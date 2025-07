Il gioco è terapia: una giornata al Dynamo City Camp, dove il rumore è sintomo di felicità

“Che rumore fa la felicità?”, cantavano i Negrita nel 2008. Al Dynamo City Camp di via Bovio ha il suono di un kazoo, strumento a fiato capace di far sorridere anche il “bambino più pensieroso, impaurito o triste”, come rivela Giorgio Colnaghi dello staff. È la musica su cui si balla, è il brusio dei genitori, ormai amici, mentre attendono i figli. Ha soprattutto il suono di trenta voci che ogni giorno vengono accolte dallo staff e dai volontari di Dynamo City Camp nella sede milanese: trenta bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie croniche o gravi, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Nato a Limestre (Pistoia) da un’idea di Enzo Manes, Dynamo è arrivato nelle principali città italiane come Genova, Firenze, Napoli e Milano, per portare il modello di terapia ricreativa anche nei centri urbani. Il percorso, che nasce da un metodo scientifico riconosciuto, è interamente gratuito e ha come obiettivo il divertimento: con il gioco si stimolano le capacità dei bambini rinnovando la fiducia in loro stessi con benefici che durano nel tempo.

Cos’è il Dynamo City Camp

Il Dynamo City Camp di Milano, dedicato a bambini con patologie gravi, offre terapia ricreativa

Anche d’estate, il momento in cui i genitori faticano di più a trovare un’occupazione per i figli, il Dynamo City Camp è attivo ogni mattina, dal lunedì al venerdì, per tutta la stagione estiva. La giornata comincia alle otto, quando arrivano staff e volontari: i primi sono professionisti che progettano le attività mentre i secondi, cosiddetti “Dynamici”, li affiancano. Insieme preparano gli ultimi dettagli, come vuole il programma stabilito, fino alle otto e mezza quando arrivano i bambini. L’accoglienza dura fino alle nove e un quarto. “Poi, si comincia con l’animazione in teatro”, spiega Giulia Dossena, responsabile dei programmi Dynamo. “Una storia diventa filo conduttore della settimana e viene raccontata in un piccolo libro, sia con l’alfabeto sia con la Comunicazione aumentativa e alternativa a supporto di chi ha difficoltà di linguaggio, grazie a simboli, immagini, gesti o dispositivi elettronici per facilitare la comunicazione”” Dopo il momento iniziale ci si divide in quattro gruppi omogenei, scelti in base a età e competenze, ognuno con a capo un “referente casetta”. È lui che tutti i giorni compila un diario sulla giornata trascorsa, poi consegnato alle famiglie. Dentro c’è un resoconto delle attività e di ciò che ha vissuto il bambino durante i laboratori di arte, musica, tiro con l’arco oppure radio. Alle undici pausa merenda prima di una rotazione di attività. Alle dodici e trenta ci si ritrova in teatro per l’animazione finale e dove, al termine della settimana, si ripercorrono le foto dei giorni appena trascorsi.

L'attenzione alle famiglie

Radio Dynamo, uno spazio del Dynamo City Camp di via Bovio a Milano

“Non pensiamo solo ai bambini ma a tutto il loro nucleo familiare, che vive a suo modo la diagnosi”. Ai genitori, infatti, il campo di via Bovio mette a disposizione un’area smart-working per lavorare in tranquillità mentre i figli giocano. “E non li interpelliamo se vanno in crisi”, racconta Giulia Dossena, “perché il Dynamo Camp si cura della loro serenità. Ai bambini pensiamo noi, dai momenti del pasto al cambio della biancheria”. Poi c’è il programma Siblings perché i fratelli e le sorelle di chi vive la patologia si divertano insieme ai coetanei con trascorsi simili. “Sappiamo di essere fondamentali: due genitori mi hanno chiesto di tenere per altre settimane Luca (nome di fantasia), perché l’alternativa è che stia in casa tutto il giorno”. E infatti, dalle finestre colorate di via Bovio si percepisce la felicità di chi vive il mondo Dynamo. Per tutti, i piccoli ma anche i grandi. “Ciao, tutto bene?”, chiede Giulia Dossena a un papà appena entrato in via Bovio. La risposta: “Finché sono qui va tutto bene”.