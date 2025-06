Se non facciamo più figli è perché non possiamo, non (solo) perché non vogliamo

Si fanno sempre meno figli e non è un problema solo italiano. Negli ultimi 50 anni, il tasso di fertilità globale si è dimezzato: se negli anni ‘60 si parlava di 5 figli per donna, oggi si parla di 2,2 figli per donna. E le previsioni non sono rosee: secondo il World Fertility Report 2024 dell’Onu, il valore previsto per il 2100 è di 1,8 figli - al di sotto del livello di sostituzione. In realtà, il documento evidenzia come oltre il 55% dei Paesi - più di due terzi della popolazione mondiale - ha già una fertilità inferiore al livello di sostituzione: questo significa che il numero medio di figli per donna è inferiore al valore necessario affinché una popolazione rimanga stabile nel lungo periodo.

Ma perché non si fanno più figli? Si tratta davvero di una scelta? Sebbene la colpa venga spesso fatta ricadere sulle donne e sulle giovani generazioni, accusate di egoismo o di individualismo, un’indagine dell’United Nation Population Fund (UNFPA) riporta che percentuali allarmanti della popolazione globale desiderano avere figli, ma non riescono a soddisfare questa volontà di genitorialità.

Un neonato

tando ai dati raccolti da UNFPA, circa il 20% degli adulti in età riproduttiva ritiene di non poter avere il numero di figli che desidera e per il 39% limitazioni finanziarie hanno influito o influiranno sulla capacità di realizzare la dimensione familiare desiderata. E la scelta delle donne di non avere figli in molti casi non viene da un mancato desiderio di maternità, quanto piuttosto da una divisione iniqua del lavoro domestico e di cura che chiede loro di scegliere tra famiglia e carriera.

Il tasso di fertilità globale in declino: l’Africa traina il mondo, ma non basta

Con un tasso di fertilità di 2,2 - appena sopra la soglia di sostituzione, che corrisponde a 2,1 - e una proiezione scoraggiante dell’1,8 per il 2100, il declino della popolazione globale sembra ormai scritto. Tuttavia, le differenze geografiche riguardanti questo tema sono profonde. In oltre la metà dei Paesi e delle aree (55%), e quindi per più di due terzi della popolazione globale, il livello di fertilità è inferiore a 2,1 nascite per donna. Un problema che riguarda alcune delle nazioni più popolose del mondo, come India, Cina, Stati Uniti d'America, Brasile e Federazione Russa, e che attraversa tutte le regioni e le fasce di reddito. Il 17% dei Paesi e aree invece supera la soglia di sostituzione, ma solo per ora: si prevede infatti che entro i prossimi 30 anni queste zone, di cui fanno parte Indonesia e Bangladesh, avranno un tasso di fertilità inferiore al 2,1.

In più di un Paese e un'area su 10 a livello globale, la fertilità è ora inferiore a 1,4 nascite per donna. Secondo i dati della World Population Review, aggiornati al 2024, il tasso inferiore in assoluto è quello di Taiwan, seguita dalla Corea del Sud e da Singapore. L’Italia è il settimo paese al mondo con il tasso più basso (1,26), seconda in Europa solo all’Ucraina (1.22), dove la fertilità ha subito una diminuzione anche a seguito del conflitto in corso.

A trainare il globo è il continente africano, in cui il tasso è maggiore a 2,1 ovunque e dove sono presenti i paesi più fertili al mondo: Niger (6,64), Angola (5,7), Repubblica Democratica del Congo (5,49), Mali (5,35), Benin (5,34), Chad (5,24), Uganda (5,17). Bisogna arrivare alla 17esima posizione di questa classifica per uscire dal continente e spostarsi in Asia, con l’Afghanistan (4,43).

Tuttavia, c’è da sottolineare che la fertilità è diminuita anche nei Paesi con tassi di natalità più elevati. Oggi, i livelli di fertilità sono pari o superiori a 2,1 nascite per donna nel 45% dei Paesi e delle aree a livello globale, che ospitano circa un terzo della popolazione mondiale. Se oggi un Paese su 10 a livello globale ha un livello di fertilità pari o superiore a 4, nel 1994 si parlava di 4 Paesi su 10. E secondo i dati UNFPA, questa proporzione diminuirà ulteriormente nei prossimi anni.

