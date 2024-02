Mostra su Artemisia Gentileschi: la tenda nera non nasconde le polemiche

Palazzo Ducale ha apposto una tenda nera che separa la sala immersiva dal resto della mostra su Artemisia Gentileschi. Non si placa, dunque, la polemica su “Coraggio e passione”, esposizione che porta a Genova la creatività, le opere ma anche la vita della prima donna ad essere ammessa in un’Accademia d’arte, la prima ad essere riconosciuta come artista, la pittrice che scelse di fare della sua passione per l’arte la sua ragione di vita.

La sala dello stupro: botta e risposta

Dopo le accuse delle femministe che parlano di spettacolarizzazione dello stupro, dopo la replica del curatore Costantino D’Orazio (“alto profilo scientifico e totalmente inclusiva”), la diatriba sulla sala che 'racconta’ attraverso le parole del processo la terribile violenza sessuale subito dall'artista, è destinata a accendere ancora gli animi.

Al centro proprio quella scena, l’abuso subito da Artemisia Gentileschi, raccontata in tutta la sua cruda realtà nella sala ‘rosso sangue’, adesso divisa da un tendone scuro, quasi a segnare una divisione netta tra quello che è accettato e quello che, nonostante si tratti di un’espressione artistica, non lo è. Tenda che però potrebbe essere tolta anche oggi, segno che le criticità esistono e non si possono certo nascondere sotto il tappeto.

Tutto è iniziato nelle settimane scorse quando sono partite le accuse dell'associazione Non una di meno e delle studentesse del corso in Beni culturali di UniGe hanno parlato di una impostazione 'sessista’ e 'voyeuristica’ della sala in cui una voce narrante racconta, attraverso la testimonianza della stessa Artemisia Gentileschi, della violenza subita da Agostino Tassi.

E non è bastato esporre nel foyer dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, una replica del primo Seicento della 'Giuditta e la sua ancella con le testa di Oloferne’, un olio su tela mai mostrato al pubblico, nell'ambito del progetto “Ospiti d'onore”. Il problema non è l’artista o le sue pitture, benì come quell’evento segnante della sua vita viene riportato all’interno dell'esposizione.

Un tendone a chiudere fuori le polemiche

Dopo le polemiche domenica 11 febbraio la sala è stata interdetta al pubblico (come raccontano i quotidiani locali), chiusa e poi riaperta con l'aggiunta di una tenda nera a sancire una sorta di separazione tra gli ambienti del percorso espositivo. In più è stato aggiunto un cartello di avviso, altro espediente che dimostra quanto davvero quello spazio racchiuda in sé qualcosa di difficile da digerire, qualcosa di non facile comprensione a primo impatto, che si espone a critiche e apre un acceso dibattito sociale.

A prendere questa iniziativa è stato lo staff di palazzo Ducale che, secondo quanto appreso, non avrebbe concordato l'operazione con Arthemisia, la società di produzione della mostra. Inaugurata dall'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi e promossa in tutta Italia, la mostra sta avendo un grandissimo successo ma proseguono le polemiche e la denuncia del mondo femminista: “Uno stupro di quattro secoli fa, ma di cui non si può accettare la spettacolarizzazione al centro di un allestimento che non c'entra nulla con la comprensione di un'artista, ma è voyeurismo, una micidiale operazione patriarcale”.

Da parte di Arthemisia si dà per scontato che già oggi si procederà con la rimozione detta tenda. “Non c'è alcuna spettacolarizzazione dello stupro – fanno sapere all'Ansa, ribadendo un concetto già espresso sui social –, ma una denuncia intransigente della violenza sulle donne”.

Chissà se basterà rimuovere quel panno per svelare la reale portata di quella mostra, se filtrata da un intento di reale promozione dell’arte di questa straordinaria donna o invece sfruttata per affrontare un tema tanto caldo e attuale come quello dello stupro, della violenza di genere e dei femminicidi, in maniere strumentale. Probabilmente, togliendo quella tenda, si riaccenderà semplicemente il fuoco della polemica.