"Ogni persona autistica è diversa dall'altra: all'inclusione servono ascolto, empatia e curiosità"

Ci sono degli studi che lo certificano?

"Una ricerca di Olson [

, addirittura del 2007, ci dice che team fatti da persone cognitivamente diverse prendono decisioni di maggior qualità. Un’altra ricerca di Hewlett [2]

del 2013 ci dice che la diversità guida l’innovazione dentro le aziende. Per quanto rigarda invece le prestazioni sui tempi, abbiamo delle ricerche, in particolare una di Reynolds e Lewis [3]

del 2017, che ci dice che team non omogenei prendono decisioni più rapidamente".

"Per una reale convivenza delle differenze dobbiamo rispolverare l’empatia e allenarla"., coach professionista, specializzata in progetti di Diversity & Inclusion, formatrice evolutiva e assessor in Intelligenza Emotiva, ha 45 anni e. "E ora che lo sai? Questo cambia la percezione che hai di me come professionista? Se sì – chiede lei –. Perché "liberarci dai pregiudizi verso gli altri e su di noi è il primo passo per una vita autentica". Anche prima che diventasse un lavoro, la vita di Eleonora è stata un“per prendere in mano la mia condizione da neurodivergente e valorizzare ciò che c’era". Ad esempio? "Ragionare per immagini, che mi viene bene e il pensiero laterale, altra qualità da neurodivergenti". Al momento di passare dalle scuole medie alle superiori, i suoi insegnanti consigliarono ai genitori di non iscriverla a un liceo perché ". Lei, oggi, per tutta risposta si è diplomata, laureata in Giurisprudenza, ha conseguito un master in diritto del lavoro e, dopo varie specializzazioni, è arrivata a occuparsi di Business e Career coaching. È una formatrice che lavora per grandi aziende, dove allena anche l’ intelligenza emotiva delle persone, parlando di mindfullness for business. In sostanza, risponde: ""."È un valore e sotto il suo cappello ci stanno tante cose: disabilità, etnia, età, genere, orientamento sessuale, religione e così via. Per le aziende tenere in considerazione questi aspetti, valorizzandoli, significa creare una cultura inclusiva"."Performance che migliorano, ambiente di lavoro più sereno, sicurezza psicologica: uno spazio lavorativo dove le persone possono esprimersi nella loro unicità e autenticità. Tutte condizioni che generano una lunga serie di vantaggi: tra cui l’aumento della creatività e della motivazione".1]"Dal punto di vista generazionale, i Millennials – la categoria che tra qualche anno sarà la più presente nel mercato del lavoro – sono pronti: il 74% di loro dice di credere che i propri team siano più creativi quando c’è una cultura inclusiva"."Affiancare le persone nel definire quali sono i propri obiettivi: lavorativi o di vita. Una volta fatto questo, si passa a capire quali sono i passi da fare per raggiungerli"."Dal capire chi siamo, quali i nostri valori, quali le cose veramente importanti per noi e quali le nostre passioni"."Il coaching è l’allenamento mentale che porta a superare i propri limiti"."La convinzione del non ce la posso fare, non sono in grado, sono troppo vecchio, troppo giovane: le classiche frasi che ci diciamo e ripetiamo mentalmente e che ci limitano"."Sì, dalla realizzazione della nostra persona e dalla coincidenza tra sapere, saper fare e saper essere"Per il coaching e per la mia esperienza posso dire che non ci sono distinzioni. Ognuno parte da quello che c’è, valorizza quello che ha e poi prova, con il coaching, a sfidare i suoi limiti. E ognuno ha i suoi"."Io sono una persona autistica, con sindrome di Asperger, l’autismo cosidetto ad alto funzionamento, che ancora oggi però a livello legislativo è considerato una forma di disabilità""È definito ad alto funzionamento perché l’Asperger, rispetto a una condizione autistica a basso funzionamento, non si accompagna a ridotte facoltà mentali. Comunque l’autismo a oggi viene fatto rientrare in un unico grande spettro, dove si fanno distinzioni solo in base al grado di assistenza di cui la singola persona ha bisogno”."Sì, non è né una malattia, né una patologia, ma una condizione che fa vedere, percepire e raccontare il mondo in maniera differente e che accomuna tutte quelle persone che sono neurodivergenti e che quindi a livello neurale funzionano diversamente rispetto alle altre persone"."L’ho scoperto in tarda età e mi ha permesso di vedere tutto con una nuova luce. La diagnosi mi ha dato la possibilità di unire finalmente i puntini, che prima rimanevano isolati, e a dare senso a tante cose. È stato un momento importante, che mi ha fatto essere finalmente me stessa. Per questo è importante diagnosticare l’autismo anche in tarda età"."Finché non ho avuto la diagnosi, per usare una metafora ho assistito a un girotondo di persone dove provavo a inserirmi, cercando di prenderle per mano, di entrare, senza però riuscirci mai. Sbagliavo sempre i tempi e rimanevo sempre ai margini. L’autismo infatti comporta delle difficoltà a livello comunicativo e di interazioni sociali"."Sbagliati. Una sensazione che ho provato per tutta la vita, prima di scoprire di essere autistica. Cerchi disperatamente di farti accettare come una persona normale, ma non lo sei. E questo, da donna, significa mettere in atto tutta una serie di meccanismi di coping, di strategie adattative per cercare di sembrare come tutti gli altri. Il risvolto della medaglia è che vivi la vita in una condizione di forte stress, perché non sei mai te stessa fino infondo. La diagnosi è importante anche perché dà alle persone la possibilità di poterlo dire agli altri, nell’ambito lavorativo e al di fuori"."Su questo aspetto purtroppo non c’è ancora molta cultura. Ci sono però molte associazioni e società che si stanno muovendo in questo senso, per formare il personale e venire incontro alle caratteristiche delle persone autistiche e integrarle al meglio. Senza dimenticarsi che conoscere una persona con sindrome di Asperger significa aver conosciuto un Asperger: le persone autistiche sono diverse l’una dall’altra, seppure con caratteristiche comuni"."Direi di sì, il tasso di disoccupazione è all’80-85%"."Vale la regola che vale per tutte le interazioni sociali: ascoltare l’altro e mettersi in dialogo, mossi da un impulso chiave: la curiosità. La curiosità di trovarsi di fronte a una persona e informarsi, fargli delle domande, cercare di capire il più possibile chi è. Non dare mai niente per scontato, entrando nel mondo o in contatto con l’altro per comunicare davvero"."Per la convivenza delle differenze dobbiamo coltivare l’empatia, una competenza emotiva che purtroppo negli ultimi anni è un po’ diminuita nei suoi livelli. Per averla, dobbiamo riuscire a metterci nei panni dell’altra persona, interessandoci all’altro, cercando di capire chi è, facendogli domande su cosa prova e cosa pensa e mettendoci ‘semplicemente’– ride – in ascolto".[1] Olson, et al. 2007 https://www.researchgate.net/publication/240249088_Strategic_Decision_Making_The_Effects_of_Cognitive_Diversity_Conflict_and_Trust_on_Decision_Outcomes [2] Hewlett, et al. 2013 https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation [3] Reynolds & Lewis, 2017 https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-diverse