Perché non si fanno più figli? Il peso dell’economia e le paure del futuro delle giovani generazioni

Per capire le origini della crisi della fertilità, UNFPA e YouGov hanno condotto un'indagine in 14 Paesi, chiedendo alle persone se hanno la famiglia che desiderano. E quello che è emerso è che “la decisione riproduttiva più importante che un essere umano possa prendere - quando, se e con chi avere un figlio - viene minata”. Una percentuale allarmante di adulti non riesce a realizzare le proprie intenzioni di genitorialità.

Il report riferisce che circa il 20% delle persone adulte in età riproduttiva pensa che non sarà in grado di avere il numero di figli che desidera.“Quando i politici e gli opinionisti lanciano l'allarme sui tassi di fertilità, spesso partono dal presupposto che se le persone hanno figli è perché vogliono farlo, mentre se non li hanno è perché non vogliono”, scive UNFPA. Tuttavia, le risposte all’indagine ribaltano questa prospettiva: “circa una persona su cinque ha dichiarato che non sarà in grado di avere il numero di figli che vorrebbe”.

Le preoccupazioni economiche - tra cui i costi dell'alloggio, l'assistenza all'infanzia e l'insicurezza del lavoro - sono la principale ragione addotta dagli intervistati riguardo al non avere il numero di figli desiderato. Il 39% ha riferito che limitazioni finanziarie hanno influenzato o influenzeranno la loro capacità di realizzare la famiglia che desiderano.

Ci sono poi altre cause: una persona su 5 ha dichiarato che le paure riguardanti il futuro, come quelle legate al cambiamento climatico, alle guerre, alle pandemie, le hanno portate o potrebbero portarle ad avere meno figli di quanti ne desiderano.

Un problema di genere

Anche la parità di genere - anzi, la mancanza di parità - gioca un ruolo in questo quadro. Per prima cosa i ruoli di genere all’interno della famiglia e la distribuzione del lavoro domestico - soprattutto quello di cura - hanno un impatto nelle aspirazioni di fertilità e nella genitorialità realizzata. Se nella sfera pubblica i progressi verso la parità tra donne e uomini sono stati notevoli in moltissimi contesti, molto meno è cambiato nella sfera privata, dove le donne rimangono principalmente responsabili dei lavori domestici e della cura dei membri della famiglia. “Si stima che le donne svolgano una quantità di lavoro domestico e di cura non retribuito da tre a dieci volte superiore a quella degli uomini”, si legge nel report UNFPA.

Le donne, soprattutto nelle società ad alto reddito, in cui la parità nella sfera pubblica ha fatto maggiori passi avanti, fanno esperienza di quello che viene definito “doppio fardello” (double burden): sono costrette - a differenza dei partner uomini - a barcamenarsi tra lavoro salariato e lavoro domestico non retribuito. Questa disparità influisce sulle aspirazioni di maternità, con molte donne che scelgono di avere meno figli per bilanciare le loro responsabilità professionali e domestiche. Anche se le donne desiderano avere più figli, le responsabilità di cura spesso rendono difficile l'avanzamento di carriera, il mantenimento di un impiego a tempo pieno o l'impegno in opportunità di sviluppo professionale. Gli uomini, invece, spesso sentono meno la pressione di modificare le loro traiettorie lavorative per soddisfare le esigenze familiari. Ma le ricerche suggeriscono che i partner che condividono equamente le faccende domestiche tendono ad avere una fertilità più elevata rispetto a quelli delle famiglie “a condivisione disuguale”, in cui i ruoli domestici sono svolti maggiormente da uno specifico partner.

Incolpare donne e giovani generazioni è un errore

La retorica politica, allora, tende a incolpare le giovani generazioni e le donne per il calo della natalità, accusandole di egoismo, individualismo o scarso impegno verso il futuro della società. Tuttavia, questa narrazione non tiene conto delle vere cause strutturali che stanno alla base della scelta di avere meno figli. Le decisioni di genitorialità non sono il risultato di una volontà disinteressata, ma riflettono una serie di fattori complessi, tra cui le difficoltà nell'affrontare il costo della vita, la mancanza di politiche di supporto adeguate e un contesto che non garantisce la parità di genere. Le giovani generazioni e le donne non dovrebbero essere considerate capro espiatorio di un fenomeno che affonda le sue radici in un sistema che non è riuscito a rispondere alle loro esigenze e aspirazioni.