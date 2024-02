Megan Thee Stallion crea un sito per i fan per aiutarli con la loro salute mentale

Anche le cattive ragazze hanno giornate no. Esi preoccupa della salute mentale dei sui fan. È da questi due punti fermi che la rapper americana è partita quando ha deciso di aprire un sito web, intitolato appunto " Bad Bitches Have Bad Days Too ", che offre agli utenti un elenco ampio e diversificato di, variein caso di crisi edove trovareda sostanze stupefacenti e alcool.La 27enne non è la prima artista che si interessa al tema della. C'è infatti chi, come il cantante, ha deciso di interrompere il proprio tour di concerti per risolvere i suoi problemi, o chi invece punta a "disintossicarsi" dai social che provocano angosce, ansie e disturbi al proprio benessere, come aveva scelto di fare– poi tornata sulle piattaforme – e come ha recentemente annunciato l'attore. Ancora, c'è chi come, inizia addirittura veri e propri programmi terapeutici, per risolvere una volta per tutte anche qualche guaio causato dall'abuso di alcolici. Ma se spesso le star scelgono didai riflettoripersonalmente, Stallion invece ci tiene a fornire al suo pubblico, ai suoi seguaci, tutte le 'armi' a disposizione nella battaglia per la propria salute psichica.Un'attenzione particolare è rivolta inoltre ad offrire risorse per i membri di. Per esempio, c'è un link a un elenco che aiuta i membri dellaa trovare il giusto psicoterapeuta e una sezione dedicata a organizzazioni come il "Black Emotional and Mental Health Collective" e "Melanin and Mental Health", che si rivolgono in modo mirato ai membri delle. Il nome del sito deriva da un verso del suo singolo "". L'anno scorso la cantante aveva rivelato pubblicamente didopo che sua madre, Holly Thomas, è morta di cancro al cervello nel 2019. È apparsa nella serie Facebook "La pace della mente con Taraji P. Henson", dove ha parlato del suo bisogno di aiuto. "A questo punto, in questo mondo, ho perso entrambi i miei genitori. Quindi ora mi chiedo: 'Oh, mio Dio, con chi devo parlare? Cosa devo fare?'. E ho iniziato a capire che. Ed è giusto voler andare in terapia", ha spiegato la giovane artista.