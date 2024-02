Morte di Giovanna Pedretti, cosa ci dice il caso mediatico nato intorno alla recensione

La recensione diventa virale

I dubbi sulla veridicità del post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Biagiarelli (@lorenzo.biagiarelli)

Il caso mediatico

La notizia della morte di Giovanna Pedretti

Il giudizio corre velocissimo sui social e con toni molto più forti, nel bene e nel male. Se di fronte a un tribunale ci vogliono anni per arrivare ad una conclusione (e anche in quel caso non è detto che sia giusta), sui social si riduce a una manciata di secondi. Basta pochissimo per farsi un'idea, per sentenziare e magari cambiarla. La storia, finita in tragedia, di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria, in provincia di Lodi, è solo l'ultimo esempio di questo meccanismo allucinante. I social sono pericolosi. L'utilizzo che ne viene fatto lo è. Motivo per cui chi ne ha padronanza dovrebbe saperlo, dovrebbe conoscere gli effetti e quindi dare l'esempio e prevenire. Quello che stimolano è già intrinseco nell'essere umano, ma in certi spazi e con certi tempi le controindicazioni possono essere più pesanti: velocità, soprattutto quando (spesso) è sinonimo di superficialità, giudizio immediato e dilatazione, ricerca dell'approvazione e rincorsa al trend. Basta uno sguardo per decidere e giudicare (pollice in su o in giù, come nell'antica Roma), in poco tempo tutto si gonfia e allo stesso modo si sgonfia. La persona, però, rimane e cosa ne è del rispetto della sua dignità? Ma andiamo con ordine.Venerdì, 12 gennaio, appare sul web la notizia di una recensione di cattivo gusto lasciata nei confronti di una pizzeria in provincia di Lodi, Le Vignole appunto. "Mi hanno fatto mangiare vicino a dei gay e ad un ragazzo disabile", la risposta della titolare: "Non tornare più". Tutte le testate online, compreso Luce!, la riprendono. E' una notizia che crea scalpore, dibattito e si fa leggere. E più i giornali la riprendono e più la notizia acquisisce visibilità e credibilità. Online vale la regola della velocità. E' quella che, spesso, assicura visualizzazioni, che sono il mezzo di sostentamento nella giungla del web. I tempi sono decisamente ristretti, l'analisi si riduce, quindi è più facile cadere nell'errore di valutazione.Alla base c'è un post su Facebook pubblicato dalla pagina della pizzeria (ad oggi ha più di 700 condivisioni e 1500 commenti solo su una piattaforma). La titolare, per la logica dell'esagerazione, diventa subito un'eroina agli occhi di chi legge e tutto per una risposta che, in realtà, non ha nulla di eclatante, dovrebbe essere normale. La notizia diventa virale in poche ore. Assume dimensioni enormi, più grandi di quelle inizialmente previste, complici i media che nel seguire i social fanno da cassa di risonanza, e questo fa sì che il fatto finisce sotto la lente di ingrandimento.Il post viene messo in dubbio prima dachef e personaggio televisivo, poi dalla scrittriceEffettivamente, ad uno sguardo più attento, presenta delle incongruenze. Potrebbe trattarsi di un post costruito ad hoc per un po' di pubblicità. Come ce ne sono tanti altri in giro. Ma quel post ha catturato così tanta attenzione che, evidentemente, anche la possibilità che sia finto incuriosisce allo stesso modo e con essa la volontà di smontarlo. Si apre così una caccia alla verità.I giornali iniziano a credere di esserci cascati, compresi noi. Ma il mea culpa viene solo pensato o sussurrato, meglio focalizzarsi sul post. Alcuni riportano i dubbi sollevati, sgonfiando la credibilità della notizia e quindi la "popolarità" della titolare. Il Tg3 decide di farci un servizio e di raggiungere la diretta interessata per chiederle spiegazioni. E così in due giorni Giovanna Pedretti, una comune ristoratrice sconosciuta ai più, viene prima eletta a, paladina dell'inclusività, per poi diventare la furba di turno che fa leva sull'emotività per marketing, quindi da smascherare. Dall'altare alla polvere (avrebbe detto Manzoni).Le mezze misure vengono annullate. L'attenzione che le viene dedicata è sulla scia del pandoro-gate e di altri scandali con al centro personaggi ben più in vista, ben più potenti. Iniziano ad arrivare i primi commenti negativi, più sotto i post di chi per primi hanno sollevato i dubbi e sotto gli articoli correlati che sotto al post originale, il quale ha continuato comunque a raccogliere consensi. Parlare dio diè forse un po' azzardato, ma è indubbio che personaggi famosi e giornalisti abbiano un pubblico più vasto rispetto ad altri e quindi strumenti più potenti a loro disposizione. La loro voce è inevitabilmente più forte. Il caso poteva finire lì. Probabilmente si sarebbe sgonfiato di lì a breve, dopotutto Giovanna Pedretti non è Chiara Ferragni. Ma accade la tragedia inaspettata. Succede che ieri, domenica, Giovanna Pedretti viene trovata morta. L'ipotesi è quella del suicidio, dietro il quale potrebbero esserci tanti motivi. Se non fosse per tutta la storia della recensione, il decesso avrebbe avuto una visibilità locale. Invece il pregresso e le tempistiche sospette hanno fatto sì che scoppiasse un altro caso mediatico.La notizia della morte viene data in serata, quando le informazioni sono ancora sommarie e le indagini sono appena iniziate, ma al web basta poco per farsi un'idea. Sotto titoli come "Trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria criticata con la recensione omofoba e abilista" (notizia e contestualizzazione) c'è chi avanza e sostiene, quindi commenta, con convinzione l'ipotesi addirittura dell'omicidio. Senza evidentemente leggere l'articolo, si arriva a incolpare un presunto cliente, un presunto soggetto che forse neppure esiste, di averla uccisa per vendetta. Per molti altri, invece, ènate intorno al possibile post fake. Plausibile, ma non ancora accertato. "Si è tolta la vita perché non ha retto il peso delle critiche" è l'idea che prende piede. Da qui i tanti messaggi di odio nei confronti di chi, a quelle critiche, ha dato il là. Personaggi pubblici che, in quanti tali, sanno bene che il web è un giudice rigido, che non conosce sfumature. Anche di fronte alla complessità della realtà. I motivi della morte di Giovanna Pedretti non sono ancora appurati. L'ipotesi più forte rimane quella del suicidio, ma le ragioni non sono certe e chissà se mai lo saranno. Di sicuro, per ora, c'è tutta la storia. Una serie di eventi che si sono susseguiti alla velocità della luce e che sono sfuggiti al controllo di qualcuno, anzi di più di uno. Va recuperato il senso della misura.