Essere drag è (anche un atto politico). “Ma non basta mettere le ciglia finte e girare un video su TikTok”

Miss Pingy è una drag bolognese, attrice e studiosa di teatro: un background che emerge con forza in ogni sua esibizione. Niente è mai banale o scontato quando sale sul palco: è uno shock, come il drag pretende. È un vulcano di energia, idee e progetti – forse anche troppi, come ha ammesso lei stessa nella nostra intervista. Una mente sempre in movimento, alla ricerca di nuovi spunti e approdi artistici. Un intelletto sottile che non ha paura di mostrarsi.

Libri e tacchi: due correlativi oggettivi che raccontano bene l’animo meditativo e rivoltoso di Miss Pingy, che – come dichiara lei stessa – "contiene moltitudini”. Pingy è la direttrice artistica di Miss Alternative. “Una festa. Un appuntamento storico - ha detto la stessa direttrice artistica- del Cassero: siamo alla 28esima edizione. Si tratta di un evento nato come momento conviviale, ma soprattutto come raccolta fondi per i progetti di Cassero Salute, impegnato nella prevenzione, nel contrasto allo stigma legato alle IST - infezioni sessualmente trasmissibili - (e non solo), e nel promuovere il benessere fisico e sessuale della comunità”. “Non si tratta di uno spettacolo, ma di un atto d’amore che prenderà vita il 26 giugno, proprio al Cassero di Bologna”.

Com’è nata l’idea di Miss Alternative?

“L’idea risale al primo direttore artistico, Stefano Casagrande, che ci ha lasciato qualche anno fa. Il suo lascito è questa festa comunitaria: una sfilata di moda che utilizza materiali inusuali, non tessili, per creare abiti originali. È un modo per celebrare la vita, per stare insieme, e per agire sulla prevenzione. Il format è molto nostro, perché fa tesoro di una peculiarità della comunità LGBTQIA+: la celebrazione come atto di resistenza. Persino quando il dolore e la morte ci colpiscono, si risponde con la festa. Negli anni Novanta, in piena crisi AIDS, Miss Alternative servì proprio a questo: ricordare chi non c’è più e combattere sia la malattia sia lo stigma. Celebrare la vita, anche quando sembra mancare”.

Perché la festa è politica secondo lei, Miss Pingy?

“Se ci pensi, in una serata all’apparenza priva di sesso — e forse è meglio così — la ribellione emerge lo stesso. Il Pride, ad esempio, a volte viene criticato perché “carnevalesco”. Ma è proprio nella festa che si carica l’energia rivoltosa: come una molla che parte. Se ti costringi a non essere te stesso durante tutto l’anno, quando finalmente ottieni spazio e libertà, esplodi in festa. È questa la rivolta che conta”.

Il tema di Miss Alternative è mitomania, ci dica come è nato e perché.

“Quest’anno, l’edizione si chiama “Mitomania”. Non è solo un gioco di parole, ma un’occasione di riflessione: viviamo in un’epoca in cui molti leader mondiali sembrano agire come divinità immortali, indifferenti ai bisogni umani. Come gli Dei dell’Olimpo, con vizi e virtù, lontani dalla realtà. Ecco perché il mito è il tema perfetto: è presente, potente, sfaccettato. Le drag queen — che amano i giochi di parole — si prestano benissimo a esplorare questo universo. Il termine “Mitomania” riflette proprio la pratica del drag, che mostra la realtà amplificandola sotto la lente dell’ironia e del grottesco. Ti racconto una chicca. Scegliere il tema è stato abbastanza facile, tuttavia, poi era necessario un nome adeguato. Prima di arrivare a Mitomania, ho pensato a dei nomi un po’ più divertenti come “Feta totale” o “Rosa e Olimpo”. Ma alla fine ho optato per Mitomania, così da richiamare l’origine del mito e il piacere di auto-celebrarsi, con un riferimento al Pantheon greco. Un nome generico, inoltre permette alle modelle di sbizzarrirsi, interpretare divinità, eroi, mostri, semidèi… l’importante è che emergano storie e figure dal mito classico, IV‑III secolo a.C.”.

Ecologia e riciclo, must have a Miss Alternative.

"Miss Alternative ha un altro obiettivo: la sostenibilità. Gli abiti non sono fatti di stoffe nuove, ma di materiali di riciclo — plastica, metallo, vetro, carta. Nel corso dell’anno raccogliamo materiali, per esempio i gusci delle cialde del caffè, e poi li trasformiamo in abiti. È un esercizio di cura per il pianeta, e un invito a evitare consumi inutili all’ultimo minuto”.

Ci può fornire qualche dettaglio organizzativo?

"Siamo circa 15 modelle: numeri discreti, giusti per una sfilata efficace. Ognuna porterà il proprio mito in scena, con il proprio materiale riciclato e la propria estetica evocativa. L’obiettivo è creare un evento visivamente bello, riflessivo, e socialmente significativo”.

Le posso chiedere di svelare ai nostri lettori quale personaggio della mitologia interpreterà lei invece?

"Visto che mi tocca raccontare questa storia, ho deciso che sarò una delle Muse! Venite a scoprire quale, perché – spoiler – sono nove. Avevo anche un’altra idea, ma ho deciso di non realizzarla. E poi, diciamolo: non è la mia serata. È la serata delle modelle. Io sarò quella che le accompagna, che fa il cappello introduttivo. Sarò la base della loro colonna, il capitello delle loro esibizioni. Un’arma un po’ da Miss alternative!”.

Che valore ha il drag per Miss Pingy, oggi, in Italia?

"Ho scelto consapevolmente diciott’anni fa di buttarmi inconsapevolmente (ride) in questa esperienza di ricerca. Avevo appena finito la triennale in teatro, stavo lavorando con una compagnia e l’ultimo personaggio che avevo messo in scena era un camionista di giorno e travestito di notte. Solo ora mi rendo conto di quanto quel personaggio fosse una sintesi perfetta della mia poetica. Il teatro mi ha insegnato che ogni volta in cui ho avuto la libertà di costruire un personaggio ho scelto una figura duale. Non per feticismo o provocazione, ma per indagine su me stesso. Ho capito che ideare un personaggio femminile con un corpo maschile era più divertente, più ricco: avevo quattro possibilità invece di due. Potevo essere, per esempio: vestita da donna e camminare da uomo, vestita da donna e camminare da donna, vestito da uomo e camminare da donna, vestito da uomo e camminare da uomo. Una libertà creativa totale. Un intero universo da ricreare ogni volta. E chi se la lascia scappare, una possibilità così? Poi, con la pratica e lo studio, ho scoperto che non ero solo. La storia dello spettacolo ha sempre incluso figure simili, anche quando non era una scelta ma una necessità, quando alle donne era vietato interpretare donne a teatro, ad esempio,. Il drag vero inizia quando diventa una scelta, un linguaggio artistico. Quando ho capito che era il linguaggio giusto per il mio corpo, la mia mente, la mia visione ironica e teatrale, ho deciso che sarebbe stato parte della mia vita. Ora lo dico sempre: io lavoro per quattro, perché siamo in due. Siamo una coppia in un solo corpo, e se litigo con me stesso... non posso neanche andare a dormire in un’altra stanza!”.

Come vive il drag e la performance?

"Per me il drag non è solo spettacolo. È tutto quello che succede prima. Io vivo il drag come un attore vive il suo mestiere. Come un ballerino vive il proprio corpo. Mi alleno tutti i giorni: memorizzazione, ascolto, training fisico, studio del linguaggio, informazione sul contemporaneo, lettura di articoli, tutto è utile al mondo drag. Il drag è una parte del mondo e il mondo cambia. Alcune battute che facevo 18 anni fa oggi non si potrebbero più dire. È cambiata la sensibilità”

Cosa ha significato per lei essere drag?

"Cosa realmente significhi per te un determinato aspetto della tua vita, non sempre dipende da te. Molto spesso è legato anche a come gli altri vivono, guardano e giudicano ciò che sei. Essere una drag non è stato facile perché non era ben visto dalla nostra stessa comunità. Un po’ come essere omosessuali, il problema tu lo vivi perché l’altro, l’esterno rispetto a te, vive l’omosessualità come un problema. Per questo parliamo di accettazione. La comunità per fortuna è cambiata nel corso del tempo. All’inizio, se uscivo con qualcuno e dicevo che facevo la drag, l’appuntamento finiva dopo 15 minuti. Oggi non lo dico più. (Ride) Ma intanto sono felice di vedere le nuove generazioni di drag queens felicemente fidanzate, sposate. Non è più un tabù. Le cose cambiano. Basta resistere. E, qualche volta, basta insistere”.

Che ruolo ha il drag nella situazione politica attuale?

"La situazione è grave. Triste. E secondo me le drag queen stanno giocando un ruolo fondamentale. Perché il drag in Italia è ancora oggi una forma di resistenza, di disobbedienza, di rivendicazione. Però attenzione: io mi rivolgo anche alle mie sorelle drag e dico... non basta mettersi le ciglia finte e dire “drag è politico”. Ci sono drag realmente politicamente impegnate che rendono la loro performance arte politica. Dietro c’impegno, studio, conoscenza, amore, voglia di rivendicazione, c’è una storia potente che ha desiderio di urlare, rompere. Non basta scorrere dei cartelloni con due frasi scritte per dire di aver fatto l’atto politico su un palco. Altrimenti è attivismo da TikTok. E lì, mi spiace, ma non stiamo più parlando di rivoluzione”.

Secondo lei che rapporto tra c’è tra comunità LGBTQIA+ e la coscienza politica?

«Non posso dirtelo. Sarebbe un giudizio superficiale, e non voglio darlo. È una questione personale. C’è chi è informato e coinvolto, chi meno. Però sono fortunato: sono circondato da molte persone socialmente e politicamente attive. E ci tengo a dire: socialmente, non solo politicamente. Perché dare da bere a chi muore di sete per strada è più politico che girare un TikTok con slogan”.