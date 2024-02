Morta a 89 anni Nichelle Nichols: la diva ha infranto il codice razziale di "Star Trek"

"Mi dispiace informarvi che una grande stella del firmamento non brilla più per noi. Ieri notte, mia madre, Nichelle Nichols, è morta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie, rimarrà per noi e per le generazioni future".

Una donna e per di più nera: scandalo a "Star Trek"

L'incontro con Martin Luther King Jr.

Chi era Nichelle Nichols

Una fonte d'ispirazione

Addio a Nichelle Nichols, l'attrice di colore che hanel ruolo delnella famosa serie televisiva degli anni '60. L'attrice, era stata unper tutte le colleghe afroamericane negli Stati Uniti. Nichols, 89 anni, aveva avuto un ictus nel 2015, ed è morta a Silver City, nel Nuovo Messico, il 30 luglio. Le cause del decesso sono naturali, come ha scritto il figlio, Kyle Johnson, sulla sua pagina Facebook domenica:Nella serie di fantascienza della NBC, andata in onda per tre stagioni a partire dal 1966, la Nichols interpretava l'ufficiale capo delle comunicazioni a bordo della USS Enterprise in missione quinquennale nello spazio nel 23° secolo. Il creatore della serie Gene Roddenberry scrisse il personaggio cometra gli alti ufficiali dell'astronave, unben diverso da quello diche di solito le attrici afroamericane erano 'limitate' ad interpretare in televisione. "Gli uomini del network ebbero un sussulto quando videro che non solo c'era una donna importante nell'equipaggio di comando in plancia, ma anche una nera ", ha raccontato Nichols, secondo "Primetime Blues: African Americans on Network Television", libro di Donald Bogle del 2001. "Hanno dato a Gene un ultimatum furioso:".. Nel novembre 1968, durante l'ultima stagione, Nichols entrò nella storia quando Uhura e il capitano James T. Kirk, il comandante dell'Enterprise interpretato da William Shatner, furono costretti da alcuni rapitori su un pianeta sconosciuto ad abbracciarsi e ad unire le labbra. Si trattò delsulla rete televisiva statunitense. La scena dovette essere approvata dai dirigenti della NBC prima di essere trasmessa. "Abbiamo ricevuto il maggior numero di lettere da parte dei fan – ha dichiarato Nichols – ed è interessante notare che quasi nessuno ha trovato il bacio offensivo".All'inizio della serie, Nichols subì dei maltrattamenti alla Desilu Productions a causa del suo carattere razziale e decise di lasciare la produzione dopo la prima stagione, come spiega nell'autobiografia "Beyond Uhura". A farle cambiare idea fu nientemeno che il leader dei diritti civili, incontrato a un evento della NAACP. King la convinse a rimanere nel cast dicendole: "Hai il primo ruolo non stereotipato in televisione, maschile o femminile.". Il presidente Usa Joe Biden, che ha reso omaggio alla Nichols, l'ha definita "una pioniera del palcoscenico e dello schermo cheper i neri americani e per le donne".Grace Dell Nichols è nata il 28 dicembre 1932 a Robbins, Illinois, un sobborgo di Chicago, da Samuel Earl Nichols e Lishia Mae Nichols, una dei nove figli della coppia. Suo padre era un chimico e sindaco della città, Nichols ha studiato danza classica e danza afro-cubana da bambina ea 15 anni comein una produzione teatrale di Chicago di "The College Inn Story". Nel 1951, un ballerino, da cui ebbe un figlio, Kyle. Il matrimonio finì con un divorzio. Nichelle è stata anche in tournée come cantante e alla fine degli anni Cinquanta si trasferisce a Los Angeles per. La sua prima apparizione cinematografica fu un ruolo non accreditato nel coro di "Porgy and Bess" di Otto Preminger del 1959, dove lavorò accanto a Sidney Poitier , primo afroamericano premio Oscar. Il ruolo "mi ha aperto porte che altrimenti avrei potuto bussare per anni", ha scritto la Nichols nella sua autobiografia. Nel 1964, apparve nel suo, un altro show di Roddenberry. Tra i due nacque un'amicizia che si trasformò in una storia d'amore, finché la Nichols non venne a sapere che lo scrittore sposato aveva una relazione con Majel Barrett, ma l'amicizia tra l'attrice nera e il produttore continuò. Nel 1968, durante l'ultima stagione di "Star Trek", Nichols si sposò con il cantautore, ma i due rimasero insieme solo fino al 1972.Nichols ha ripreso il suonel film del 1979, "Star Trek: The Motion Picture", in cui il personaggio è stato promosso a. Nel film successivo, "", Uhura aveva raggiunto il grado di. Nel 1992,, che da bambina seguiva le imprese dell'astronave Enterprise in televisione, divenne laad entrare nello spazio. Prima di partire a bordo della navetta spaziale Endeavour,per ringraziarla della sua ispirazione. "Le icone dello spettacolo ci mostrano che", ha detto Jemison. "Molte volte la fantasia è ciò che ci permette di affrontare la realtà".