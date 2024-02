Neos assume ma domanda agli aspiranti hostess e steward: "Hai figli?". Decolla la polemica

Il questionario incriminato

"Il candidato ha figli?"

La spiegazione della compagnia aerea Neos Air

Come sono belli i. Sì, ma quelli degli altri. È sempre la solita solfa: le donne saranno anche brave sul lavoro, ma hanno quel problemuccio, restano in stato interessante e dopo sai cosa vuol dire questo dettaglio sotto il profilo della produttività? I bambini si ammalano, hanno necessità: ci sono gli incontri con i maestri e poi compleanni e il Natale, che magari vogliono trascorrere con i genitori... Adesso , poi, che anche per i padri è previsto il congedo parentale , lo stesso discorso vale anche (gravidanza a parte) per i neo papà. E poi c'è l' adozione , che dà anche lei i suoi diritti, da un punto di vista della genitorialità . L'ideale? Un mondo senza bambini, oppure "sì va bene, sono accettatisono accettati, ma solo se a farli sono i dipendenti delle altre aziende.Il mostruoso paradosso serve a introdurre l'ennesima polemica legata alle richieste che vengono fatte ai candidati all'assunzione (): questa volta, responsabile delle domande indecenti, è una compagnia aerea. O meglio, sul banco degli imputati è finito un questionario che sta creando polemiche: quello pubblicato sul sito web della compagnia Neos Air, che fa base a Somma Lombardo (Varese). In occasione della campagna dila compagnia ha inserito nel documento in questione domande rivolte agli aspiranti assistenti di volo (di entrambi i sessi) una domanda che ha fatto infuriare i rappresentanti sindacali. Nel modulo in cui si chiede rispondere sì o no ad alcuni quesiti si spazia da 'il candidato ha tatuaggi vistosi?', al non saper nuotare bene o avere una vista limitata - che possono essere motivi per non essere assunti come hostess o steward da una compagnia aerea - fino al poco cristallino, "il candidato ha figli?."«Ma avere figli? Anche essere madre o padre può essere un impedimento a diventare assistente di volo?» si chiedono, come riportato nelle pagine milanesi de 'Il Corriere della Sera. A sorprendere le categorie sindacali è la collocazione della domanda sull'esistenza di eventuale prole in mezzo alle altre. «Ci auguriamo che tale richiesta, che appare comunque evidentemente non rilevante ai fini del percorso selettivo, non venga in alcun modo utilizzata quale elemento discriminatorio attraverso il quale poter escludere i candidati - osserva tra gli altri Alfredo Rosalba, segretario regionale Fit Cisl -. Le politiche del lavoro devono essere inclusive e mai, per nessun motivo, possano tendere a limitare il diritto inalienabile alla famiglia , arrivando eventualmente a ritenere la presenza di figli elemento ostativo all'ottenimento di un posto di lavoro»."Non c'è alcun intento discriminatorio - la risposta della compagnia aerea - come dimostrerebbe un organico che comprende almeno una, anche con due o tre figli"."Si è sempre fatto così per una semplicenell'elaborazione delle risposte", è la spiegazione offerta dalla Neos. Con una precisazione: "Se davvero può suscitare tanto fastidio e certi dubbi, allora si potrebbe provvedere a spostarla in un altro punto del.