidale. Oltre che con carta di credito, durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare unaanche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni.