Il compleanno è di quelli tondi, 60 anni. Ma invece di ricevere doni, Micheal Jordan ha deciso di festeggiare facendo lui un regalo importante: l’icona dell’NBA, che compie gli venerdì 17 febbraio, ha fatto una donazione record di 10 milioni di dollari a Make-A-Wish America.

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since ’89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur — Make-A-Wish America (@MakeAWish) February 15, 2023

“Negli ultimi 34 anni è stato un onore collaborare con Make-A-Wish e contribuire a portare il sorriso e la felicità a tanti bambini“, ha dichiarato Jordan in un comunicato. “Vedere la loro forza e la loro resilienza durante un periodo così difficile della loro vita è stata davvero un’ispirazione”. La Make-A-Wish Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata negli Stati Uniti, che si impegna per soddisfare i desideri dei bimbi e ragazzi con malattie rare o croniche fino ai 18 anni. Fondata nel 1980, l’organizzazione ha sede a Phoenix. Il cospicuo contributo dell’ex star del basket americano rappresenta la più grande offerta mai fatta da un singolo individuo nella storia di Make-A-Wish.

Nel comunicato l’icona dei Chicago Bulls e presidente della squadra di pallacanestro degli Charlotte Hornets ha inoltre dichiarato di “non poter immaginare un regalo di compleanno migliore che vedere altri unirsi a lui” nel sostenere la fondazione. Jordan spera che la sua donazione permetta a “ogni bambino” di “vivere la magia di un desiderio che si avvera“. Il presidente e amministratore delegato di Make-A-Wish America Leslie Motter ha applaudito la capacità del campione di lasciare un segno sia dentro che fuori dal campo. “Tutti conoscono l’eredità di Michael sul campo da basket, ma è quello che ha fatto costantemente al di fuori, quando nessuno lo guarda, che lo rende una vera leggenda per le famiglie bisognose e per la comunità Make-A-Wish in generale”, ha dichiarato in un comunicato. I 10 milioni di dollari donati “serviranno a creare un fondo di garanzia per fornire le risorse necessarie a rendere possibili i desideri futuri dei bambini malati”, ha fatto sapere la fondazione.

“Michael ha usato il suo compleanno come un’occasione per fare la storia di Make-A-Wish e questo dimostra la sua caratura e la sua leale dedizione nel rendere migliore la vita dei bambini malati. Ci auguriamo che la gente sia ispirata a seguire le sue orme, aiutandoli a realizzare i loro desideri”.

La donazione arriva appena due anni dopo un’altra offerta da 10 milioni di dollari per l’apertura di due nuove cliniche nel suo Stato d’origine, la Carolina del Nord. Questi soldi sono andati alla Novant Health, a cui l’ex cestista aveva donato 7 milioni nel 2017. “Sono molto orgoglioso di collaborare ancora una volta con Novant Health per ampliare il modello delle Family Clinic e offrire un migliore accesso ai servizi sanitari nella mia città natale – ha spiegato Michael Jordan -. Tutti dovrebbero avere accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, indipendentemente da dove vivono o dal fatto che abbiano o meno un’assicurazione”. “Wilmington occupa un posto speciale nel mio cuore – conclude il campione – ed è davvero gratificante poter restituire qualcosa alla comunità che mi ha sostenuto per tutta la vita”.