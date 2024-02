Ok dalla Corte suprema: Richmond abbatterà la statua del generale Lee, che praticò lo schiavismo

Proprietario di schiavi

Città e monumenti in suo nome

Verrà abbattuta mercoledì a, in Virginia, la statua del, eretta oltre centotrent'anni fa anni fa e finita al centro di unadopo che, nel giugno 2020, a seguito della morte di, il governatoreaveva annunciato l’intenzione di. Nei giorni scorsi ladello Stato hai di alcuni residenti contrari alla rimozione e ora Northam ha dato comunicazione dell’imminente rimozione, spiegando che “il più grande monumento della Virginia all’insurrezione confederata verrà abbattuto questa settimana. Questo è un”. La, realizzata a Richmond dallo scultore francese Jean Antonin Mercié, eretta nel 1890 e inaugurata alla presenza di 100.000 persone vennedurante le proteste del movimentoper l’uccisione di George Floyd. Lo stesso giorno il governatore Northam ne annunciò l'abbattimento.L'abbattimento di monumenti dedicati al generale americano sono avvenuti in varie città degli Stati Uniti (fra le ultime, lo scorso mese di luglio a Charlottesville in Virginia,, terra natale di Lee), in nome della "cancel culture" che porta alla rimozione di documenti e testimonianze, specie se sorti con intento elogiativo, riguardanti personaggi che in altre epoche storiche non hanno rispettato i canoni di lettura degli avvenimenti attualmente diffusi. Al nome di Lee (1807-1870), che si distinse nellaamericana e in numerose operazioni militari, un attivo ruolo nel campo della. Fu proprietario di schiavi (se ne ebbe la certezza solo nel 1846 quando firmò la manifestazione di volontà dopo la sua morte, di affrancare una donna di nome Nancy e i suoi figli. Alla morte del suocero Lee ricevette la disponibilità di 63 schiavi fra uomini, donne e bambini e s'impegnò a liberarli entro cinque anni, suscitando le ire degli schiavi stessi che ritenevano di essere liberati direttamente.Negli stati Unitisono intitolati al nome di Lee: diverseprendono il suo nome in Alabama, Arkansas, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Mississippi, Texas, Virginia. In Carolina del Sud esiste Leesville (Batesburg-Leesville, in Virginia Fort Lee. A lui è perfino intitolata l'autostrada (Lee Highway) che unisce New York e San Francisco (California) attraverso il Sud e il Sud-est del paese. Un monumento in sua memoria è sorto ad Arlington House, anche nota come “Custis-Lee Mansion”. Il Virginia State Memorial sul campo di Gettysburg è sovrastato da una statua equestre di Lee realizzata da Frederick William Sievers.