Miss Mamma Sorriso, Vanessa Padovani, ha raccontato su Raiuno sabato 11 giugno la sua storia proposta da Luce!: “Sono una mamma che è nata analogica ma cresciuta digitale per avvicinarmi allo ‘strano’ mondo dei figli”. Parola di Vanessa Padovani, meglio conosciuta come “Miss Mamma Sorriso” che il 22 febbraio debutta in libreria con “Mamma, posso fare il Tik Toker?” (Mondadori Electa ), il primo libro nata da un’idea della stessa mamma con l’intento di sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era dei social e, in particolare, di TikTok dove la donna ha oltre 2,5 milioni di fan (144mila gli iscritti al suo canale YouTube e quasi 400mila follower su Instagram).

Vanessa Padovani, chi è Miss Mamma Sorriso

Vanessa è nata a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, il 15 maggio 1986. È diplomata al liceo scientifico e attualmente è iscritta al terzo anno di scienze e tecniche psicologiche. All’età di 21 anni ha avuto il primo figlio, Alessio, due anni dopo è arrivo Thomas e, infine, Mathias dal matrimonio con il fotografo Saba Macchia. Nel 2014 ha partecipato al concorso “Miss Mamma” conquistando la fascia di “Miss Mamma Sorriso” (e finendo anche nel calendario ufficiale della kermesse, prendendosi il mese di marzo).

Perché si chiama Miss Mamma Sorriso?

Tre anni fa, su richiesta insistente del figlio Alessio decide di indagare e approcciarsi all’allora mondo di musical.ly, oggi TikTok, scaricando l’app con il nikname “Miss Mamma Sorriso”. “Ho pensato di utilizzare questo nome perché un paio di anni prima, partecipando a un concorso dedicato alle mamme, avevo vinto questa fascia nazionale. Sono molto legata a questo nome: la solarità, l’energia e la positività rispecchiano moltissimo il mio carattere”, dichiara Vanessa in un’intervista di qualche tempo fa.

“Il web è un mondo meraviglioso per i giovani, ma anche pieno di rischi”

Comincia così, per gioco, la sua avventura digitale, crescendo giorno dopo giorno insieme ai suoi figli e scoprendo le potenzialità di queste piattaforme social spesso incomprese da molti genitori. “Le potenzialità di Tiktok sono molte, trovo fantastica l’idea di poter associare video a effetti sonori e musica”, dice ancora Vanessa. In breve è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico social diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità dei contenuti che nella quotidianità condivide con la sua community (che lei chiama amichevolmente “i sorrisini“) composta da mamme ma anche adolescenti a cui si rivolge per sensibilizzare su temi come l’istruzione, lo sport e la condivisione. “Il web è davvero il futuro. È un mondo meraviglioso per i giovani, ma anche pieno di rischi. Perciò è molto importante il dialogo con i propri figli: è importante instaurare un rapporto di fiducia e di amicizia con loro. Io parlo molto con i miei figli, possono raccontarmi qualsiasi cosa”, spiega Vanessa che nei suoi video appare con tutti i componenti della famiglia: il marito, i tre figli, i due cani e i due gatti.

Dai video su TikTok al libro-manuale per mamme digitali

Adesso dai social passa ai libri. Vanessa accompagna il lettore nel mondo delle mamme digitali tra racconti, aneddoti, esperienze personali, chicche del mestiere e piccoli segreti per imparare a diventare una mamma al passo con la società 3.0, destreggiandosi su TikTok senza impazzire e sempre con la consapevolezza che mondo social e mondo reale non sono poi così distanti.

“Sono orgogliosa di questo mio primo libro”, dice. E aggiunge: “Si sente parlare sempre più spesso di TikTok, questa piattaforma ormai da anni fa parte della mia vita quotidiana. È uno strumento che mi ha avvicinato al mondo dei miei figli. All’inizio ero anche io scettica, ma grazie a loro ho imparato a coglierne funzioni e opportunità”. L’ingresso nel mondo social non è stato semplice. “Il libretto di istruzioni purtroppo non esiste ma per esperienza personale, una buona dose di fantasia è l’ingrediente speciale che permette a ciascun genitore di trovare un equilibrio con i propri figli”, sostiene l’autrice di questa sorta di manuale per mamme digitali contemporanee. “Non fermiamoci all’apparenza e non rigettiamo a priori l’utilizzo di queste piattaforme, digitalizziamoci e rimaniamo al passo con tempi per unirci sempre di più al mondo dei nostri adorati figli”, è l’invito di Miss Mamma Sorriso.