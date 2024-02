Oltre le convenzioni: l'intimità tra persone anziane negli scatti di Rankin in giro per il Regno Unito

È tempo di infrangere i tabù sull'intimità fisica tra le persone anziane. Ed è quello che si propone di fare il fotografo Rankin, noto per i ritratti e gli scatti di moda, nella sua nuova campagna. È tempo di infrangere. Ed è quello che si propone di fare il fotografo, noto per i ritratti e gli scatti di moda, nella sua nuova campagna.

hanno preso parte a un servizio fotografico per il progetto '', dell'ente di beneficenza Relate. L'obiettivo è quello di "affrontare lo stigma intorno a questo argomento non detto". I manifesti saranno esposti su dei cartelloni, in tutto il Regno Unito, a partire da questa settimana. Le, che ritraggono i protagonisti nudi o semi nudi, in atteggiamenti intimi, sono accompagnate da parole chesul desiderio e l'attività sessuale in età avanzata. Un poster mostradella sua partner con sotto la frase: "Oltre la collina. E il tavolo. E il divano". Un altro mostra una donna che ha avuto una, con il suo partner, e spiega: "Gli anni stanno salendo, ma tu stai ancora scendendo". Un'immagine diintimamente ha come didascalia: "Alcuni uomini scoprono di amare il golf. Alcuni uomini scoprono di amare gli uomini". Una donna che si stringe il viso nel piacere è accompagnata dalle parole: "Non si è mai troppo vecchi per giocare con i giocattoli".L'autore degli scatti, Rankin, ha dichiarato che la campagna si propone di. "Il fatto è che tutti abbiamo bisogno di intimità, ora più che mai. E l'età è davvero solo un numero. La- le stesse cose su cui non possiamo smettere di scrivere libri, film e canzoni - non ha bisogno di cambiare mentre affrontiamo i nostri ultimi anni"., una terapista psicosessuale di Relate, ha detto che l'organizzazione stava cercando di "iniziare o ampliare una conversazione sul sesso in età avanzata, un argomento di cui le persone spesso trovano". Ha detto anche che alcuni suoi pazienti hanno scelto di non avere una vita sessuale, mentre altri - che hanno perso il partner o le cui relazioni sono finite - hanno trovato poche opportunità per riallacciare una storia. "Stiamo cercando ditra le persone anziane" ha aggiunto, riferendosi alla campagna.Tutti coloro che compaiono nelle fotografie sono, non modelli, e tutti sono stati consigliati da un '', che normalmente lavora con gli attori sui set cinematografici e televisivi, per assicurarsi che si sentissero a loro agio prima, durante e dopo le riprese.