Mutilazioni genitali femminili, 200 milioni le vittime. Oggi è la giornata mondiale della tolleranza zero

Mutilazioni dei genitali, di cosa parliamo

Non solo in Africa

"Donne vittime della paura"

Ma il numero potrebbe essere ancora più alto. Duecento milioni sono il numero delle donne nel mondo che hanno subitoSecondo i dati(Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione), nel 2024 sono quasi quattro milioni e mezzo le ragazze – si tratta di oltre 12mila al giorno – a rischio di subire mutilazioni genitali femminili (Mgf).Si tratta di una procedura che si fonda sulla, con conseguenze devastanti per la salute fisica e mentale di chi la subisce. Oggi si celebra lacontro le mutilazioni genitali femminili, istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare e intensificare gli sforzi affinché questa pratica venga del tutto eliminata., fa sapere l’Amref (African Medical and Research Foundation) è il continente in cui il fenomeno è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa procedura. Sebbene costituiscano un grave rischio per la salute e il benessere delle donne e delle bambine, in molte comunità rappresentanonelle norme sociali tradizionali. "È una pratica antica che si è tramandata di generazione in generazione" ha spiegatoex 'tagliatrice'. Nella comunità di Awa, nel sud del Senegal, oltre il 40% delle ragazze è sottoposta a Mgf praticata come segno di identità culturale. Awa ora è un'attivista contro le mutilazioni e fa parte dell'African led programme di cui Amref è promotore.Oltre al Senegal, Amref è impegnata anche in Tanzania, Etiopia, Uganda, Malawi e in Kenya. Ma le mutilazioni genitali femminili sono una realtà concreta anche in Europa, dove oggi vivono più di 600mila donne e ragazze che hanno subito le Mgf e altre 180mila sono a rischio ogni anno. Il nostro Paese, in particolare, è uno tra quelli che ospita il maggior numero di donne escisse – oltre 87mila – in conseguenza di un consistente flusso migratorio femminile proveniente da Paesi ad alta prevalenza di Mgf. "In Italia – spiega, project coordinator di Amref Italia – ogni giorno lavoriamo ispirandoci alle buone pratiche che nei Paesi africani Amref sta portando avanti. Sul territorio italiano ci occupiamo non solo di formare e sensibilizzare servizi e istituzioni, ma costruiamo con loro delle reti di azione con i membri delle comunità legate a Paesi in cui è presente la pratica delle Mgf e con le nuove generazioni, come con il Progetto Y-Act, presente a Roma, Milano, Torino e Padova, dove sono già attive reti di prevenzione e contrasto".Sul tema è intervenuta anche la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola, ribadendo l’impegno del sindacato contro una pratica violenta e disumana come quella della mutilazione genitale. "Nei prossimi cinque anni – ha spiegato Fumarola – si è stimato che saranno quasi 70 milioni le vittime di questa brutalità a livello globale. Una piaga che riguarda soprattutto Africa e Medio Oriente, ma non risparmia neanche l’Unione europea, dove risiedono centinaia di migliaia di donne che hanno subito infibulazione. Il nostro Paese, purtroppo, registra in Europa il più alto numero di casi, specialmente tra le comunità somale e nigeriane. Sono ancora moltissime le donne e le bambine sottoposte a mutilazioni. La resistenza ad abbandonare la pratica trova radici nello scarso livello di consapevolezza tra le donne immigrate che, non raggiunte dalle istituzioni e dai corpi intermedi, restano prede della paura, di riti retrivi, lontane dal riconoscimento dei propri diritti umani, dalla conoscenza delle reti di protezione in grado di difenderle".

A Firenze l'ambulatorio ginecologico transculturale

Intanto, all’ospedale fiorentinaè stato aperto recentemente un ambulatorio ginecologico transculturale che svolge servizio di prima accoglienza prendendo in carico donne vittime di mutilazione genitale femminile, offrendo loro ascolto, assistenza psicologica e sanitaria. "Abbiamo voluto chiamare l'ambulatorio con questa denominazione – racconta la responsabile del servizio,– proprio per non stigmatizzare le donne con mutilazioni genitali. Il servizio è un filtro per una prima conoscenza e accoglienza delle donne attraverso una modalità di assistenza anche culturalmente competente. Non solo, è un punto di riferimento per le strutture territoriali per una presa in carico della donna sia per quanto riguarda la gestione di eventuali complicanze urogenitali, l'assistenza nel periodo della gravidanza o al parto, la possibilità di trattamenti chirurgici. Il primo intervento di deinfibulazione è stato effettuato a gennaio 2024".