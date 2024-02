Morte di Sandra Milo: se il sessismo passa anche dal ricordo

L'addio a Sandra Milo

Il ricordo di grandi donne legate a uomini

La questione di genere

Ci siamo cascati di nuovo. Con la morte di Sandra Milo , siamo ripiombati nell’incubo secondo il qualenon esiste se non legata a quella di un uomo. Poco importa che la donna in questione abbia dato prova di compiere gesta per proprio conto. L’unica cosa che fa notizia è essere stata, o moglie, amante, frequentatrice di un uomo.Basta leggere tutto d’un fiato i titoli sulla recentissima dipartita. Una sequela di riferimenti all’essere stata(e fin qui nulla di male se si pensa effettivamente al merito artistico di Sandra Milo, che fu scelta dal regista per i suoi capolavori e ne rese indelebile il successo tanto quanto godé della fama di quelle pellicole) qualche nota biografica su matrimoni e simili, e poi via ale chi più ne ha più ne metta.Il tutto condito da dichiarazioni che la stessa nel corso della sua lunga vita ha rilasciato qua e là, senza neanche lontanamente ipotizzare che quelle parole sarebbero diventate il suo testamento. S’intenda, quello che state leggendo non vuole essere l’ennesimo dito puntato contro chicchessia. È, piuttosto, l’amara constatazione che il politically correct , il linguaggio inclusivo, le quote rosa, la premier donna, varie ed eventuali non sono elementi sufficienti a creare una. Il dato certo è che c’è un vuoto da colmare e, stando ai fatti, pare si sia fatto pochissimo – e neanche troppo bene - per tentare quantomeno di metterci una pezza. coccodrilli su Sandra Milo sono rovinosamente scivolati sulla classica buccia di banana che le addette e gli addetti ai lavori chiamano “” – e oltre - usato malissimo. Se non avete confidenza con la questione, vi sarà utile un esempio. Avete forse mai letto sulla stampa di un uomo "marito di, amante di, fratello di?" Ricevere dalla vostra memoria un sì come risposta sarà assai difficile.Molto più semplice sarà farvi tornare alla mente il racconto di uomini gloriosi, presidenti, fondatori, valorosi condottieri, maestri. Il messaggio sottinteso è abbastanza evidente e non lascia spazio a dubbi: gli uomini raggiungono il successo per loro meriti, le– volenti o nolenti e nella maggior parte dei casi –. La combo perfetta si palesa nel momento in cui il racconto è di una donna avvenente, che ha saputo fare della bellezza uno dei suoi punti di forza. Un copione arcinoto. Quello sessista è un atteggiamento mentale che, a dispetto della razionalità, pare essere ormai codificato nel nostro stesso Dna. Un pregiudizio talmente tanto istintivo da essere difficile da riconoscere anche dopo essere stato messo nero su bianco. Per dovere di cronaca e per comprendere ancora meglio i confini del fenomeno, è bene tenere conto del fatto che buona parte dei pezzi sulla morte di Sandra Milo sono a firma di donne. Un esperimento sociale basato sull’osservazione niente affatto banale, che denota quanto e come, in alcuni casi, sembrino addirittura. Una sorta di riconoscimento di una qualifica di cui andare inspiegabilmente fiere.La disamina del racconto della morte dell'attrice novantenne è solo l’ennesimo pretesto per provare a fare qualcosa di meglio rispetto al già fatto e detto. Quella di genere è una questione che – evidentemente – non si risolve con l’imposizione. Utile sarebbe, piuttosto, lavorare percapaci di travolgere ogni genere di stereotipo e relegarlo in un passato talmente tanto remoto da risultare sbiadito agli occhi del presente. Un passaggio difficile, a tratti doloroso, e niente affatto scontato, se si pensa alle recenti dichiarazioni del primo cittadino di Terni sul conto delle donne e ad altre simili e incredibili esternazioni di pensiero. E se bastasse solo un po’ più di? Se l’esperimento promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di ricreare attraverso la realtà virtuale e appositi visori le situazioni di prevaricazione e discriminazione con cui ogni giorno le donne sono costrette a fare fronte fosse una strada giusta da seguire? Se si provasse a estendere questa esperienza, scommettendo quotidianamente, ciascuna e ciascuno per proprio conto, sull’esercizio esattamente contrario,? Se si chiedesse a padri, fratelli, compagni di riflettere sulla questione? Se si spiegasse alle donne del team “va bene così” che la loro non è altro che un’assuefazione all’ordine costituito? Forse non si otterrebbe nulla o forse, invece, sì. Nel dubbio, ricordatevi di chiamarci sempre e solo per nome e cognome (anche materno).